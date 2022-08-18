«Наступна покупка — Зірка смерті». Фонд Сергія Притули придбав супутник. Тепер українці жартують про Кримський міст і російських солдатів у кущах — тільки меми

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Вісімнадцятого серпня Благодійний фонд Сергія Притули повідомив, що кошти, які українці збирали на «Байрактари», витратили на супутник. Відтепер українська армія отримуватиме супутникові знімки високої якості, які допоможуть військовим планувати операції. І поки одні українці радіють, а інші допитуються, чому не придбали боєприпаси, у соцмережах все як завжди — меми.

Українці задонатили Фонду Сергія Притули 600 мільйонів гривень. Нам, звісно, стільки (не) треба, але «Бабель» завжди відкритий до ваших внесків:🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon,🔸 PayPal: paypal@babel.ua.