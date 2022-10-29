Що подивитися у вихідні. Нова екранізація «На Західному фронті без змін», серіал-антологія жахів від Ґільєрмо дель Торо та ще один мультсеріал за «Зоряними війнами»

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Netflix

Цього тижня на Netflix, HBO Max і Disney+ вийшли кілька цікавих релізів. Серед них ― нова екранізація роману Ремарка «На Західному фронті без змін», серіал із різними страшними історіями «Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо», другий сезон комедійно-драматичного серіалу «Білий лотос» і анімаційний серіал «Зоряні війни: Сказання про джедаїв». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Військова драма «На Західному фронті без змін»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману Еріха Марії Ремарка. Фільм прямує за подіями дуже близько до тексту. 19-річний Пауль Боймер та його однокласники надихнулися патріотичними промовами вчителів і радісно йдуть добровольцями на фронт, мріючи взяти Париж. Вони потрапляють на поля Першої світової, де швидко зʼясовують, що війна геть не така романтична, якою здавалася. Боймер втрачає друзів, бачить каліцтва і смерть та поступово стає принциповим пацифістом. Цей роман Ремарка вже екранізували ― існують телефільм 1979 року і кінофільм 1930 року.

All Quiet on the Western Front / Netflix / режисер — Едвард Бергер / у головних ролях — Феликс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Хилме / тривалість — 2 години 27 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. IGN пише, що це тяжкий, але потрібний та добре знятий фільм. The New York Times вважає, що в цій екранізації Ремарка режисер зробив ставку на масштабні декорації та потужні образи.

Серіал-антологія «Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо»

Про що серіал. Серіал у жанрі жахів, який створив відомий режисер Ґільєрмо дель Торо — він написав два епізоди й підібрав історії та теми для інших. Серед епізодів є два за мотивами оповідань американського майстра жахів Говарда Лавкрафта «Натура Пікмана» та «Сни у відьминому домі». В основу інших лягли оповідання сучасних письменників Майкла Ши, Генрі Каттнера та Емілі Керол.

Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities / Netflix / шоуранер — Ґільєрмо дель Торо / у головних ролях (першого епізоду) — Тім Блейк Нельсон, Себастьян Роше, Деметріус Гросс, Ельпідія Каррілльо / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. The Guardian ставить серіалу максимальну оцінку та каже, що режисерам усіх епізодів вдалося і додати щось своє, і зберегти загальний стиль дель Торо. IGN пише, що всі епізоди зроблені якісно, але серіал нерівномірний ― деякі епізоди все ж вийшли значно кращими за інші.

Комедійно-драматичний серіал «Білий лотос» — другий сезон

Про що серіал. Перший сезон серіалу розповідав про гостей та персонал готелю «Білий лотос» на Гаваях. Агент із нерухомості Шейн та його дружина Рейчел прибувають на курорт і знайомляться із заможною родиною Моссбахерів та менеджером готелю Армондом. Історія починається як сонячна і весела, але персонажі дедалі більше демонструють свій темний бік, що зрештою призводить до трагедії ― на самому початку сезону нам показують мертве тіло, але не розкривають, чиє воно. Перший сезон отримав багато телевізійних нагород, зокрема премію «Еммі» як найкращий мінісеріал. У другому сезоні інша історія та здебільшого інші персонажі, як прибувають у готель «Білий лотос» на Сицилії. Усе знову починається з мертвого тіла.

The White Lotus / HBO Max / шоуранер — Майк Вайт / у головних ролях — Фарід Мюррей Абрагам, Дженніфер Кулідж, Меґан Фегі, Майкл Імперіолі / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The Guardian максимально високо оцінює серіал і каже, що другий сезон не гірший за перший. Оглядач на National Public Radio вважає, що в серіалі є сумнівні моменти, які можна було б зробити інакше, якби Майк Вайт не був і режисером, і сценаристом усіх епізодів.

Анімаційний серіал «Зоряні війни: Сказання про джедаїв»

Про що серіал. Новий серіал у стилістиці мультиків «Зоряні війни: Війни клонів» і «Зоряні війни: Бракована партія». Цього разу Дейв Філоні розповідає шість різних історій, які відбулися в різний час ― від дитинства джедайки Асоки Тано та часів, коли граф Дуку ще не перейшов на темну сторону, до подій після смерті Падме Амідали. Сам Філоні каже, що епізоди обʼєднані темою «двох шляхів і двох виборів», які пройшли й зробили Тано і Дуку, а серіал показує три етапи їхніх життів.

Star Wars: Tales of the Jedi / Disney+ / шоуранер — Дейв Філоні / у головних ролях (озвучка) — Ешлі, Екштейн, Корі Бертон, Ліам Нісон, Джаніна Гаванкар / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter вважає, що серіал хороший, але все-таки не є самостійною роботою ― це просто додаткові історії про персонажів інших фільмів і серіалів франшизи. CNN пише, що це, звісно, фансервіс, але добрий фансервіс.

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