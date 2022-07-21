У Миколаєві волонтери тримають сотні покинутих тварин у власних домівках і витрачають на них майже всі свої гроші. Фоторепортаж «Бабеля»

Тексти

Юрій Паливода / «Бабель»

З початком повномасштабного вторгнення багато людей виїхали з Миколаєва, покинувши своїх тварин вдома, або ж віддали волонтерам. Таких тварин утримують не тільки в притулках, оскільки на всіх місця не вистачає, а й у власних будинках та квартирах. Благодійна організація Nikoanimalvolunteers допомагає таким волонтерам з їжею та шукає прихисток для нових тварин. Вони збирають кошти на їжу та кілька разів на тиждень розвозять її волонтерам, які її потребують. Таких людей, які прихистили тварин, у Миколаєві близько двадцяти. І часто вони витрачають більшу частину своєї зарплати чи пенсії на те, щоб прогодувати сотні котів та собак. Як піклуються про покинутих тварин у Миколаєві — у фоторепортажі Юрія Паливоди спеціально для «Бабеля».

Зінаїда каже, велика частина коштів іде не тільки на корм, а й на ліки для собак. Юрій Паливода / «Бабель»

Серед собак багато пуделів. Зінаїда їх сама колись розводила, тож знає багатьох власників. Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Собак Зінаїді привезли волонтери або ж віддали люди, які виїхали з міста, або просто хтось підкинув. Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Анжела працює на двох роботах, щоб прокормити всіх собак та котів, яких утримує. Місця в квартирі для них мало. Тому вона придбала невелику дачну ділянку зі стареньким будиночком, де живуть інші тварини. На фото Анжела тримає в руках собаку з інвалідністю, яка самостійно не може пересуватись. Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Допомагайте тваринам, бо це наші друзі. А журналісти та фотографи «Бабеля» працюють для вас по всій країні. Ми були б вдячні, якби ви нас підтримали:🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon,🔸 PayPal: paypal@babel.ua.