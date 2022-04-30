Анджеліна Джолі приїхала до Львова. Їла круасани, спілкувалася з біженцями та волонтерами — а в інтернеті весь час робили меми

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«Бабель»

Голлівудська акторка і посол доброї волі Анджеліна Джолі приїхала до Львова. Візит не анонсували. Вона перекусила у «Львівських круасанах», провідала дітей, які постраждали від ракетного удару по вокзалу у Краматорську, і школу-інтернат, поспілкувалася з волонтерами на залізничному вокзалі Львова та поговорила з людьми, яким вдалося виїхати із зон активних бойових дій. Тим часом в інтернеті робили меми — підбірка «Бабеля».