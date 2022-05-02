Дизайнерка «Бабеля» Катерина Бандус возила «гуманітарку» в Ірпінь, Бучу та Бородянку. Побачила зруйновані квартали, обстріляні багатоповерхівки та людей, які вижили попри все — фоторепортаж

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Kate Ban / «Бабель»

Міста Буча, Ірпінь та селище Бородянка були в окупації від самого початку війни. Першого квітня українська армія зайшла в міста, через кілька днів їх зачистили та почали розмінування. У Бучі знайшли масові поховання: російські солдати звʼязували, катували та вбивали містян. В Ірпені знищені ціли квартали — російські війська стріляли просто по багатоповерхівках. Бородянка знищена майже повністю. Дизайнерка «Бабеля» Катерина Бандус поїхала розвозити гуманітарну допомогу в ці міста та зробила фоторепортаж. Вона поспілкувалася з мешканцями, які вижили. Одна з уцілілих жінок розповіла, як в її будинок влучив снаряд і пошкодив дах і стіни. Ще кілька снарядів впали на подвір’я. У цей час її син повертався додому, осколки снаряда поранили його в руку та нирки, але дістатися дому йому так і не вдалося — російські солдати забрали його і жорстоко катували довгий час. Син не вижив. Жінка заледве знаходить сили жити. Нині люди, селища і будинки виглядають ось так.

Підірваний бронеавтомобіль дорогою до Бородянки. Kate Ban / «Бабель»

Знищений автомобіль дорогою до Бородянки. Kate Ban / «Бабель»

Залишки знищеного танка та снарядів. Kate Ban / «Бабель»

Мешканка села під Бородянкою на тлі знищеного будинку сусідки. Kate Ban / «Бабель»

«Ми обмазували дітей грязюкою, щоб вони були огидні російським солдатам і ті їх не чіпали»

Kate Ban / «Бабель»

Kate Ban / «Бабель»

Kate Ban / «Бабель»

Kate Ban / «Бабель»

Kate Ban / «Бабель»

Kate Ban / «Бабель»

Kate Ban / «Бабель»

Kate Ban / «Бабель»

Kate Ban / «Бабель»

Kate Ban / «Бабель»

Kate Ban / «Бабель»

Зруйновані будівлі у селищі Бородянка. Kate Ban / «Бабель»

Kate Ban / «Бабель»

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