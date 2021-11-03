Чи можемо ми стресувати через будівлі? Так! Чому? Розповідаємо, як архітектура впливає на наші емоції та навіть поведінку

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ANDRIYIVSKY City Space

Міста можуть не тільки підвищувати комфорт і емоційний добробут, але й бути джерелом негативних емоцій. «Бабель» разом з ANDRIYIVSKY City Space розповідають про те, як архітектура і міське планування впливають на життя людей, а також — якими мають бути вулиці та міста, аби люди відчували себе більш залученими.

Настрій

У 2012 році серед групи ісландців провели експеримент. Їм показували міські пейзажі, намальовані за допомогою компʼютерної графіки. Усі зображення відрізнялися одне від одного: на одних були однотипні будинки, а на інших — різноманітна архітектура.

Результати показали, що найпривабливішими для учасників експерименту стали варіативні пейзажі, де різні типи споруд змінювали один одного. Автори дослідження дійшли висновку: чим більша архітектурна різноманітність у рамках конкретного району, тим більше людина залучена в це середовище — цікавиться ним і отримує позитивні емоції.

Урбаніст Чарльз Монтгомері, автор книги «Щасливе місто: Як міське планування змінює наше життя», пояснює, що монотонні будинки з «пасивними» — одноманітними та невиразними — фасадами відштовхують людину та не викликають у неї інтересу. Він провів експеримент і зʼясував, що люди ймовірніше стануть допомагати незнайомцям, якщо перебувають на вулицях з «активними» фасадами.

Проєкт ANDRIYIVSKY City Space зʼявиться на місці недобудови середини двохтисячних. Реконструйована будівля стане повноцінною частиною Подолу і чесним сучасним простором — не імітуватиме старину, але гармонійно впишеться в навколишній контекст.

ANDRIYIVSKY City Space

Ментальне здоровʼя

Стати більш дружніми до будівлі та міста допомагають активні перші поверхи — стріт-рітейл, кафе та ресторани. Вони пожвавлюють вулицю та додають привабливості для пішоходів.

Колега Чарльза Монтгомері, дослідник Коллін Елрад переконався в цьому на практиці, коли провів групу людей спочатку вулицею з великим супермаркетом Whole Foods, а потім — повз ряди з ресторанами та кафе. У другому випадку його супутники, за їхніми ж словами, почувалися жвавіше та залученіше.

Учені вважають, що до стресу може призвести навіть невелика «доза» візуальної монотонності. Канадські дослідники Коллін Марефілд і Джеймс Данкерт в одній зі своїх робіт дійшли висновку, що нудьга більшою мірою призводить до підвищення кортизолу, аніж смуток. Деякі вчені повʼязують місце проживання без різноманітності з розвитком синдрому дефіциту уваги у дітей.

ANDRIYIVSKY City Space — це багатофункціональний комплекс з апартаментами й офісними просторами. Тут зʼявляться кафе, ресторани та інші комерційні заклади, які працюватимуть переважно на перших поверхах.

ANDRIYIVSKY City Space

Поведінка

Американська асоціація споживчих досліджень у 2007 році проаналізувала, як планують магазини. Людям простіше робити покупки, коли вони рухаються у приміщенні за годинниковою стрілкою. Так вони знаходять продукти швидше — відповідно, витрачають менше часу.

Рітейл-компанії знають про цю особливість і використовують її — лише навпаки. Трафік у супермаркетах часто спрямований проти годинникової стрілки, щоб відвідувачі довше затримувалися в магазині та більше купували.

Це наочний приклад того, як будівлі можуть впливати на нашу поведінку. Інші підходи працюють і в більших масштабах. Вулиці з кафе, ресторанами й активними першими поверхами привабливіші для людей — ними частіше гуляють і, відповідно, витрачають більше грошей.

У такий спосіб розвивається місцева економіка. Існує метод оцінки Walk Score, який аналізує пішохідність вулиць. Американський економіст Джо Колтрайт підрахував, що збільшення цього показника на один пункт підвищує ціну нерухомості району на $500—3 000. У Ланкастері, штат Каліфорнія, наприклад, «пішоходизація» вулиць принесла $130 мільйонів приватних інвестицій та додатковий обсяг виробництва, що еквівалентний $273 мільйонам.

Формат City Space у рамках проєкту ANDRIYIVSKY означає, що новий комплекс служитиме не лише своїм резидентам, але й місту. Активні перші поверхи із закладами та рітейлом оживлять вулицю Андріївську. Проєкт створить нові пішохідні маршрути для всіх киян і стане драйвером розвитку Подолу.