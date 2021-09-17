Стартап зі США обіцяє відродити вимерлих мамонтів і (якщо пощастить) відкрити справжній «Парк Юрського періоду». Це взагалі як ?! Пояснюємо нюанси

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У понеділок, 13 вересня, група американських учених і бізнесменів оголосила про створення нової компанії. Вона планує відродити шерстистого мамонта, який вимер близько десяти тисяч років тому. Для цього потрібно відредагувати ДНК його найближчого родича — слона, і додати в неї гени, які відповідають за густу шерсть і товстий шар жиру. Усе це допоможе новим мамонтам вижити в тундрі, де приблизно через шість років їх збираються розселити. Таким чином учені хочуть відновити екологічний баланс у цій природній зоні, а інвестори — отримати прибуток. Вони вже вклали у стартап 15 мільйонів доларів і, щонайменше, розраховують заробити на нових технологіях генної інженерії. Якщо все вийде, мамонти стануть початком чогось на кшталт «Парку Юрського періоду». ЗМІ та любителі кіно про динозаврів у захваті, але деякі дослідники попереджають — усе не так просто, компанія зіткнеться з проблемами технічного й етичного характеру. Від мамонтів відвикла природа, тим паче людина. «Бабель» розповідає деталі нового проєкту.

Як усе починалося і чому мамонти?

Ідею воскресити мамонтів Джордж Черч, професор генетики Гарвардської медичної школи, уперше публічно озвучив ще у 2013 році — на конференції Національного географічного товариства. У той час дослідники тільки вчилися відновлювати геноми вимерлих видів на основі фрагментів ДНК, видобутих зі скамʼянілостей, і виявляти генетичні відмінності вимерлих тварин від їхніх сучасних родичів.

Доктор Черч був одним з піонерів у розробці способів читання і редагування ДНК. Він розмірковував, чи можна відродити давню тварину, якщо трохи переписати геном його живого родича. Черч вирішив, що для цього експерименту непогано підійдуть мамонти, які вимерли близько 14—10 тисяч років тому. Річ у тім, що мамонти близько споріднені із сучасними азіатським слонами — їхній спільний пращур жив близько шести мільйонів років тому.

Ідея доктора Черча привернула велику увагу преси, але не надихнула потенційних інвесторів. Тільки один зі співзасновників PayPal Пітер Тіль виділив сто тисяч доларів. Для такого масштабного експерименту цього явно було замало, тому Черч потихеньку продовжував дослідження паралельно з іншими проєктами, які краще фінансувалися.

Бен Лемм (ліворуч) і Джордж Черч, 2021 рік. colossal.com

Так тривало до 2019 року, поки на звʼязок з Черчем не вийшов Бен Лемм — засновник техаської компанії Hypergiant, яка займається дослідженнями в галузі штучного інтелекту. Hypergiant зʼявилася у 2018 році, але вже встигла попрацювати з NASA, техноконсалтінговою компанією Booz Allen Hamilton, нафтогазовою корпорацією Shell, Національним управлінням військово-космічної розвідки та Міністерством внутрішньої безпеки США. Також Hypergiant розробила біореактор на основі водоростей, який очищує повітря і поглинає вуглекислий газ. Відпрацьовані водорості стають матеріалом для біопалива.

Лемма заінтригували повідомлення преси про ідею відродити шерстистого мамонта. «Провівши день у лабораторії та багато спілкуючись із Джорджем, я твердо вирішив, що цим треба займатися серйозно», — сказав Лемм.

Як планують відроджувати мамонтів?

Технологія клонування, на кшталт історії з вівцею Доллі, одразу відпала. Учені виявили чимало добре збережених рештків мамонтів і навіть розшифрували геном тварини. Але добути необхідний для клонування повний ланцюжок ДНК, яким він був за життя мамонта, досі не вдалося.

Тому доктор Черч разом із колегами зосередився на генній інженерії, а конкретно — на технології спрямованого редагування геномів. Для початку вони ретельно вивчили зібрані у скамʼянілостях геноми шерстистих мамонтів і виділили специфічні гени, які відрізняли їх від слонів. У результаті дослідники зосередилися на 60 генах, які, як зʼясувалося під час експериментів, дуже важливі для відмінних рис мамонтів, таких як шерсть, жир і характерний високий куполоподібний череп.

Зразки скелетів мамонта і слона на виставці в Японії, 12 липня 2013 року. Getty Images

Наступний етап — створити ембріон слона з модифікованим геномом, який буде схожий на геном давнього мамонта. Для цього потрібно відібрати яйцеклітину слона, чого ще ніхто з учених не робив. На випадок невдачі Черч з колегами спробує перетворити звичайну тканину слона на стовбурові клітини, щоб потім на їхній основі створити ембріон у лабораторних умовах.

Далі ембріон потрібно виростити. Для цього Черч спочатку хотів використовувати сурогатне материнство слоних, але з часом розчарувався в такій ідеї. По-перше, у такий спосіб слоних ще жодного разу не запліднили. По-друге, одразу створити таким чином ціле стадо мамонтів нереально, адже для цього знадобилося б дуже багато сурогатних матерів.

