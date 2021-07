Що подивитися у вихідні. Продовження «Чудотворців», документальний серіал про злочини Гарві Вайнштейна та спін-оф «Американської історії жахів»

Тексти

Miracles Workers: Oregon Trail

Цього тижня на Netflix, Hulu, HBO Max, Apple Tv+ та Amazon Prime низка цікавих релізів. Серед них — третій сезон комедійного серіалу «Чудотворці» зі Стівом Бушемі та Деніелом Редкліффом, продовження підліткової драмеді «Я ніколи не…» про життя дівчини індійського походження у Лос-Анджелесі, спін-оф серіалу «Американська історія жахів» від Раяна Мерфі, а також — документальний серіал Catch and Kill: The Podcast Tapes про розслідування злочинів кінопродюсера Гарві Вайнштейна. «Бабель» зібрав відгуки та оцінки критиків і радить, що подивитися у вихідні.

Підліткова драмеді «Я ніколи не…» — другий сезон

Про що серіал. Деві Вішвакумар — американка індійського походження. Вона мешкає з батьками у Лос-Анджелесі й навчається у старшій школі. Під час шкільного концерту у батька Деві стається серцевий напад. Він помирає. Деві від шоку втрачає здатність ходити. Напередодні нового навчального року хвороба минає. Деві повертається до навчання і намагається пережити своє горе. А ще — владнати особисте життя, звабивши найпопулярнішого хлопця у школі, Пакстона.

Never Have I Ever / Netflix / шоуранери — Мінді Калінг, Ленг Фішер / у головних ролях — Майтреї Рамакрішнан, Даррен Барнет, Джарен Льюїсон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Polygon каже, що Never Have I Ever можна переглянути на одному подиху. Indie Wire відзначає, що другий сезон такий самий смішний, як і перший.

Комедійний серіал «Чудотворці» — третій сезон

Про що серіал. 1844 рік. Мешканці маленького американського містечка масово помирають через поганий урожай та епідемію холери. Священник Єзекиїл Браун не знає, як їм допомогти, але несподівано знаходить «Гід Орегоном для емігрантів» (The Emigrant’s Guide To Oregon). Чоловік вирішує, що єдиний спосіб врятувати паству — переїхати в Орегон, «землю нових можливостей». Ніхто з місцевих жителів, однак, не знає, як туди дістатися. Єзекиїл просить Бога про допомогу, невдовзі після чого зустрічає Джима Ноубоді — загадкового чоловіка, який погоджується показати дорогу до Орегону. Єзекиїл та його підопічні вирушають у грандіозну подорож, однак дорогою дізнаються, що насправді Джим — відомий грабіжник та вбивця, що переховується від правосуддя. У третього сезону «Чудотворців» нові шоуранери — творець серіалу Саймон Річ покинув проєкт, тепер ним займаються Ден Мірк та Роберт Паднік. Вони працювали над сценаріями попередніх сезонів.

Miracles Workers: Oregon Trail / TBS / Amazon Prime / шоуранери — Ден Мірк, Роберт Паднік / у головних ролях — Денієл Редкліфф, Стів Бушемі, Каран Соні / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7.

Що кажуть критики. Collider пише, що Мірк та Паднік змінили концепцію шоу. На думку видання, третій сезон дещо відрізняється від попередніх і навряд чи з ними зрівняється. AV Club називає новий сезон «перспективним».

Горор «Американські історії жахів»

Про що серіал. «Американські історії жахів» — серіал-антологія, спін-оф серіалу «Американська історія жахів». Тільки якщо в оригінальному серіалі історію розповідали цілий сезон, то тут будуть швидше — за одну-дві серії. Події перших двох епізодів розгортаються у Будинку-вбивці. До нього заселяється нова родина — Майкл, Трой та їхня шістнадцятирічна донька Сара. Чоловіки хочуть перетворити Будинок-вбивцю на тематичний готель і побудувати на цьому бізнес. Тим часом їхня донька зазнає впливу темних сил, які населяють будівлю. Проєктом займається шоуранер оригінального серіалу Раян Мерфі. Проте у спін-офі майже немає знайомих за «Американською історією жахів» акторів. У головних ролях — Метт Бомер, Гевін Кріл та Сʼєра Маккормік.

Аmerican Horror Stories / Hulu / шоуранер — Раян Мерфі / у головних ролях — Метт Бомер, Гевін Кріл, Кая Гербер, С'єра Маккормік / тривалість — 16 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Decider рекомендує переглянути серіал і каже, що новий формат допоміг авторам краще сконцентруватися на історіях, персонажах і моторошних елементах — саме на тому, що найбільше подобалося глядачам оригінальної франшизи. IGN пише, що перша історія антології має сильний початок, однак безглузда кінцівка все псує.

Мюзикл-пародія «Шмигадун!»

Про що серіал. Джош та Меліса разом вже три роки, але останнім часом постійно сваряться та сперечаються. Щоб налагодити стосунки, вони вирішують вирушити у спільний похід. Посеред лісу пара випадково натрапляє на дивне містечко Шмигадун. Воно нібито застрягло у мюзиклі 1940-х. Мешканці міста носять старомодний одяг, а ще — постійно співають. Джош і Меліса вирішують ненадовго залишитися у місті, вважаючи, що усе це — розвага для туристів. Однак з часом дізнаються, що все не так просто. Вони не зможуть покинути Шмигадун, поки не знайдуть своє «справжнє кохання». У головних ролях двоє коміків — номінантка на премію «Еммі» Сесилі Стронг та переможець цієї ж премії Кіган-Майкл Кі.

Schmigadoon! / Apple Tv+ / шоуранери — Чінко Пол, Кен Дауріо / у головних ролях — Сесилі Стронг, Кіган‑Майкл Кі, Аарон Твейт / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% / рейтинг IMDb — 5,5.

Що кажуть критики. The Observer каже, що попри усі музичні паузи, Schmigadoon! вдається доволі точно показати кризу стосунків. The Globe and Mail вважає, що серіал точно змусить усміхнутися.

Документальний серіал Catch and Kill: The Podcast Tapes

Про що серіал. Catch and Kill: The Podcast Tapes — новий проєкт відомого американського журналіста Ронана Ферроу. Він заснований на однойменній книзі Catch and Kill та подкасті Ферроу, у яких він розповідає, як розслідував злочини Гарві Вайнштейна. Серіал містить раніше неопубліковані матеріали, а ще — інтерв’ю з людьми, які допомогли Ферроу викрити кінопродюсера — постраждалими, свідками, іншими журналістами та приватними детективами.

Catch and Kill: The Podcast Tapes / HBO Max / шоуранер — Ронан Ферроу / у головних ролях — Ронан Ферроу / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter каже, що у серіалу не надто цікава візуалізація, проте він не дає занудьгувати. The Sydney Morning Herald називає його коротким, але захопливим.

