Верданськ захопили, диктатор Валерій Володін отруїв полонієм попередника, а генсека зʼїв дракон. Три гри й одна книга, які передбачили війну в Україні

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Getty Images / Kate Ban / «Бабель»

Повномасштабне вторгнення росії в Україну стало несподіванкою для багатьох українських і західних політиків та аналітиків. Як і у 2014 році, коли мало хто міг спрогнозувати анексію Криму та війну на Донбасі. Але там, де політики виявилися безсилі, доволі точні прогнози давали деякі розробники компʼютерних ігор, сценаристи та письменники. «Бабель» розповідає про дві компʼютерні гри, одну настільну та художній роман, які доволі точно пророкували агресію росії проти України.

Серія ігор Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty — серія шутерів від компанії Activision, які виходять із 2003 року. Перші частини серії були присвячені Другій світовій війні. Але з 2007 року розробники звернули увагу на сучасність і почали випускати ігри під брендом Modern Warfare. Усі вони присвячені боротьбі американських та європейських спецпризначенців проти лихих росіян.

Перша частина вийшла у 2007 році. Вона переносить нас у 2001 рік, коли в росії починається економічна криза. На цьому тлі посилюють свої позиції ультранаціоналісти на чолі з терористом Імраном Захаєвим, якого головні герої зрештою перемагають. Із другої частини ми дізнаємося, що у 2016 році владу в росії все ж захопили ультраправі на чолі з Володимиром Макаровим, який лякає увесь світ ядерною зброєю.

А в Modern Warfare 2019 року розробники представили прямі алюзії на події в Україні та Близькому Сході. Тут є невизнана країна Кастовія, у якій легко впізнати «л/днр», й Урзикстан, що нагадує Сирію. Дія основного сюжету відбувається на Близькому Сході, але в багатокористувацькому режимі можна відвідати столицю Кастовії — місто Верданськ. Там допитливі гравці знайшли будівлі та вулиці, схожі на реальний Донецьк. Але розробники не зображали в сюжеті повномасштабну війну. Головний антагоніст, генерал Барков діє в Кастовії самостійно, без офіційного наказу москви.

Call of Duty

Варгейм Combat Mission: Black Sea

Combat Mission — це серія тактичних стратегій від компанії Battlefront Studios, які почали виходити ще у 2000 році. Більшість ігор присвячені Другій світовій. Але у 2014 році вийшла Combat Mission: Black Sea, дія якої відбувається на території України. Сюжет до гри розробники почали писали ще у 2009 році. І несподівано передбачили в загальних рисах дуже багато подій.

За хронологією гри, у 2016 році в Києві відбулося повстання, і це не сподобалося росії. Тож росія ввійшла у Крим, захопила його і почала агітацію у східній та південній частинах України. А потім ввела війська. Розробники зізнавалися, що писали цей сюжет не просто так, а намагаючись зрозуміти, як далі провадитиме свою зовнішню політику володимир путін. І не здивувалися, коли реальні події виявилися дуже схожими.

«Це не тому, що у нас є кришталеві кулі. А тому, що цей виродок [путін] робив це раніше. Хлопець не настільки креативний. Це те саме, що він робив приблизно чотири рази раніше і він більш-менш повторює те, що робили його попередники», — казав журналістам співзасновник Battlefront Studios Стів Граммонт.

Combat Mission

Настільна гра Shadowrun

Shadowrun — це настільна рольова гра, перша редакція якої вийшла у 1989 році. В основі цього всесвіту лежить несподівана поява магії на Землі у 2011 році, яка називається «Пробудження». При цьому високі технології продовжують розвиватися, тому жанр Shadowrun — це досить незвична суміш фентезі та кіберпанку. «Пробудження» вплинуло й на світову політику, тому багато в чому це ще й альтернативна історія. У якій є росія.

У всесвіті Shadowrun СРСР розпався, але росія зберігає його політичні риси, без тимчасового переходу до демократії. Країною керує генеральний секретар. До 2016 року це був прозахідний генсек Челенко, якого вбивають найманці. Потім до влади прийшов лихий Борис Кропунін, який жорстоко придушив бунт у Якутії, що хотіла відділитися.

У 2030 році Кропунін починає війну з Європою. Він захоплює Україну та Польщу, російські війська просуваються до Берліну. Росії протистоїть коаліція з Німеччини, Австрії, Угорщини та Чехії. У 2033 році війну несподівано для всіх закінчує Велика Британія, яка завдає ударів по всіх командних центрах — і росії, і коаліції. У 2035 році Кропунін через поразку у війні та провал внутрішньої політики йде у відставку, а до влади в росії приходить Альянс демократичного відновлення, який починає реформи.

Якщо вам стало сумно від того, що творці Shadowrun недооцінили українців, то додамо, що у 2064 році чергового російського генсека зʼїв дракон.

Детальна історія Євровійни в таймлайні всесвіту Shadowrun зʼявилася у 2009 році. Також у ньому є трилогія компʼютерних ігор Shadowrun Returns, але їхня дія відбувається у 2050-х і не має стосунку до росії.

Роман Command Authority / «Право остаточного рішення»

Роман Command Authority / «Право остаточного рішення» Том Кленсі, Марк Грені

3 грудня 2013 року

Останній роман американського письменника Тома Кленсі, написаний у 2012 році. Письменник помер у жовтні 2013 року, до публікації книжки. За сюжетом до влади в росії приходить колишній агент кдб Валерій Володін, у якому легко вгадати путіна. Новий президент розгортає кампанію антиамериканської пропаганди. Він дає наказ фсб провести кілька секретних операцій, що мають стати приводом для війни в Україні. Спочатку голову служби зовнішньої розвідки росії підривають у ресторані. Потім труять полонієм його попередника. У цих смертях Володін звинувачує НАТО. Згодом починаються інспіровані фсб антиукраїнські протести в Севастополі. Володін починає війну та відправляє війська на Київ.

Коли Кленсі писав цей роман, то основні риси політики путіна були відомі — уже відбулася війна у Грузії 2008 року та були придушені протести в росії 2012 року. Але все ж роман був написаний до Майдану 2014 року, анексії Криму й початку війни на Донбасі. Тому Кленсі був гарним прогнозистом. Спойлерити не будемо, але в романі все закінчується досить непогано.

Розробники передбачили війну в Україні, а «Бабель» пророкує Україні перемогу. Ваші донати надихають нас:

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