Що подивитися у вихідні. Серіал The Sandman від Ніла Ґеймана, другий сезон «Беззаконників» із Крістофером Вокеном та анімаційний фільм «Удача»

Тексти

Netflix

Цього тижня на Netflix, Amazon Prime та Apple TV+ вийшло чотири цікавих релізи. Серед них — серіал «The Sandman. Пісочний чоловік» за графічними романами Ніла Ґеймана, другий сезон кримінального серіалу «Беззаконники» з Крістофером Вокеном, документальний серіал про новітню історію футбольного клубу «Арсенал» із циклу «Все або нічого» та анімаційний фільм «Удача». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Фентезійний серіал «The Sandman. Пісочний чоловік»

Про що серіал. Екранізація однойменної серії графічних романів британського письменника Ніла Ґеймана. У 1916 році Морфей, Повелитель Снів, потрапляє в полон до чаклуна та окультиста Родеріка Берджесса. У 2021 році він виривається на свободу, хоче повернути собі царство Снів та навести там лад.

The Sandman / Netflix / шоуранери — Ніл Ґейман, Девід С. Ґоєр, Алан Гайнберг / у головних ролях — Том Старрідж, Бойд Голбрук, Петтон Освальт / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. Polygon пише, що серіал досить близький до оригіналу і взагалі вдалий, хоча йому все одно бракує того виходу за межі прийнятного, який був у коміксах. The Guardian хвалить каст та гру акторів і називає її чудовою, при тому, що акторам довелося працювати зі складним матеріалом.

Кримінальний серіал «Беззаконники» — другий сезон

Про що серіал. Семеро незнайомців, які вчинили правопорушення, з різних верств населення та з дуже різними поглядами на життя разом вирушають на громадські виправні роботи в Бристолі. Несподівано вони знаходять сумку, повну грошей, і починають радитися, що з ними робити. Поки правопорушники вирішують внутрішні конфлікти, на сумку полюють значно небезпечніші злочинці.

The Outlaws / Amazon Prime / шоуранери — Елджин Джеймс та Стівен Мерчант / у головних ролях — Крістофер Вокен, Стівен Мерчант, Ріанна Баррето / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 33% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що серіал і в другому сезоні вдало поєднує елементи драми, комедії та кримінального трилера, хоча багато в чому все тримається на харизмі Крістофера Вокена. Оглядач на ReadySteadyCut пише, що серіал дивитися цікавіше, коли в епізоді однаково важливі всі сім основних героїв, що буває не завжди.

Документальний мінісеріал «Все або нічого: Арсенал»

Про що серіал. Документальний серіал з лінійки All or Nothing від Amazon Studios. Цього разу про англійський футбольний клуб «Арсенал», його сучасну історію після епохи тренера Арсена Венгера, про ігри 2021 року та головного тренера клубу Мікеля Артету. Закадровим голосом став актор Денієл Калуя — оскарівський номінант та зірка фільму «Пастка» 2017 року. Денієл вболіває за «Арсенал» змалку. Раніше на Amazon Prime вже виходили документалки про «Тоттенгем Готспур», «Манчестер Юнайтед» і «Ювентус». А ще — про хокей, американський футбол та регбі.

All or Nothing: Arsenal / Amazon Prime / голос за кадром — Денієл Калуя / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 9,3.

Що кажуть критики. Оглядач на The Guardian пише, що тепер йому, як людині яка слідкує за англійською Прем’єр-лігою, набагато краще зрозуміло, що ж там відбувається з «Арсеналом», який цього року не потрапив до Ліги Чемпіонів.

Анімаційний фільм «Удача»

Про що фільм. Сем Грінфілд — сирота й виросла увпритулку. Їй виповнюється 18, і вона починає жити самостійно. Через це їй доводиться розлучитися з молодшою подружкою Хейзел, яку скоро мають забрати в сім’ю. Сем все життя не щастить, навколо неї ламаються предмети, всі її плани йдуть шкереберть. Одного дня вона годує чорного кота, а незабаром знаходить пенні. Сем хоче віддати монетку Хейзел — на щастя, але виявляється, що пенні починає приносити удачу їй самій.

Luck / Apple TV+ / режисерка — Пеггі Голмс / у головних ролях (озвучка) — Єва Ноблезада, Саймон Пегг, Джейн Фонда, Вупі Голдберг / тривалість — 1 год. 45 хв. / рейтинг Rotten Tomatoes — 49% від критиків, 70% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. The New York Times вважає, що в сценарії є свіжі ідеї, а от візуальний ряд досить клішований, проте загалом мультфільм гарний. IndieWire, навпаки, пише, що мультфільм сподобається хіба маленьким дітям, бо дорослі вже не раз бачили цей сюжет.

Ми відстежуємо новинки на стримінгах, щоб ви нічого не пропустили. Підтримайте нас:🔸 донат у гривні🔸 у криптовалюті🔸 PayPal: paypal@babel.ua