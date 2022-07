Що подивитися у вихідні. Серіал «Чорний птах» із Реєм Ліоттою, анімаційний фільм «Морське чудовисько» і вражаюча детективна документалка від Netflix

Тексти

Цього тижня на Netflix і Apple TV+ вийшли чотири цікавих релізи. Це кримінальний серіал «Чорний птах» із Тароном Еджертоном і Реєм Ліоттою, іспанський трилер «Найдовша ніч», анімаційний фільм «Морське чудовисько» режисера Кріса Вільямса та документальний фільм «Дівчина з фото» про тридцятирічні пошуки невловимого вбивці. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Кримінальний мінісеріал «Чорний птах»

Про що серіал. Серіал заснований на реальних подіях, це екранізація мемуарів Джеймса Кіна «Разом із дияволом». Джеймс — молодий спортсмен, якого заарештовують за торгівлю наркотиками. Йому пропонують вибір — 10 років вʼязниці мʼякого режиму або умовно-дострокове звільнення, якщо зможе втертися в довіру до серійного вбивці Ларрі Холла. Джеймс обирає другий варіант і вирушає до вʼязниці суворого режиму для божевільних злочинців. Йому треба дізнатися, де Холл ховав тіла своїх жертв, і вижити серед жорстоких убивць. Батька Джеймса грає Рей Ліотта, це одна з останніх ролей актора — він помер 26 травня цьогоріч.

Black Bird / Apple TV+ / шоуранер — Денніс Лігейн / у головних ролях — Тарон Еджертон, Пол Волтер Гаузер, Рей Ліотта / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,8.

Що кажуть критики. The Guardian відмічає чудовий сценарій Денніса Лігейна та насичені діалоги між Кіном і Холлом. The Hollywood Reporter пише, що в серіалі достатньо хорошої драми, щоб його не пропустити.

Кримінальний мінісеріал «Найдовша ніч»

Про що серіал. Серійного вбивцю Сімона Лаго заарештовують і відправляють до вʼязниці для божевільних. Охоронці вирішують звертати особливу увагу на Сімона, бо він жорстокий, рішучий і дуже небезпечний. Раптом озброєні люди під керівництвом чоловіка на імʼя Русо оточують вʼязницю, щоб викрасти Лаго. Вони вимагають його видати та погрожують штурмом. Охоронці вирішують дати бій нападниками й зʼясувати, що відбувається та які секрети приховує вбивця.

The Longest Night / Netflix / шоуранери — Хосе Мораїш і Віктор Сьєрра / у головних ролях — Альберто Амманн, Луіс Кальєхо, Барбара Гоенага / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. ReadySteadyCut вважає, що в серіалі витримано баланс між бойовиком і трилером. Оглядач на Heaven of Horror пише, що серіалу трохи бракує часу, щоб розкрити всіх персонажів, але, можливо, їхні історії приберегли на другий сезон.

Анімаційний фільм «Морське чудовисько»

Про що фільм. Джейкоб Холланд — видатний мисливець на морських монстрів. Король острівного королівства наказує йому та команді корабля «Неминучий» вбити велетенське червоне морське чудовисько, або він виведе корабель з експлуатації. Джейкоб вирушає у подорож разом зі старим капітаном Кроу, який колись втратив око через цього монстра. Останньої миті на корабель таємно пробирається дівчинка Мейсі, що мріє стати мисливцем.

The Sea Beast / Netflix / режисер — Кріс Вільямс / у головних ролях (озвучка) — Карл Урбан, Заріс-Енджел Гатор, Джаред Гарріс / тривалість — 1 година 59 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що у фільму відмінна анімація, але, на жаль, досить передбачуваний сюжет. The Guardian вважає фільм достатньо вражаючим, щоб сподіватися, що Netflix не відмовиться від мультиків повністю.

Документальний фільм «Дівчина з фото»

Про що фільм. В Оклахомі на узбіччі знайшли тіло 20-річної дівчини, яка, схоже, загинула у ДТП. Але характер травм викликав сумніви в експертів, тому її набагато старший чоловік Кларенс опинився під підозрою, а їхній дворічний син Майкл потрапив у прийомну сімʼю. Загиблу ідентифікували як Тоню Хьюз, але матір Хьюз стверджує, що її донька померла давно, ще дитиною. Згодом Кларенс викрадає Майкла з нової родини та зникає. І це тільки початок реального розслідування, яке поступово розкриває дедалі більше таємниць померлої дівчини та загадкового Кларенса.

Girl in the Picture / Netflix / режисерка — Скай Боргман / тривалість — 1 година 42 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що «Дівчина з фото» — чудове та цінне доповнення до жанру true crime. Оглядач на RogerEbert вважає, що режисерці вдалося розповісти дуже складну та заплутану історію цікаво і зрозуміло.

