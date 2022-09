Що подивитися у вихідні. Серіал «Андор» у всесвіті «Зоряних війн», метаситком «Перезапуск» та екранізація історії серійного вбивці Джеффрі Дамера від Netflix

Тексти

imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Hulu та Disney+ вийшли кілька цікавих релізів. Серед них — серіал «Андор», який є приквелом фільму «Бунтар Один. Зоряні війні. Історія», комедійний ситком «Перезапуск» про акторів ситкому, драматичний бойовик «Лу», музично-детективна драма «Блюз джазмена» і серіал «Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» про одного з найкривавіших серійних убивць США. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Фантастичний серіал «Андор»

Про що серіал. Новий серіал у всесвіті «Зоряних війн», приквел фільму «Бунтар Один» 2016 року. За пʼять років до подій фільму молодий злочинець Касіан Андор, родину якого вбили імперці, починає співпрацювати з повстанцями, тоді ще досить нечисленними та не готовими до відкритого протистояння з Імперією. Спочатку він думає лише про помсту та власну вигоду і не вірить в ідеали Альянсу повстанців. Але з часом розуміє, що доля Галактики важливіша за окремі життя.

Andor / Disney+ / шоуранер — Тоні Гілрой / у головних ролях — Дієго Луна, Стеллан Скашгорд, Адріа Архона / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що це найкращий серіал франшизи після «Мандалорця». The New Your Times каже, що кожний фільм чи серіал «Зоряних війн» обовʼязково має харизматичного дроїда. І він тут є — малий B2EMO, за яким цікаво спостерігати.

Комедійний серіал «Перезапуск»

Про що серіал. Головні герої серіалу — колишні актори старого та давно закритого ситкому. Двадцять років тому серіал «Крок уперед» був дуже популярний, і в наші дні його хочуть перезапустити, але зробити більш серйозним. Для цього знову збирають акторів, які вже давно втратили популярність, а деякі — цікавість до життя взагалі. Крім того, шоуранерка перезапуску Ханна стикається з оригінальним шоуранером «Кроку уперед» Гордоном, і вони ніяк не можуть домовитися про те, як має виглядати серіал.

Reboot / Hulu / шоуранер — Стівен Левітан / у головних ролях — Кіген-Майкл Кі, Джонні Ноксвілл, Рейчел Блум / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 78% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The Guardian називає «Перезапуск» метаситкомом, тобто ситкомом про ситкоми, і хвалить його за новаторський погляд. Оглядач на RogerEbert каже, що серіал вдало працює саме як комедія — змушує із цікавістю очікувати, які ж ще кумедні негаразди випадуть на долю симпатичних персонажів.

Драматичний бойовик «Лу»

Про що фільм. Лу — самотня немолода жінка, яка живе на околиці містечка разом зі своїм собакою та майже не спілкується із сусідами. Під час сильного шторму хтось викрадає доньку її сусідки Ганни, поліція далеко, тож доводиться звернутися до Лу. І виявляється, що та має деякі навички, які можуть дуже в цьому допомогти.

Lou / Netflix / режисер — Анна Форстер / у головних ролях — Еллісон Дженні, Джерні Смоллетт, Логан Маршалл-Грін / тривалість — 1 година 47 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. The Guardian хвалить початок фільму й окремі сцени, але зауважує, що мелодраматична друга частина фільму просто зайва. The New York Times називає фільм трошки дурнуватим, але драйвовим і жорстким.

Музична драма «Блюз джазмена»

Про що фільм. У 1987 році генеральному прокурору Джорджії приходить посилка зі старими листами, які розкривають таємницю вбивства 40-річної давнини. Фільм повертається у 1937 рік, коли молодий музикант Баю закохується в Лінн. Вона з переважно чорної сімʼї, але світлошкіра. Аби завадити їхньому шлюбу, мати Лінн змушує дочку поїхати з міста. Через десять років вона повертається, уже заміжня — її білий чоловік думає, що вона теж на 100% біла. Баю тим часом робить успіхи в музичному бізнесі та вже давно не той соромʼязливий юнак, яким був, коли познайомився з Лінн.

A Jazzman's Blues / Netflix / режисер — Тайлер Перрі / у головних ролях — Джошуа Бун, Аміра Ванн, Солеа Пфайффер / тривалість — 2 години 8 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, 62% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Variety пише, що у фільмі вдало поєднали й мелодраму, і детектив, і музику, і соціальний підтекст. Los Angeles Times каже, що якщо вам подобаються фільми Тайлера Перрі, то цей один з найкращих.

Кримінальний серіал «Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера»

Про що серіал. Джеффрі Дамер — реальний серійний вбивця та канібал, який вбив 17 людей у період з 1978 до 1991 року. Хоча Дамер і не був надто розумним чи хитрим, йому досить довго вдавалося уникнути арешту. Серіал заснований на історії Дамера та його злочинів, хоча й не відповідає реальності повністю. Крім самого вбивці, один з головних героїв — сусідка Дамера, яка чула сморід і дивні звуки з його квартири та неодноразово скаржилася в поліцію.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story / Netflix / шоуранери — Раян Мерфі та Ян Бреннан / у головних ролях — Еван Пітерс, Річард Дженкінс, Нісі Неш / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter вважає, що серіал занадто часто повторює речі, на які можна було б вказати глядачу лише один раз. Оглядач на ReadySteadyCut пише, що серіал хороший, інколи навіть вражає, але чомусь не чутливий до жертв вбивці — насилля показали надто буденно.

Ми відстежуємо новинки на стримінгах, щоб ви нічого не пропустили. Підтримайте нас: 🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon,🔸 PayPal: paypal@babel.ua.