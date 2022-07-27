Навідники аеророзвідки відшукують техніку окупантів на Миколаївщині і допомагають артилеристам її знищити. Ось як вони працюють з дронами на передовій — фоторепортаж «Бабеля»
- Автори:
- Юра Паливода, Сергій Пивоваров
- Дата:
-
Юрій Паливода / «Бабель»
Команда навідників ЗСУ на Миколаївщині регулярно проводить розвідку на передовій. Вони виїжджають на позиції в районі трьох кілометрів від ворога, щоб за допомогою дронів виявляти цілі супротивника. А також перевіряють інформацію про техніку ворога, яка зайшла в села чи лісопосадки. Потім команда звʼязується з артилерією за допомогою Starlink і передає точні дані для влучного обстрілу. На війну навідники пішли добровольцями, спочатку навчалися на полігоні, а досвід здобули вже на передовій. Зараз вони діють настільки успішно, що росіяни бояться підвозити нову техніку. Як працює команда навідників аеророзвідки на передовій — у фоторепортажі Юрія Паливоди спеціально для «Бабеля».
Бійці ЗСУ наближають звільнення України від російських загарбників. А наші журналісти та фотокореспонденти працюють цілодобово, щоб розповідати вам про події війни, підтримайте їх донатом: 🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon,🔸 PayPal: paypal@babel.ua.