Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Американської історії жаху», адаптація роману «Периферійні пристрої» Вільяма Гібсона та друга частина документалки про деструктивний культ NXIVM

Тексти

imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Amazon Prime, HBO Max і Hulu вийшли кілька цікавих релізів. Серед них — одинадцятий сезон «Американської історії жаху», цього разу про Нью-Йорк, науково-фантастичний серіал «Периферійні пристрої», заснований на романі Вільяма Гібсона, підліткове фентезі «Школа добра і зла» і другий сезон документального серіалу «Обітниця» про секту NXIVM та її лідера Кіта Раньєра. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Серіал-антологія «Американська історія жаху» — одинадцятий сезон

Про що серіал. Новий сезон антології, дія якого цього разу розгортається в Нью-Йорку на початку 1980-х. У місті починають жорстоко вбивати гомосексуалів. Репортер Джино Бареллі намагається дізнатися подробиці у свого коханця детектива Патріка Ріда, але той боїться колег і відмовляє. Тим часом сусід містянина Адама Карпентера раптово зникає, а самого Адама мало не вбиває загадковий чоловік.

American Horror Story: NYC / Hulu та FX / шоуранери — Раян Мерфі та Бред Фелчак / у головних ролях — Рассел Тові, Джо Мантелло, Біллі Лурд / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. CNN пише, що перші епізоди сезону — це скоріше детектив, ніж горор, чого раніше в серіалі не бувало. The Daily Beast вважає, що сезон розпочався дуже сильно, тож залишається сподіватися, що так і триватиме.

Науково-фантастичний серіал «Периферійні пристрої»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману «батька кіберпанка», фантаста Вільяма Гібсона 2014 року. 2032 рік, молода дівчина Флінн Фішер живе разом із братом Бертоном і хворою мамою в невеликому американському містечку. Бертон — колишній морський піхотинець, чий мозок пошкодили кібернетичні імпланти. Бертон професійно грає у відеоігри — його наймають інші гравці, щоб він підіймав їхній рівень, і компанії, щоб він тестував ігри. Флінн інколи підміняє брата, бо грає навіть краще за нього. Одного разу вона помічає, що нова гра занадто схожа на реальність, і починає сумніватися, що це справді лише гра.

The Peripheral / Amazon Prime / шоуранер — Скотт Сміт / у головних ролях — Хлоя Грейс Морец, Гері Карр, Джек Рейнор / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 58% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. The Guardian зазначає, що серіал добре тримає інтригу та внутрішню логіку. The Hollywood Reporter пише, що «Периферійні пристрої» ще й дуже вражають візуально.

Фентезійний фільм «Школа добра і зла»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману американського дитячого письменника Сомана Чайнані 2013 року. Подруги Софі та Агата дуже люблять казки. Власник книгарні розповідає їм про магічну Школу добра і зла, де навчаються чарівники. Одного дня дівчата потрапляють до цієї школи, де Агату відправляють у Школу добра, а Софі — у Школу зла. Проте Софі рішуче не згодна з таким рішенням.

The School for Good and Evil / Netflix / режисер — Пол Фіґ / у головних ролях — Софія Енн Карузо, Софія Вайлі, Шарліз Терон / тривалість — 2 години 27 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 38% від критиків, 74% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що цей фільм надто сильно намагається бути схожим на інші подібні підлітково-магічні історії. IGN, навпаки, каже, що Пол Фіґ постарався, щоб світ його фільму був унікальним.

Документальний серіал «Обітниця» — другий сезон

Про що серіал. Другий сезон документалки про NXIVM — американську організацію, яка позиціювала себе як мережа семінарів з особистого та професійного зростання. Насправді верхівка Нексіуму — таємна організація Dominus Obsequious Sororium — була тоталітарною сектою. Її лідер Кіт Раньєр шантажем та обманом змушував жінок займатися з ним сексом і навіть ставив їм тавра із символом організації. Його найближчою помічницею була актриса Елісон Мак. Перший сезон розповідав історію організації, другий розпочинається вже після арешту Раньєра, Мак та інших лідерів секти, фокусується на судовому процесі й людях, які досі вірять Раньєру.

The Vow Part Two / HBO Max / режисерка — Джехан Нуджаїм / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. CNN вважає, що судовий процес можна було показати й ширше, натомість серіал трохи повторюється, коли знову розповідає про методи залучення людей в NXIVM. Decider радить подивитися другий сезон, щоб краще зрозуміти мотивацію героїв цієї історії.

Ми відстежуємо новинки на стримінгах, щоб ви нічого не пропустили. Підтримайте нас: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua.