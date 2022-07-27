Навідники аеророзвідки відшукують техніку окупантів на Миколаївщині і допомагають артилеристам її знищити. Ось як вони працюють з дронами на передовій — фоторепортаж «Бабеля»

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Юрій Паливода / «Бабель»

Команда навідників ЗСУ на Миколаївщині регулярно проводить розвідку на передовій. Вони виїжджають на позиції в районі трьох кілометрів від ворога, щоб за допомогою дронів виявляти цілі супротивника. А також перевіряють інформацію про техніку ворога, яка зайшла в села чи лісопосадки. Потім команда звʼязується з артилерією за допомогою Starlink і передає точні дані для влучного обстрілу. На війну навідники пішли добровольцями, спочатку навчалися на полігоні, а досвід здобули вже на передовій. Зараз вони діють настільки успішно, що росіяни бояться підвозити нову техніку. Як працює команда навідників аеророзвідки на передовій — у фоторепортажі Юрія Паливоди спеціально для «Бабеля».

За даними перехоплених розмов окупантів, росіяни називають цю команду «Модные карандаши». «Можливо, знають наш почерк роботи, транспорт, або бачать, що в нас краща техніка», — розповідає доброволець з позивним Балу. Юрій Паливода / «Бабель»

На виїзди раніше їздили майже щодня і виявляли нові цілі, але останнім часом це трапляється рідше. За словами навідників, росіяни тепер просто бояться підвозити нову техніку. Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Самі навідники теж часто потрапляють під обстріл, десь у 60% випадків. «Коли росіяни бачать, що ми завдаємо ударів по їхніх позиціях і техніці, то починають обстрілювати усі лісопосадки в районі семи кілометрів», — каже Балу. Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

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