Замість цього Черч вирішив зробити штучну матку самки мамонта, покриту зсередини тканиною, вирощеною зі стовбурових клітин. Подібні ідеї вже реалізовувалися на практиці. У 2017 році вчені з Філадельфії створили герметичний мішок, в якому чотири тижні як в утробі може перебувати зародок ягняти. Однак для зародка мамонта штучна матка має бути набагато більшою, прослужити близько двох років і витримати майже 90 кілограмів ваги плоду. Але Черч налаштований оптимістично. «Я не хочу загадувати, що це все буде просто. Але поки що все йде відносно легко. Ми отримали всі необхідні тканини. Точніше, отримали рецепт їхнього виготовлення», — говорить він.

Добре збережені останки дитинчати мамонта, виявлені оленярем на півострові Ямал у 2007 році. Фото з виставки в Гонконгу 10 квітня 2012 року. Getty Images

А навіщо потрібні мамонти?

Крім наукової цікавості та всесвітнього визнання в разі успіху, Черч говорить про глобальну користь від воскресіння мамонтів для навколишнього середовища. Колись ці тварини паслися в тундрі Сибіру і Північної Америки, від південних кордонів цієї природної зони починається Арктика.

Сьогодні тундра швидко нагрівається і викидає в атмосферу вуглекислий газ. Там переважають мохи. Але коли там жили шерстисті мамонти, це були переважно луки та пасовища. На думку деяких науковців, саме ці тварини були «інженерами» екосистеми — підтримували травʼяний покрив, розривали мохи, валили дерева і удобрювали грунт своїми екскрементами.

Черч каже, що відроджені шерстисті мамонти зможуть набагато результативніше і швидше знову перетворити тундру на луки. Відновлені пасовища захищатимуть ґрунт від танення й ерозії та навіть зможуть блокувати викиди вуглекислого газу.

Ілюстрація: Стадо мамонтів простує засніженим лісом. Getty Images

Хто дав на це гроші та чого інвестори хочуть натомість?

У понеділок, 13 вересня, Черч і Лемм оголосили про заснування стартапа Colossal, який займеться генетичним відродженням шерстистого мамонта. Компанія отримала початковий капітал у розмірі 15 мільйонів доларів.

Серед інвесторів — приватний інвестфонд Climate Capital, що підтримує технології для боротьби зі змінами клімату, брати Вінклвосс із Winklevoss Capital і Тім Дрейпер із Draper Associates, які заробили мільярди на інвестиціях у криптовалюту, засновник Legendary Pictures кінопродюсер Томас Талл і багато інших.

За словами Лемма, перше дитинча шерстистого мамонта має народитися за чотири-шість років. Однак компанія зрештою не благодійна, а комерційна. І щоб виправдати очікування інвесторів, їй потрібно заробляти.

Лемм розраховує, що відроджуючи мамонтів, Colossal створить нові форми генної інженерії та репродуктивні технології, які можна буде монетизувати. «Наш проєкт схожий на космічну програму «Аполлон», яка була буквальним пострілом у бік Місяця. Ну, а на шляху до мети були створені такі технології, як система глобального позиціонування GPS, і навіть основи інтернету, й усе це було легко поставити на комерційну основу», — каже Лемм.

Один з інвесторів, Кемерон Вінклвосс сказав, що розглядає Colossal як довгостроковий проєкт. «Ми не очікуємо повернення коштів у перші кілька років. На це може піти приблизно десятиліття». Він визнає, що ідея ризикована, проте в разі успіху заробити можна буде не тільки на нових технологіях. «Із часом може зʼявитися безліч економічних можливостей, наприклад, різні телешоу або навіть тематичні парки вимерлих тварин на кшталт «Парку Юрського періоду», — вважає бізнесмен.

Реконструкція мамонта, рештки якого знайшли вмерзлими в лід у Сибіру, кінець XIX століття. Getty Images

Невже все і правда так просто?

Звісно, ні. У цієї ідеї є чимало критиків серед учених. Вони кажуть, що сучасна наука не настільки добре знайома з біологією слонів, а тим паче мамонтів, щоб точно передбачити, які саме гени потрібні для виживання в умовах Арктики. Густа шерсть, товстий шар підшкірного жиру і особлива форма черепа — це зрозуміло. Але немає жодної гарантії, що цих характеристик буде достатньо.

Другий момент — за тисячі років тундра «відвикла» від мамонтів, а їхнє несподіване повернення може докорінно змінити екосистему, не факт, що на кращє.

І нарешті, третє — етичний фактор. Наскільки гуманно відтворювати тварину, про біологію якої нам так мало відомо? Хто буде вирішувати, чи можна випускати мамонтів на волю? Коли в дикій природі зʼявляться перші мамонтенята, хто буде їх виховувати і доглядати за ними? Адже методика, на якій зупинився доктор Черч, передбачає, що у них не буде матерів. А у слонів, які беруться за основу для відродження мамонтів, дуже сильний звʼязок між матірʼю і дитинчам, який зберігається тривалий час.

Єдине, з чим згодні всі, — навіть якщо відродити мамонтів не вдасться, напрацювання можуть допомогти врятувати існуючі види, які перебувають на межі вимирання. Наприклад, тих, хто вимирає від хвороб, можна буде забезпечити генами, які підвищать опір організму патогенам. А інші види — збагатити генами, що допоможуть краще переносити спеку і посуху, викликану змінами клімату.

Скелети сімейства мамонтів, знайдені разом під час будівельних робіт неподалік від сибірського міста Томська у 2002 році. Getty Images

Навіть невеликий донат допоможе врятувати «Бабель» від вимирання! Відроджувати — набагато дорожче, ми вже знаємо.