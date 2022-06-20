Окупанти обстрілами майже знищили два найкрупніших ринки Харкова — «Барабашово» та «Європу». Підприємці повертаються туди працювати серед розтрощених майданчиків та згорілих складів — фоторепортаж «Бабеля»

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Юрій Паливода / «Бабель»

Два головних ринки Харкова — «Барабашово» та «Європа» — декілька разів горіли через обстріл «Градами» від окупантів. Обидва ринки знаходяться на Салтівці — цей район росіяни регулярно обстрілюють, він у Харкові постраждав найбільше. «Барабашово», один з найкрупніших ринків Східної Європи, перший раз горів 17 березня, другий — 20 травня. «Європа» потрапила під ракетний удар 21 квітня. Охоронці розповідають: пожежі були такими жахливими, що металеві балки гнулися мов пластилін. Пресслужба «Барабашово» каже, що працює лише 20% торгових точок, але підприємці поволі повертаються на ринок. Частину наслідків пожеж уже прибрали, хоча більшість згорілих павільйонів і досі стоїть, а під ногами чимало скла та знищених товарів. На ринку «Європа» зараз також працюють лише лічені торгові точки. Фотограф Юрій Паливода побував на обох ринках та зафіксував, як люди намагаються повернути туди життя — у фоторепортажі для «Бабеля».

Згорілий внаслідок обстрілів павільйон ринку «Барабашово», 6 червня 2022 року. Юрій Паливода / «Бабель»

Згорілий торговий ряд ринку «Барабашово». Юрій Паливода / «Бабель»

Підприємці торгують на вцілілих майданчиках ринку «Барабашово». Юрій Паливода / «Бабель»

Ринок «Барабашово». Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Ринок «Барабашово». Юрій Паливода / «Бабель»

Жінка торгує на згорілому від обстрілів ринку «Європа», 4 червня 2022 року. Юрій Паливода / «Бабель»

Ринок «Барабашово». Юрій Паливода / «Бабель»

Ринок «Європа». Юрій Паливода / «Бабель»

Ринок «Барабашово». Юрій Паливода / «Бабель»

Ринок «Барабашово». Юрій Паливода / «Бабель»

Ринок «Барабашово». Юрій Паливода / «Бабель»

Ринок «Барабашово». Юрій Паливода / «Бабель»

Ринок «Європа». Юрій Паливода / «Бабель»

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