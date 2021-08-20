Увесь світ стежить за тим, як «Талібан» змінює Афганістан — обіцяє щасливе життя і свободу слова. Насправді все не так — перший «робочий» тиждень талібів у Кабулі в 10 фото

У неділю, 15 серпня, бойовики радикального руху «Талібан» увійшли до столиці Афганістану Кабулу. Таліби захопили країну за кілька тижнів після того, як США вивели звідти свої війська — вони перебували у країні 20 років. Нова влада перейменувала країну з республіки на ісламський емірат, пообіцяла дотримуватися прав жінок, не перешкоджати роботі ЗМІ та боротися з наркотрафіком. Але афганці цим обіцянкам не вірять і цілими сімʼями намагаються втекти з країни. Через це в аеропорту Кабулу кілька днів панував хаос. Люди силою проривалися на літаки, які вивозили іноземців і біженців. «Бабель» вибрав десять виразних фото про перший «робочий» тиждень талібів при владі.
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