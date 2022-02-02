Ваша звична кава біля дому подорожчала? Причина ― у кліматі, коронавірусі та новорічному шопінгу. До 2050 року ціна арабіки може зрівнятися з ціною непоганого вина

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Getty Images / «Бабель»

Ціна на каву у світі досягла 10-річного максимуму й продовжує зростати. Це вже відчувається в Україні: продавці напою або підняли ціну на нього, або збираються це зробити. Причин одразу кілька: і торішня негода у Бразилії, і брак вільного торговельного флоту через глобальний новорічний шопінг, і пандемія коронавірусу, через який аудитори не можуть прибути на плантації, щоб на власні очі перевірити ситуацію з врожаєм. Ціна ще може впасти: якщо не буде природних катаклізмів, урожай цьогоріч прогнозується високий. Але на ринки свіжа арабіка ― найпопулярніше зерно ― надійде лише в липні. Взагалі ж зміна клімату відчутно вдарить по виробництву кави. За недавніми розрахунками швейцарських вчених, до 2050 року площа придатних для вирощування кави земель зменшиться вдвічі. «Бабель» розповідає, чому в найближчому майбутньому щоденна ранкова кава може стати доступною лише заможним людям.

Головна причина того, чому ви платите за свою каву більше ніж торік ― у кількох морозних ночах минулорічних липня та серпня в Бразилії. Негода пошкодила великі кавові плантації арабіки ― найпопулярнішого кавового зерна в середній ціновій категорії. «Це були найгірші заморозки за весь час моєї професійної карʼєри. А тоді почалася посуха», ― каже бразильський агроном Густаво Гімеррес. На відео він показує наслідки: молоді деревця довелось викорчувати, 4—5-річні спиляти під корінь, молоді пагони почнуть родити лише у 2024-му. Великі дерева дадуть врожай вже цього року, однак він буде меншим, аніж зазвичай. Повністю ж відновитися після негоди, за словами Гімерреса, бразильські плантації зможуть роки за три.

Глобальний ринок кави ― а це близько $410 мільярдів тільки за 2021 рік ― орієнтується не на слова чи відео місцевих агрономів. Спеціальні аналітичні бюро зазвичай відправляють на плантації своїх контролерів, які оцінюють і стан кавових дерев, і майбутній врожай. З початком пандемії коронавірусу ці звіти стали приблизними: контролери поки що майже не їздять світом, а прогнози роблять, спираючись на новини й показники попередніх років. Яким буде реальний врожай арабіки цьогоріч, невідомо.

Це спричинило паніку на ринку, а зараз він насичений грішми. Причина знов-таки в коронавірусі. Для стимулювання відновлення економіки уряди кількох країн, зокрема, США, влили в фінансову систему мільярди доларів. Комерційні установи змогли активніше інвестувати ― в тому числі й у кавове зерно. Іще до кінця 2021-го трейдери розкупили 80% тогорічного врожаю кави. І якщо у 2019-му середня ціна кілограма арабіки становила $2,88, то у грудні 2021-го ― $5,91.

Фермер спилює пошкоджені морозом гілки кавових дерев. Бразилія, літо 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Щоб здешевити напій до арабіки додають зерна приблизно удвічі дешевшого, але різкішого на смак сорту робуста. Його головний виробник ― Вʼєтнам. Однак зараз через жорсткі ковідні обмеження врожай робусти потрапляє на світовий ринок із запізненням. Ще більше поставки як робусти, так і арабіки відтермінували новорічні сейли. На період шопінгу торговельні мережі зафрахтували більшість доступних на ринку морських перевезень контейнерів. Це як підвищило ціну перевезень, так і спричинило перебої з постачанням кави. Що теж відбилося на середній ціні філіжанки.

На ринку прогнозують, що ціна скоро впаде. Коронавірусні обмеження, за прогнозами, слабшатимуть, у Бразилії планують зібрати врожай у 61,4 мільйона мішків кави ― проти 52,8 мільйона мішків у 2021-му і 65,2 мільйона позаторік. Однак, як запевняють біологи, полегшення буде тимчасовим. Швейцарські вчені днями опублікували прогноз зміни умов для вирощування кави до 2050 року. Їхній короткий висновок: через зміну клімату площа придатних для вирощування арабіки земель скоротиться вдвічі.

Кава, особливо арабіка ― примхлива рослина. Оптимальні умови для її вирощування такі:

середньорічна температура має становити від +17 °C до +22 °C;

середня температура найхолоднішого місяця не має виходити за межі +10...+19 °C;

на території плантацій має випадати 1 400―1 800 міліметрів опадів на рік;

посушливий сезон має тривати від 1 до 4 місяців на рік, але навіть протягом найсухішого місяця середня вологість повітря має бути в межах від 40% до 70%.

Зараз у світі цим вимогам відповідають три зони: Південна й Центральна Америка, центр Африки й південна частина Далекого Сходу. Детальніше це видно на складеній вченими карті:

«Бабель»

До 2050 року ситуація відчутно зміниться. Дослідники взяли усереднені дані кількох карт, що оцінюють стан ґрунтів, кілька сценаріїв зміни клімату в конкретних регіонах, врахували не лише підвищення температури чи зміну кількості опадів, а й зміну кислотності ґрунту. Базовий сценарій зображено на цій карті:

«Бабель»

Всюди, де зараз активно вирощують каву, за прогнозом учених, умови погіршаться. Зʼявляться нові зони, придатні для плантацій: в Аргентині, на південному узбережжі США, на півдні та в центрі Китаю. Однак у підсумку оптимальна для вирощування кави територія зменшиться приблизно удвічі. Це може перетворити каву як напій на делікатес рівня недешевого вина.

Інвестори в кавовий бізнес запевняють, що розуміють проблему. «Ми покладаємось на інновації. Можливо, вдасться створити новий сорт кави, який поєднував би в собі ніжність арабіки й витривалість робусти», ― каже виконавчий директор інвестиційної компанії Edison Group Ніл Шах. Але поки бізнесмени готуються реагувати на зміни, Густаво Гімеррес та інші бразильські агрономи й фермери обмірковують, чи не вигідніше буде засіяти свої землі чимось іншим.

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