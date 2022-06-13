«Нам їх не шкода, ми їх сюди не кликали». Волонтери із G9 шукають, викопують та відправляють назад у росію тіла окупантів на Харківщині. Такі організації є всюди, де точаться бої — фоторепортаж

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Юрій Паливода / «Бабель»

G9 — це військові та цивільні волонтери на Харківщині, які шукають та ексгумують тіла вбитих російських військових. Такі ж організації є і в інших регіонах, де тривають бойові дії. За даними Генерального штабу України, вже понад 30 000 окупантів загинули під час російсько-української війни. Селище Мала Рогань під Харковом майже весь час після повномасштабного вторгнення було під окупацією, лише недавно його звільнили українські військові. За цей час волонтери ексгумували тіла 86 окупантів. Юрій та Володимир — волонтери, вони допомагають військовим викопувати тіла. Колись давно вони працювали в агентстві ритуальних послуг, то ж кажуть, що трупів не бояться. Вбитих окупантів їм не жаль: «Нам їх не шкода, ми їх сюди не кликали», — кажуть брати. За словами учасників команди G9, від ексгумованих російських солдатів залишається тільки форма, а тіло розкладається. Фотограф Юра Паливода зʼїздив у селища Пʼятихатки та Мала Рогань Харківської області, щоб подивитись, як викопують та відправляють додому мертвих російських солдатів. Ось його фоторепортаж.

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

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Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

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