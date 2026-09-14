Гімнаст Назар Чепурний виграв золото Європи та заявив, що сам оплатив підготовку до змагань, — і не може дякувати ні Мінмолодьспорту, ні Федерації гімнастики. Ми поговорили з усіма сторонами

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European Gymnastics / simoneferraroph / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Двадцять третього серпня в хорватському Загребі пройшов фінал Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. У фіналі з опорного стрибка переміг 24-річний українець Назар Чепурний — у спортивній гімнастиці він з трьох років. Водночас чоловіча збірна України не потрапила до командного фіналу — вона посіла дванадцяте місце серед 24 команд. Вже 27 серпня, на хвилі ейфорії та привітань з перемогою, Назар Чепурний зробив неочікувану заяву. За його словами, через брак «належних умов» в Україні він поїхав тренуватися до Німеччини, але українські спортивні структури не допомогли оплатити цю підготовку. Як каже спортсмен, за свою перемогу він не може дякувати ні Міністерству молоді та спорту України, ні Федерації гімнастики України. Що врешті сталося в цій історії? Кореспондентка «Бабеля» Валерія Цуба запитала всі сторони: самого Назара Чепурного, президентку Української федерації гімнастики Ірину Дерюгіну, віцепрезидентку федерації Стеллу Захарову і Міністерство молоді та спорту України.

Двадцять третє серпня, Загреб, 24-річний Назар Чепурний стоїть на найвищій сходинці п’єдесталу Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Щойно він виграв золото в опорному стрибку — дисципліні, у якій два роки поспіль брав бронзу. Для Чепурного, який займається гімнастикою з трьох років, це перша перемога на Чемпіонаті Європи. Українця вітають, він отримує медаль, звучить гімн України — це його спортивний тріумф.

Але вже за чотири дні Чепурний робить неочікувану заяву. Спортсмен розповідає, що за півтора місяця до змагань поїхав тренуватися до Німеччини, бо в Україні не було «належних умов» для підготовки. Чепурний каже, що неодноразово просив Міністерство молоді та спорту й Українську федерацію гімнастики допомогти оплатити поїздку. Але зрештою сам заплатив за житло, харчування, дорогу, пальне та саму підготовку. Пізніше Чепурний нібито попросив Міністерство та Федерацію оплатити останній перед змаганнями тренувальний збір. Каже, йому пообіцяли допомогти, але зрештою гроші дала Німецька федерація гімнастики.

Того ж дня Міністерство молоді та спорту відповіло Чепурному. Там заявили, що слова спортсмена про те, що в Україні немає умов для підготовки, неправдиві. У Міністерстві пояснили: збірна зі спортивної гімнастики тренується на спеціальній Олімпійській базі в Кончі-Заспі, де є все необхідне. Тренування за кордоном держава може оплачувати лише в окремих випадках, передбачених законодавством. При цьому чоловіча збірна, яка тренувалася в Україні, на Чемпіонаті Європи не змогла пройти в командний фінал. «Бабель» спробував розібратися в суті історії.

Браузер не підтримує відео Назар Чепурний готується до змагань. @chepur_gym / Instagram

Назар Чепурний каже, що виїхав тому, що взимку не міг тренуватися без опалення, а влітку був демотивований атмосферою в збірній

У своїй заяві Назар Чепурний написав, що причина його виїзду до Німеччини — «неналежні умови» для підготовки в Україні. В розмові з «Бабелем» він уточнив, що висловився «некоректно». «До обладнання, до залу Олімпійської бази — взагалі немає питань, — каже Назар. — Зал хороший, всі мої результати прийшли з нього». Говорячи про «неналежні умови», Чепурний мав на увазі дві речі: наслідки російських обстрілів і атмосферу в команді, що, на його думку, погіршилася після зміни головного тренера збірної.

@chepur_gym / Instagram

@kozinievgenii / Instagram

Чепурний пояснює, що, на його думку, спортсмени в нинішній збірній невмотивовані. «Хлопці приходять на тренування без настрою, ніхто не прагне чогось досягти, — каже спортсмен. — Після того, як Геннадія Сартинського змінили на посаді головного тренера, в залі вже немає тієї атмосфери, системи й роботи. Раніше був план, до яких стартів ми готуємося, всі в команді працювали, розбирали помилки. Зараз такого немає».

Правда це чи ні — ми спитали віцепрезидентку Федерації гімнастики України Стеллу Захарову. Вона із цим не погоджується. Вона уточнює, що з травня Чепурний тренувався окремо, а цьогоріч вирішив не виступати разом з іншими гімнастами збірної у командних змаганнях. Це рішення підтримали тренерська рада і технічний комітет Федерації. Водночас Чепурний залишається штатним спортсменом національної збірної України. Втім, на думку Захарової, він не може знати, яка зараз атмосфера всередині команди і як працюють інші спортсмени.

Віцепрезидентка Федерації гімнастики України Стелла Захарова, осінь 2025 року. Facebook / Stella Zakharova

Назар Чепурний каже, що проблеми з підготовкою в Україні для нього не обмежувалися атмосферою в команді. На початку 2026 року він їздив на самостійні тренування до Німеччини. Тоді на Олімпійській базі в Кончі-Заспі, як він стверджує, було складно тренуватися через брак світла та опалення: у житлових кімнатах було дуже холодно, а в залі — ще холодніше. «За ніч у спортивному костюмі промерзаєш до кісток, — розповідав спортсмен. — А на холоді набагато більший ризик щось потягнути».

