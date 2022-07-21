У Миколаєві волонтери тримають сотні покинутих тварин у власних домівках і витрачають на них майже всі свої гроші. Фоторепортаж «Бабеля»
- Автори:
- Юра Паливода, Сергій Пивоваров
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Юрій Паливода / «Бабель»
З початком повномасштабного вторгнення багато людей виїхали з Миколаєва, покинувши своїх тварин вдома, або ж віддали волонтерам. Таких тварин утримують не тільки в притулках, оскільки на всіх місця не вистачає, а й у власних будинках та квартирах. Благодійна організація Nikoanimalvolunteers допомагає таким волонтерам з їжею та шукає прихисток для нових тварин. Вони збирають кошти на їжу та кілька разів на тиждень розвозять її волонтерам, які її потребують. Таких людей, які прихистили тварин, у Миколаєві близько двадцяти. І часто вони витрачають більшу частину своєї зарплати чи пенсії на те, щоб прогодувати сотні котів та собак. Як піклуються про покинутих тварин у Миколаєві — у фоторепортажі Юрія Паливоди спеціально для «Бабеля».
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