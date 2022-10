Здається, людству знову загрожує ядерний апокаліпсис. Це вже було — під час Холодної війни. «Бабель» зібрав 11 фільмів про ядерну війну (і сподівається, вони залишаться фантазіями митців)

1964 рік / Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb / режисер — Стенлі Кубрик / у головних ролях — Пітер Селлерс, Джордж Кемпбелл Скотт, Стерлінг Гейден / тривалість — 1 година 34 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.