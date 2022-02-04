Пʼять місяців про ДТП за участю депутата Трухіна не було новин. Усе змінило одне відео. І воно, якщо вірити слідчим, взялося нізвідки. А якщо не вірити? Розбираємось у розбіжностях справи

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Двадцять третього серпня 2021 року на Бориспільській трасі під Києвом сталася ДТП — зіткнулися три машини. В одній з них — Audi A8 — був нардеп від «Слуги народу» Олександр Трухін. Загалом постраждали шестеро людей. Поліція розпочала розслідування. Згодом зʼясувалося, що невідомі за гроші просили зняти новини про ДТП із сайтів або відредагувати їх. Розгорівся скандал, і 31 серпня поліція передала матеріали до Держбюро розслідувань — лише воно може займатися злочинами, до яких причетні народні депутати. За кілька місяців ДБР так і не зʼясувало, хто був за кермом Audi A8, а президент на запитання журналістів відповідав, що головне — в аварії ніхто не загинув. Важливі новини у справі з’явилися 1 лютого. Журналіст УП Михайло Ткач показав відео з нагрудної камери патрульного Сергія Петрика, який одним із перших прибув на місце ДТП. На відео Трухін обіцяв зателефонувати до глави МВС Дениса Монастирського, просив дозволити йому «піти в ліс», пропонував патрульним гроші та стверджував, що за кермом машини був не він. Трухіна одразу виключили з партії, а генпрокурор доручила НАБУ порушити проти нього кримінальну справу. У ДБР оперативно заявили, що відео, яке показали журналісти, у них не було. У нас це та інші заяви слідчих у справі Трухіна викликали запитання. Ми їх поставили та, поки ДБР і МВС мовчать, самі на них відповіли.

Чи могло ДБР не знати про запис із нагрудної камери патрульного Петрика?

Якщо бути максимально коректними, Бюро не могло не знати, що патрульний мав вести запис. Такі камери в поліції використовують давно — із 2016 року. Їх носять патрульні поліцейські на формі в районі грудей. Камера пише все, що співробітник поліції бачить протягом дня. Вимикати її можна лише в певних випадках, наприклад, під час їжі або походу в туалет. Наприкінці робочого дня поліцейський здає зброю та відеореєстратор відповідальним за це співробітникам, а вони зливають відео на сервер. Там запис зберігається 30 днів. Якщо відео потрібне, наприклад, для розслідування, керівник підрозділу поліції може збільшити термін зберігання.

Самі патрульні відео зі своїх камер не отримують і не зберігають. Саме тому Петрик під час розмови з журналістом Михайлом Ткачем зізнався, що дивиться запис уперше.

Оскільки через три дні після ДТП поліція розпочала розслідування, відео мали знайти та зберегти. Якби хтось його видалив — це посадовий злочин.

Чи мала поліція передати запис ДБР?

За законом поліція мала передати Бюро всі матеріали, які за тиждень, поки справа була в неї, встигли зібрати слідчі Нацполіції. Якщо на той час поліція вилучила записи з портативної камери Петрика, вони теж мали потрапити до Держбюро.

У поліції на запитання про те, чи передавали вони відео до ДБР, не відповідають.

А ДБР мало вимагати записи з камери Петрика, якщо сама поліція їх не передала?

Так. Навіть якщо в Бюро не знали, що такі записи існують, слідчі стверджують, що допитали патрульного Сергія Петрика. На допиті вони мали зʼясувати, що патрульний усе писав на відео. Після цього ДБР мало попросити Нацполіцію передати записи або, у разі відмови, звернутися з таким же проханням до суду та через нього отримати відео.

Джерела «Бабеля» у ДБР стверджують, що слідчі Бюро просили Нацполіцію передати їм відео, але так і не отримали відповіді. Чи зверталися вони до суду — джерела не знають.

Чи могло ДБР встановити, хто був за кермом авто, в якому їхав депутат Трухін, без відео з камер Петрика та свідчень?

Такі можливості слідство мало. Далеко не у всіх ДТП є живі свідки чи відео з місця події. У таких випадках слідство може зібрати відбитки пальців на кермі, коробці передач і панелі приладів. Ще один важливий доказ — ДНК водія. У випадку з ДТП за участі Трухіна в його машині спрацювали подушки безпеки — отже, при сильному ударі на них майже напевно залишилися слина, шматочки шкіри, вії чи сльози водія та пасажирів.

Як повідомили «Бабелю» у пресслужбі ДБР, зараз слідчі отримали висновки чотирьох судових експертиз:

автотехнічної — вона повністю відновлює механізм та обставини ДТП і має допомогти визначити її причини;

транспортно-трасологічної — вона допомагає встановити винуватців ДТП;

молекулярно-генетичної — саме вона має відповісти на запитання, хто був за кермом під час аварії та чия ДНК залишилася на місці водія;

медичної — з її допомогою експерти оцінюють, як сильно постраждали люди, це може вплинути на кваліфікацію злочину і тяжкість покарання винних.

Також, за інформацією пресслужби ДБР, найближчим часом мають зʼявитися результати комплексної заключної автотехнічної та транспортно-трасологічної експертиз. Вони дадуть відповідь на запитання, чи повʼязана ДТП із порушенням правил дорожнього руху.