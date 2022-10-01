Що подивитися у вихідні. Драма про життя Мерилін Монро від Netflix, військове драмеді «Пиво зі смаком дружби» із Заком Ефроном і Расселом Кроу та продовження геловінської стрічки «Фокус-покус»

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Netflix

Цього тижня на Netflix, Apple TV+, Amazon Prime і Disney+ вийшли кілька цікавих релізів. Серед них — психологічна драма «Білявка» про життя Мерилін Монро з Аною де Армас у головній ролі, військове драмеді «Пиво зі смаком дружби» із Заком Ефроном і Расселом Кроу, а також сиквел відомого геловінського фільму 1993 року «Фокус-покус». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Психологічна драма «Білявка»

Про що фільм. Норма Джин Мортенсон із Каліфорнії пережила складне травматичне дитинство, у 1940-х почала працювати моделлю, а у 1950-х стала кінозіркою під псевдонімом Мерилін Монро. Але публічний образ успішної та впевненої в собі білявки був мало схожий на її справжнє життя, сповнене насилля та різноманітних залежностей. Автори фільму підкреслюють, що він не є власне біографічним. Це, швидше, художня інтерпретація життя Мерилін Монро.

Blonde / Netflix / режисер — Ендрю Домінік / у головних ролях — Ана де Армас, Едріен Броуді, Боббі Каннавале / тривалість — 2 години 47 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 48% від критиків, 39% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. The Washington Post каже, що стрічка Ендрю Домініка не лише повторно обʼєктивує Монро, але й насолоджується її віктимізацією. ABC News зазначає, що «Білявку» важко дивитися, однак неможливо забути.

Анімаційний фільм Entergalactic

Про що фільм. Молодий музикант Джабарі мріє стати відомим репером. Він збирає трохи грошей, переїжджає на Мангеттен і починає будувати карʼєру. Поруч з його новою квартирою живе Мідоу, яка займається фотографією. Джабарі та Мідоу спілкуються дедалі ближче. Але через особисте життя Джабарі все менше часу присвячує музиці. Проблеми йому створюють і старі друзі, колишні жінки та інші знайомі, які тягнуть його в різні боки. Автор ідеї та голос головного героя — музикант Скотт Мескаді, відомий як Кід Каді. Одночасно з мультфільмом виходить новий однойменний альбом Каді.

Entergalactic / Netflix / автори — Скотт Мескаді та Кенія Барріс / у головних ролях (озвучка) — Скотт Мескаді, Джессіка Вільямс, Лора Харрієр, Тімоті Шаламе / тривалість — 1 година 32 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 80%, від глядачів — 100% / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. IGN Movies пише, що Entergalactic — це хороша романтична історія з простими персонажами, які викликають симпатію, і першокласним саундтреком. RogerEbert.com зазначає, що цей анімаційний фільм варто сприймати радше як мистецький проєкт, аніж як телевізійне шоу.

Комедійне міське фентезі «Фокус-покус 2»

Про що фільм. Сиквел відомого геловінського фільму 1993 року. До ролей трьох сестер-відьом Сандерсон — Вінні, Мері та Сари — повернулися Бетт Мідлер, Сара Джесіка Паркер і Кеті Наджімі. Через 29 років після подій першого фільму вони знов у Салемі. І тепер новим героям доведеться рятувати місто від підступних відьом та їхнього чаклунства. А відьмам — знайомитися із сучасним світом.

Hocus Pocus 2 / Disney+ / режисер — Енн Флетчер / у головних ролях — Бетт Мідлер, Сара Джессіка Паркер, Кеті Наджімі, Даг Джонс / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Awards Daily каже, що стрічка була варта очікування. AV Club вважає, найкраще, що можна сказати про «Фокус-покус 2», — він міг бути значно гіршим.

Військове драмеді «Пиво зі смаком дружби»

Про що фільм. Фільм заснований на реальних подіях з біографії моряка Джона «Чікі» Донохʼю. У 1967 році колишній морський піхотинець Джон після суперечки в нью-йоркському барі вирішує вирушити в небезпечну подорож. Йому треба потрапити до Вʼєтнаму, де триває війна, щоб пригостити пивом кількох військових із рідного району. Донохʼю влаштовується на роботу на торговий корабель, який возить боєприпаси у Вʼєтнам, бере пиво та вирушає шукати земляків.

The Greatest Beer Run Ever / Apple TV+ / режисер — Пітер Фарреллі / у головних ролях — Зак Ефрон, Рассел Кроу, Білл Мюррей / тривалість — 2 години 6 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 38% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. RogerEbert.com вважає, що стрічка зображає бойові дії, травму і смерть так само реалістично, як шкільна вистава. На думку Digital Spy, «Пиво зі смаком дружби» — це захоплююча і часто кумедна історія, проте історичних уроків від неї очікувати не варто.

Горор «Екзорцизм моєї найкращої подруги»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману американського письменника Грейді Хендрікса 2016 року. У школярки Еббі є найкраща подруга — Гретхен. Разом вони переживають усі складності дорослішання, розбираються у своїх смаках щодо музики, хлопців і всього іншого. Одного разу Гретхен зникає на деякий час в лісі. Потім повертається і каже, що нічого страшного не сталося, просто загубилася. Але її дивна поведінка говорить про інше, й Еббі починає боятися давньої подруги.

My Best Friend’s Exorcism / Amazon Prime / режисер — Деймон Томас / у головних ролях — Елсі Фішер, Амія Міллер, Кеті Енг / тривалість — 1 година 36 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, 60% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut каже, що «Екзорцизм моєї найкращої подруги» — це першокласна горор-комедія. Los Angeles Times зазначає, що стрічка не стільки про монстрів, скільки про страх розлучитися з людьми, яких любиш.

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