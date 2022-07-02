Що подивитися у вихідні. «Список на усунення» із Крісом Праттом, милий корейський серіал «Надзвичайна юристка У» та нове фентезійне аніме від Netflix

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Amazon Prime Video

Цього тижня на Netflix і Amazon Prime вийшли чотири цікаві релізи: шпигунський серіал «Список на усунення» із Крісом Праттом, фентезійне аніме «Виродок!! Темний бог руйнування» за мангою Кадзусі Хагівари, корейський юридичний серіал «Надзвичайна юристка У» та норвезька фантастична комедія «Blasted: Удвох проти прибульців». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Шпигунський серіал «Список на усунення»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману Джека Карра. Джеймс Ріс — член спецпідрозділу «морських котиків». Під час виконання секретного завдання його загін потрапляє в засідку — усі, крім Ріса, гинуть. Повернувшись додому, Ріс дізнається, що засідка не була випадковою — його брати по зброї стали розмінною монетою у брудних політичних іграх. Ріс вирішує помститися всім винним, попри їхні посади та вплив.

The Terminal List / Amazon Prime / шоуранер — Девід Діджіліо / у головних ролях — Кріс Пратт, Констанс Ву, Тейлор Кітш / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 53% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. The Guardian називає сценарій пласким і передбачуваним та каже, що подивитися варто лише на екшн-сцени. Variety пише, що від героїв Пратта очікуєш більше чарівності та легкості, проте Ріс вийшов доволі одномірним персонажем.

Фентезійне аніме «Виродок!! Темний бог руйнування»

Про що серіал. Новий серіал за однойменною мангою Кадзусі Хагівари, яка виходила з 1988 до 2012 року. У 1992 році той самий режисер Кацухіто Акіяма випустив шестисерійне аніме. Злі сили наступають на королівство Металлікана і погрожують воскресити богиню руйнування Антрасакс, знищивши чотири печаті, що її стримують. Останньою надією стає пробудження могутнього, проте лихого чаклуна Дарка Шнайдера, який колись і сам хотів знищити королівство, але його зупинили. Ніхто не знає, що він робитиме після пробудження.

Bastard!! Ankoku no Hakaishin / Netflix / режисер — Кацухіто Акіяма / у головних ролях — Кісьо Таніяма, Томорі Кусунокі, Хірокі Ясумото / тривалість — 13 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. Оглядач ReadySteadyCut вважає, що серіал має дещо застарілі погляди на сексуальність і стосунки, тому новим глядачам, які ще не знайомі зі всесвітом цієї манги, він може не сподобатися. LeisureByte пише, що серіал цікавий, але справді не для всіх.

Процедурал «Надзвичайна юристка У»

Про що серіал. 27-річна юристка У Йон У закінчила престижну юридичну школу й була найкращою у своєму класі. У неї високий рівень інтелекту, творчий підхід і дивовижна памʼять. Але через синдром Аспергера та відповідні проблеми із соціалізацією їй доволі важко спілкуватися з людьми. У новій юридичній фірмі У Йон У доведеться знаходити спільну мову з колегами, щоб розплутувати складні справи в суді.

Extraordinary Attorney Woo / Netflix / автори — Ю Ін Сік, Мун Джі Вон / у головних ролях — Пак Ин Бін, Кан Тхе О, Кан Кі Йон / тривалість — 16 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 9,5.

Що кажуть критики. Decider пише, що сюжет серіалу сповнений милих персонажів і цікавих поворотів. ButWhyTho? вважає, що авторам серіалу вдалося створити складну головну героїню, чий розлад аутичного спектру — далеко не єдине, чим вона може зацікавити глядача.

Фантастична комедія «Blasted: Удвох проти прибульців»

Про що фільм. Себастіан збирається одружитися із Жозефіною та влаштовує парубоцьку вечірку. Разом із друзями вони грають у пейнтбол і лазертаг, аж раптом помічають, що люди навколо якось дивно поводяться. Випадковий постріл із пейнтбольної рушниці розкриває правду — почалося вторгнення прибульців на Землю.

Blasted / Netflix / режисер — Мартін Софідаль / у головних ролях — Аксель Боюм, Фредрік Скоґсруд, Інґрід Болсай Бердал / тривалість — 1 година 54 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 40% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 4,9.

Що кажуть критики. Decider вважає, що фільм місцями смішний, але задовгий. Оглядач на The Review Geek пише, що йому набагато більше сподобалася історія про незграбну парубоцьку вечірку на початку фільму, ніж усе, що відбувалося після вторгнення прибульців.

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