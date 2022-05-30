«Київ 4.5.0». На вихідних у столиці пройшов благодійний мистецький фестиваль для допомоги ЗСУ — фоторепортаж «Бабеля»

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Андрій Бойко / «Бабель»

У Києві 27—28 травня відбувся благодійний мистецький фестиваль «Операція Об’єднаних Мистецьких Сил — Київ 4.5.0». Назва відсилає до військового коду, який означає, що «все спокійно». Кілька сотень людей відвідали головні заходи фестивалю — лекції від Олега Криштопи, Анаїд Агаджанової, Євгенії Подобної та Тимоша Мартиненка-Кушлянського, подивилися кіно від Babylon’13 та послухали Junket, Ukiez, Andzh, Warнякання, «Ницо Потворно» та ХЗВ. Організаторам вдалося зібрати 186 тисяч гривень на авто для 110 механізованої бригади ЗСУ. Збір іще триває — долучитися до нього можна за посиланням. Фотограф Андрій Бойко побував на фестивалі та зафіксував найцікавіші моменти у фоторепортажі для «Бабеля».

Андрій Бойко / «Бабель»

Андрій Бойко / «Бабель»

Андрій Бойко / «Бабель»

Андрій Бойко / «Бабель»

Андрій Бойко / «Бабель»

Андрій Бойко / «Бабель»

Андрій Бойко / «Бабель»

Андрій Бойко / «Бабель»

Андрій Бойко / «Бабель»

Андрій Бойко / «Бабель»

Андрій Бойко / «Бабель»

Андрій Бойко / «Бабель»

Андрій Бойко / «Бабель»

Андрій Бойко / «Бабель»

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