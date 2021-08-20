Увесь світ стежить за тим, як «Талібан» змінює Афганістан — обіцяє щасливе життя і свободу слова. Насправді все не так — перший «робочий» тиждень талібів у Кабулі в 10 фото

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У неділю, 15 серпня, бойовики радикального руху «Талібан» увійшли до столиці Афганістану Кабулу. Таліби захопили країну за кілька тижнів після того, як США вивели звідти свої війська — вони перебували у країні 20 років. Нова влада перейменувала країну з республіки на ісламський емірат, пообіцяла дотримуватися прав жінок, не перешкоджати роботі ЗМІ та боротися з наркотрафіком. Але афганці цим обіцянкам не вірять і цілими сімʼями намагаються втекти з країни. Через це в аеропорту Кабулу кілька днів панував хаос. Люди силою проривалися на літаки, які вивозили іноземців і біженців. «Бабель» вибрав десять виразних фото про перший «робочий» тиждень талібів при владі.

Таліби увійшли в Кабул фактично безперешкодно, 15 серпня 2021 року. Getty Images

Урядові війська здали столицю без бою, а президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про відставку і покинув країну. На фото: бойовик «Талібану» біля купи форми й амуніції урядових військ, 15 серпня 2021 року. Getty Images

Уранці 16 серпня на аеродром Кабулу прорвалися тисячі людей, вони намагалися потрапити на літаки, якими іноземні уряди евакуювали своїх громадян. На фото: афганці перелазять через огорожу навколо аеропорту Кабулу, 16 серпня 2021 року. gettyimages.com

Люди перекривали злітно-посадкові смуги, деякі чіплялися за літаки, що злітали, тому польоти довелося на деякий час припинити. На фото: афганський хлопчик на злітній смузі аеропорту Кабулу, 16 серпня 2021 року. Getty Images

Американським солдатам, які охороняли аеропорт, довелося відкрити вогонь. Жертвами хаосу і паніки в аеропорту Кабулу стали понад 10 людей. На фото: американський солдат націлює зброю на афганця, який намагався прорватися в аеропорт Кабулу, 16 серпня 2021 року. Getty Images

Таліби спробували відігнати афганців від аеропорту Кабулу, у хід пішли батоги, палиці та вогнепальна зброя. Приблизно 10 людей отримали поранення, зокрема жінки і діти. На фото: біженці, яких таліби силою відтіснили від аеропорту, 17 серпня 2021 року. Getty Images

Увечері 17 серпня таліби дали першу пресконференцію: говорили про права жінок, обіцяли боротися з наркотрафіком і змінити країну на краще. На фото: спікер талібів Забіхула Муджахід спускається до зали для пресконференції, 17 серпня 2021 року. Getty Images

У день 102-ї річниці незалежності Афганістану, 19 серпня, таліби офіційно оголосили про створення «Ісламського Емірату Афганістан», до цього країна називалася Ісламська Республіка Афганістан. На фото: бойовики поправляють прапор руху «Талібан», його вішають на будівлі по всій країні замість національного прапора Афганістану, 17 серпня 2021 року. Getty Images

Таліби кажуть, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. На фото: бойовик «Талібану» проходить повз салон краси в Кабулі із зафарбованими зображеннями жінок, 18 серпня 2021 року. Getty Images

Іноземні уряди продовжують вивозити з аеропорту Кабулу своїх громадян, біженців і афганців, які підтримували політику американців в Афганістані та працювали з попередньою владою країни. Їх таліби обіцяють стратити найперше. На фото: афганці, яких іспанська влада змогла вивезти з Кабулу, в аеропорту Мадриду, 19 серпня 2021 року. Getty Images

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