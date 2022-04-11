Російська версія «Бабеля» закінчилася з початком війни. Її більше ніколи не буде. Проте є англійська 🇬🇧

Тексти

Ми припинили оновлювати російську версію «Бабеля» після маштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого. Ми не плануємо відновлювати російську сторінку — ніяких новин, текстів, фоторепортажів російською мовою більше не буде. Ніколи. Замість цього ми набрали журналістів у англомовну редакцію, і тепер у нас є сторінка англійською. Тож можна читати «Бабель» українською і ділитися англійськими статтями з іноземними друзями та колегами. Посилання отут.

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