Служба безпеки України затримала кума путіна віктора медведчука. Деталей ще немає, проте мемів уже сотні!

Тексти

Kate Ban / «Бабель»

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський опублікував фото затриманого нардепа фракції «Опозиційна платформа — За життя» віктора медведчука. Це проросійський політик і за сумісництвом кум президента росії путіна. Навесні 2021 року Служба безпеки України провела обшуки у віктора медведчука і повідомила йому про підозру в державній зраді, у розграбуванні надр та передачі росії українського підприємства в окупованому Криму і секретних даних про українські війська. Тоді медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт, на якому він перебував до початку війни 24 лютого 2022 року. А потім медведчук зник, і правоохоронці просили допомогти його знайти. І поки вся країна чекає на деталі його затримання, у соцмережах з’явилися сотні мемів, від яких уже майже зламався інтернет.