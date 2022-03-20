На польсько-білоруському кордоні вже вдруге блокують фури з росії та білорусі та не пускають їх з Євросоюза. Що там відбувається — розповідає експертка Ірина Земляна

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Facebook / Żenia Klimakin

Дванадцятого березня на пропускному пункті Кукурикі — Козловичі, на кордоні Польщі та білорусі, декілька сотень активістів заблокували проїзд білоруських та російських фур. Так вони вимагали розширити європейські санкції проти росії та білорусі ще й на транзит. Євросоюз ввів санкції проти білорусі через її опосередковану участь у війні — росія використала білорусь як майданчик для вторгнення в Україну і продовжує використовувати зараз для пуску ракет та вильоту літаків. За три дні після першого блокування активістів на кордоні оточила поліція — таким чином, рух фур відновився, але вже 20 березня люди знову заблокували цю ділянку кордону. Редакторка «Бабеля» Юліана Скібіцька поговорила з медіаексперткою Іриною Земляною, яка вже вдруге виходить на блокування. Ось що відбувається на кордоні — на протест вийшли поляки, польська поліція називає путіна хуйлом, а російські водії хочуть вбивати українців.

Скільки зараз фур стоїть на кордоні?

Фури ми вже перестали рахувати, але зараз черга понад 50 кілометрів.

Це польські фури?

Коли ми вперше вийшли на протест минулої суботи, 12 березня, ми блокували лише білоруські та російські фури. Всі решта з іншими номерами пропускали. Але влада не звернула на нас уваги, до того ж, на третю добу протесту ми були оточені поліцією в кільце і нас відтіснили. Тому ми вирішили, окей, якщо так — ми не пропускаємо жодної фури. З учорашнього ранку кордон стоїть. Винятки робимо тільки для фур, які везуть тварин. Але їх дуже мало — за вчорашній день проїхало чотири. Ми вирішили, що тварини точно ні в чому не винні, тим більше, це фури на польських номерах і їдуть вони до Казахстану — ми це перевірили.

А скільки людей зараз блокують?

До 400. Це українці, які давно живуть у Польщі, та біженці — ми ходили на пункт збору та ангажували людей приїхати. Це також поляки та білоруси, які називають собі «нормальними», так звані БЧБ — біло-червоні-білі.

Facebook / Iryna Zemlyana

Facebook / Iryna Zemlyana

Як поляки пояснюють, чому вони протестують?

Вся Польща дуже налякана. Вони чекають, що може початися війна. Вони дуже проти росії та путіна і так само хочуть перекрити будь-які зв’язки. Вони вважають, що росія та росіяни мають бути ізольовані, й тому нас підтримують.

Чи є зараз поліція?

Так, її дуже багато. В лісах стоять автозаки, тут так само багато поліції. З форми видно, що це різні підрозділи.

Ви якось спілкувалися з поліцейськими?

Ще в перший день. Вони були дуже за нас, але вони не уявляли нашого напору. Для мене, як для активістки з досвідом, яка боролася з [колишнім президентом Віктором] Януковичем, було дуже незвично, що поліція може бути за тебе, жартувати. Вони казали: «Давайте змусимо російських водіїв казати «путін-хуйло» та «Слава Україні». Навіть коли нас взяли в кільце, а я намагалася вирватися та втекти і випадково вдарила одного з поліцейських по обличчю, він тільки подивився на мене, посміхнувся — і все. Сьогодні я їхала з подругою, нас зупинив поліцейський, спитав, як давно я приїхала з України. Я відповіла, що з початку війни, й він сказав: «путін-х*й, слава Україні, проїжджайте».

А зараз що робить поліція?

Просто стоїть уздовж дороги.

Що кажуть водії фур, ви спілкувалися з ними?

Зараз між нами десь кілометр. Якщо в перший день ми буквально собою зупиняли фури, то зараз ми їх не бачимо, між нами кордон поліції, нікого не пускають. Вони збиралися по сто людей, приходили з бунтом, кричали на нас, матюкали, а поліція нас розмежовувала. В якусь ніч вони намалювали Z на фурах і кричали, що ми нацисти, що вони хочуть нас вбивати, як путін. Коли ми проїжджаємо повз них, деякі показують [статеві] члени з вікон.

Але білоруські водії поводяться не так. Вони приходили до нас на перемовини, казали, що вони не винні, але розуміли нашу ситуацію. Ми пояснювали, що ми не проти них, ми проти того, щоб кордон функціонував. Вони нам розповідали таємниці — наприклад, були фури, які везли мартіні з росії, а потім було вирішено перезавантажити мартіні в фури з білоруськими номерами, щоб їх провезли.

Facebook / Iryna Zemlyana

Facebook / Iryna Zemlyana

Який у вас план надалі? Наприклад, якщо знову вас відтіснить поліція.

Я не думаю, що поліція буде це робити, бо вчора прем’єр-міністр Польщі [Матеуш] Моравецький заявив, що він повністю підтримує протестувальників. Але це не проблема Польщі — це проблема Європейського Союзу, адже це кордон ЄС та білорусі. Тому Польща не може сама приймати якісь рішення, вони роблять все можливе і вже направили звернення до Ради Європи та Європарламенту, щоб закрили цей кордон.

Ми плануємо дотискати. Можливо, ми ще підемо і заблокуємо залізницю, бо є ще провезення через неї, хоча й не таке масове. Наймасовіший саме цей пункт. Нам дали доступ до закритої логістичної системи, тому ми бачимо, куди найбільше їде фур. Можливо, ми будемо робити одночасне блокування. Але все буде залежати від рішення європейських політиків.



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