Любите швидко їздити, часто проскакуєте на червоне і вважаєте, що правила для слабаків? Ми попросили автогонщиць і патрульних зіграти в GTA V і не порушувати ПДР (спойлер: не ПОТРАЧЕНО)

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Бандус Катерина / «Бабель»

За перші вісім місяців 2021 року в Україні сталося понад 120 тисяч ДТП. Найбільше — у Києві. Щоб зробити поїздки безпечнішими, сервіс замовлення авто Uklon запустив нову функцію — Speeding Warning. За допомогою даних GPS система розраховує швидкість автомобіля та порівнює її з дозволеною на певній ділянці дороги. Якщо водій перевищив — він отримає повідомлення. Якщо проігнорував і не знизив швидкість — ще і ще одне. В Uklon вважають, що це привчить драйверів дотримуватися правил руху, а пасажирам допоможе почуватися в безпеці. Поки водії звикають до нової опції, «Бабель» разом з Uklon попросили двох дрег-рейсерів Анастасію Євсікову і Вікторію Зосим, і двох патрульних поліцейських Миколу Семенченка та Романа Водоріза зіграти в GTA V — гру, в якій неможливо не порушувати. Вони (звісно ж) намагалися не перевищувати швидкість, не їздити на червоне і не збивати пішоходів — і все майже (ну майже) вийшло. Дивіться, як вони це роблять! Бонус: і патрульні, і гонщиці розповідають, як їздити, щоб не потрапити у ДТП.