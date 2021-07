Що подивитися у вихідні. Пригодницький фільм з Емілі Блант та Двейном Джонсоном, романтична драма «Останній лист від твого коханого» та продовження серіалу «Зовнішні мілини»

Тексти

Цього тижня на Netflix, Amazon Prime та Disney+ п’ять цікавих релізів. Серед них — третій сезон серіалу «Як продавати наркотики онлайн (швидко)», пригодницький фільм «Круїз у джунглях» з Емілі Блант та Двейном Джонсоном, продовження серіалу «Зовнішні мілини» про підлітків, які розшукують затонуле судно зі скарбами, та романтична драма «Останній лист від твого коханого», знята за однойменним романом англійської письменниці Джоджо Мойєс. «Бабель» зібрав відгуки та оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Підліткова драма «Зовнішні мілини» — другий сезон

Про що серіал. Джон Бі мешкає на острові Кілдейр, який входить до складу Зовнішніх мілин. Населення острова поділяється на дві групи — заможні люди і представники робітничого класу. Джон Бі походить з бідної родини. Його батько усе життя намагався знайти судно Royal Merchant, яке затонуло з тоннами золота на борту неподалік Кілдейра, однак зник під час пошуків скарбів. Тепер Джон Бі живе сам і намагається зробити все, щоб про зникнення батька не дізналися соціальні служби. Одного дня Джон Бі разом з друзями — Джей-Джеєм, Поупом та Кіарою — після шторму знаходять в океані затонулий човен з картою. Джон Бі здогадується, що це мапа його батька і на ній зазначене місце, де зазнало трощі судно Royal Merchant. Друзі вирушають на пошуки скарбів.

Outer Banks / Netflix / шоуранери — Джош Пейт, Шеннон Берк, Джонас Пейт / у головних ролях — Медлін Клайн, Чейз Стоукс, Руді Панков, Медісон Бейлі / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. AV Club пише, що другий сезон не логічніший за перший, однак доволі розважальний. Журнал Paste каже, що другий сезон «Зовнішніх мілин» — це «безглуздий фарс».

Драмеді «Як продавати наркотики онлайн (швидко)» — третій сезон

Про що серіал. Моріц Ціммерман — школяр з невеликого німецького містечка Рінзельн. Хлопець переживає не найкращі часи. Його дівчина, Ліза Новак, пішла від нього до місцевого наркоторговця. Щоб повернути її, Моріц та його друг Ленні Сандер наважуються на авантюру і створюють власний сайт з продажу наркотиків. Ситуація швидко виходить з-під контролю. Маленький бізнес переростає у найбільший сайт з продажу наркотиків у Європі.

How to sell drugs online (fast) / Netflix / шоуранери — Маттіас Мурманн, Філіпп Кассберер / у головних ролях — Максиміліан Мундт, Лена Кленке, Даміан Гардунг / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut каже, що How to Sell Drugs Online (Fast) — це унікальна історія, яка точно варта перегляду. The Movie Culture відзначає, що третій сезон ще кращий за два попередні.

Романтична драма «Останній лист від твого коханого»

Про що фільм. Журналістка Еллі Хаворт отримує завдання зробити матеріал про редактора, який нещодавно помер. Вона вирушає в архів, щоб дізнатися про нього більше, і випадково знаходить лист кохання, написаний у 1965 році. У ньому чоловік на прізвисько Бут звертається до своєї коханої. Еллі вирішує дізнатися більше про пару і розкриває історію кохання між дружиною заможного бізнесмена Дженніфер Стірлінг та економічним журналістом Ентоні О’Харою. В основі фільму — однойменний роман англійської письменниці Джоджо Мойєс.

The Last Letter from Your Lover / Netflix / режисер — Августин Фріззелл / у головних ролях — Шейлін Вудлі, Каллум Тернер, Джо Елвін, Фелісіті Джонс / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 59% / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter каже, що The Last Letter from Your Lover — це фільм, який чудово підійде для вечора п’ятниці. Ready Steady Cut вважає, що виконавцям головних ролей бракує «хімії».

Пригодницький фільм «Круїз у джунглях»

Про що фільм. Перша світова війна. Доктор природничих наук Лілі Гоутон та її брат Макгрегор вирушають до Амазонії, намагаючись знайти загадкове Дерево життя, здатне зцілювати всі хвороби. У допомогу вони винаймають шкіпера судна «Ла Кіпа» Френка Вулфа. Однак завдання непросте — в амазонських лісах багато небезпек. До того ж Дерево життя одночасно з Лілі намагається знайти німецька експедиція.

Jungle Cruise / Disney+ / режисер — Жауме Колєт-Серра / у головних ролях — Двейн Джонсон, Емілі Блант, Джек Вайтхолл, Джессі Племонс / тривалість — 2 години 7 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% / рейтинг IMDb — 7.

Що кажуть критики. The Observer каже, що з кожною хвилиною сюжет фільму стає більш заплутаним та безглуздим. Slate відзначає, що у фільмі немає нічого нового, проте він добре сприймається з відром попкорну.

Драматичний мінісеріал «У пошуках кохання»

Про що серіал. The Pursuit of Love — адаптація однойменного роману Ненсі Мітфорд. Події серіалу розгортаються у 1927—1941 роках, у період між двома світовими війнами. Головні героїні — дві британські аристократки, кузини Фанні Логан та Лінда Радлетт. Вони дружать з самого дитинства, однак абсолютно різні за характером. Фанні — спокійна і ретельно підходить до вибору майбутнього чоловіка, Лінда — імпульсивна і закохується спершу у політика партії торі, потім — у комуніста й зрештою у французького герцога на ім’я Фабріс. У серіалі грають Лілі Джеймс («Абатство Даунтон») та Ендрю Скотт («Погань», «Шерлок»).

The Pursuit of Love / Amazon Prime / шоуранер — Емілі Мортімер / у головних ролях — Лілі Джеймс, Емілі Мортімер, Домінік Вест, Ендрю Скотт / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 78% / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. London Evening Standard називає «У пошуках кохання» однією з найкращих історичних драм останніх років. Rolling Stone сподівається, що це лише перший проєкт у довгій режисерській кар’єрі Емілі Мортімер.

