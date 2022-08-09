В окупованому Криму на військовому аеродромі щось вибухнуло. Хто до цього причетний — невідомо. А соцмережі тим часом «вибухнули» мемами

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В окупованому Криму 9 серпня пролунали вибухи. Це сталося на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка поблизу міста Саки. Аеродром є одним із ключових для авіації росії на півострові. У міноборони росії заявили, що вибухи сталися через детонацію авіаційних боєприпасів на майданчику зберігання. Спочатку повідомлялося, що техніка і військові не постраждали, згодом окупаційна влада заявила про одного загиблого. Чому стався інцидент і хто до нього причетний — поки невідомо. Міністерство оборони України заявило, що не може встановити причину займання, однак вкотре нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях. А тим часом у соціальних мережах теж стався «вибух» — мемів.

Окупанти у Криму вибухів не чекали. А «Бабель» завжди готовий до шквалу ваших донатів: 🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon,🔸 PayPal: paypal@babel.ua.