Що подивитися у вихідні. Третій сезон «Академії Амбрелла», Ровен Аткінсон проти докучливої бджоли та повернення Бівіса і Баттхеда

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Netflix

Цього тижня на Netflix та Paramount+ вийшло чотири цікавих релізи. Серед них — третій сезон супергеройського серіалу «Академія Амбрелла», комедійний серіал «Людина проти бджоли» з Ровеном Аткінсоном, комедійний бойовик «Людина з Торонто» з Вуді Гаррельсоном та анімаційний фільм «Бівіс і Баттхед роблять Всесвіт» від Майка Джаджа. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Супергеройський серіал «Академія Амбрелла» — третій сезон

Про що серіал. Адаптація однойменної серії коміксів Джерарда Вея видавництва Dark Horse Comics. У 1989 році у 43 жінок раптово народжуються діти, хоча вони навіть не були вагітні. Малюки проявляють надприродні здібності. Сімох із них усиновлює ексцентричний мільярдер сер Реджинальд Гарґрівс та створює «Академію Амбрелла» — групу для боротьби зі злочинністю. Через багато років дорослі учасники Академії знову збираються разом — на похорон сера Гарґрівса. У третьому сезоні продовжуються події другого: подорожі в часі призвели до утворення альтернативної реальності, де сер Гарґрівс усиновлює інших дітей та називає команду «Академія Сперроу».

The Umbrella Academy / Netflix / шоуранер — Стів Блекмен / у головних ролях — Елліот Пейдж, Том Гоппер, Девід Кастанеда / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 67% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. IGN пише, що третій сезон може спочатку здатися не таким насиченим, як попередні, але треба просто дати йому час. Decider вважає, що нові персонажі сезону розкриваються так само добре, як і старі.

Комедійний серіал «Людина проти бджоли»

Про що серіал. Незграбний Тревор живе в розкішному маєтку, за яким доглядає, поки власниця Ніна поїхала. Раптом тут з’являється бджола і починає докучати Тревору — дедалі більше. Протистояння між чоловіком та бджолою переростає в справжню битву, у якій Тревор має постаратися, аби не зруйнувати весь маєток. У ролі Тревора — британський комік Ровен Аткінсон, відомий за легендарною роллю Містера Біна.

Man vs. Bee / Netflix / шоуранери — Ровен Аткінсон і Вільям Девіс / у головних ролях — Ровен Аткінсон, Цзін Лусі, Клоді Блеклі / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. The Guardian каже, Аткінсон дуже смішний, як і завжди, а максимальний бал серіалу не можна дати лише через наявність прихованої реклами. Оглядач на LeisureByte пише, що це чудовий і трохи дитячий фарс для всієї родини.

Комедійний бойовик «Людина з Торонто»

Про що фільм. Тедді Джексон — не дуже вдатний підприємець, який намагається продавати товари для спортивних занять. Наприклад, нікому не потрібний та незручний еластичний пояс TeddyBand. Переплутавши адреси, Тедді опиняється в помешканні найманого вбивці Ренді, відомого в кримінальному світі як Людина з Торонто. Там Тедді заарештовують, переплутавши з Ренді. За угодою з ФБР, Джексон має й надалі видавати себе за вбивцю.

The Man from Toronto / Netflix / режисер — Патрік Хьюз / у головних ролях — Кевін Гарт, Вуді Гаррельсон, Кейлі Куоко / тривалість — 1 год. 50 хв. / рейтинг Rotten Tomatoes — 29% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. Variety вважає, що сценарій фільму кращий за сюжети більшості сучасних середніх бойовиків, але фінал може розчарувати. IGN хвалить бойові сцени фільму за плавність та операторську роботу.

Анімаційний фільм «Бівіс і Баттхед роблять Всесвіт»

Про що фільм. Аніматор та режисер Майк Джадж повернувся до своїх героїв Бівіса та Баттхеда. Повнометражний мультфільм про них виходив аж у 1996 році — «Бівіс і Батхед роблять Америку». А телесеріал закінчився 2011-го. Виявляється, що в 1998 році герої випадково взяли участь у космічній місії, де їх засмоктало в чорну діру. Довгий час вони провели бозна-де у невагомості, аж раптом їх знову винесло на Землю, тільки вже у 2022 рік.

Beavis and Butt-Head Do the Universe / Paramount+ / автор — Майк Джадж / тривалість — 1 год. 26 хв. / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що сцени, де герої знайомляться з сучасними гаджетами, смішніші, ніж у фільмах на ту ж тему. The Guardian вважає, що час не зменшив комедійної цінності героїв.

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