Браузер не підтримує відео Гімнаст Олег Верняєв узимку публікував відео із залу в Кончі-Заспі, де видно, як спортсмени тренуються без електроенергії. @verniaiev13 / Instagram

Тоді ж, взимку, Чепурний разом із тренером Геннадієм Сартинським вирішив: якщо є можливість виїхати й тренуватися в європейських залах, нею варто скористатися. Так він уперше поїхав до Німеччини. Як уточнює Стелла Захарова, тоді Назар також тренувався за власний кошт. Саме після цієї поїздки Чепурний, за його словами, зміг порівняти підготовку в Німеччині та Україні. Після повернення йому було важко знову тренуватися в Україні, тому перед цьогорічним Чемпіонатом Європи він знову вирішив поїхати до Німеччини. Чепурний поїхав без тренера Геннадія Сартинського — той залишився в Україні тренувати інших спортсменів. Чепурний надсилав Сартинському відео з тренувань, а той дистанційно давав завдання і коригував підготовку.

Під час неформальної розмови з представником Міністерством молоді та спорту Чепурний попросив допомогти профінансувати поїздку. З ким саме в Міністерстві він говорив, Назар не уточнює. За його словами, близько місяця вони обговорювали це питання, але чіткої відповіді — ані згоди, ані відмови — він так і не почув. Тож оплатив поїздку сам: дорогу, житло, харчування, пальне та інші витрати в Німеччині (точної суми витрат Назар називати не хоче). Окремо, за словами Чепурного, була ще одна неофіційна розмова з Міністерством — про оплату останнього тренувального збору перед змаганнями в німецькому Кінбаумі. Більше деталей про цю розмову Назар не уточнює. Збір вартістю €900 йому зрештою оплатила Німецька федерація гімнастики. За словами Чепурного, це була разова допомога німецьких колег.

Kienbaum

Kienbaum

Kienbaum

В окремих випадках держава може фінансувати підготовку спортсменів за кордоном. Для цього відповідна федерація має подати офіційний запит до Мінмолодьспорту. Для Чепурного Федерація гімнастики грошей не просила

Міністерство молоді та спорту не фінансує всю діяльність Федерації гімнастики України. За словами представників Федерації, вона отримує гроші від Національного олімпійського комітету, та час від часу — від спонсорів. Водночас міністерство фінансує офіційні змагання та підготовчі збори національних збірних — суми на це визначає законодавство. Саме державні кошти Федерація не може витрачати самостійно. Якщо їй потрібно профінансувати незаплановані тренування спортсмена за кордоном із державного бюджету, Федерація має попросити офіційного дозволу в Мінмолодьспорту.

Держава може оплатити підготовку спортсменів за кордоном лише в окремих випадках: якщо в Україні немає потрібної спортивної бази для підготовки збірної;

якщо в Україні немає необхідних погодних умов для тренувань;

якщо перед Чемпіонатом чи Кубком світу або Європи спортсменам потрібно пройти завершальний етап підготовки на обладнанні міжнародного рівня або в кліматичних умовах, схожих на ті, де відбуватимуться змагання;

якщо індивідуальний план підготовки передбачає тренування разом із провідними іноземними спортсменами.

Як розповіли «Бабелю» в Мінмолодьспорту, Федерація не просила в них грошей на підготовку Чепурного, але заздалегідь попередила в офіційному листі, що Чепурний тренуватиметься за кордоном. Причиною (в тому ж листі) назвали регулярні повітряні тривоги на спортивній базі в Києві й додали, що витрати на цю підготовку мають покрити німецькі організації, які приймали спортсмена.

Сам Чепурний, кажуть у Міністерстві, ще в травні під час неформальної розмови сказав, що збирається виїхати тренуватися за кордон. Чепурний підтвердив «Бабелю», що така розмова справді була, але не захотів уточнювати, з ким саме він тоді говорив. За версією Міністерства, під час цієї розмови спортсмену сказали, що його тренування за кордоном профінансувати не зможуть. Чепурний каже, що прямо про це йому не говорили. Водночас додає, що навіть якби почув таку відповідь, все одно поїхав би тренуватися до Німеччини.

Олімпійський центр Конча-Заспа

Facebook / Stella Zakharova

Facebook / Stella Zakharova

Окремо Міністерство пояснило «Бабелю», чому не змогло оплатити останній перед змаганнями тренувальний збір Чепурного в німецькому Кінбаумі. Чепурний просив оплатити тренування, яке, за його словами, коштувало €900. Завершальний етап підготовки перед великими змаганнями держава може фінансувати, якщо спортсмен тренується в кліматичних умовах, наближених до місця майбутніх змагань. Чемпіонат Європи проходив у Хорватії, а Кінбаум розташований у Німеччині. За логікою цього правила, сама по собі підготовка в Німеччині не дає підстав для державного фінансування. Кліматичні умови там мали бути ближчими до умов змагань, ніж умови в Києві.

«Бабель» перевірив погоду в трьох містах у період підготовки Чепурного У німецькому Кінбаумі, де він тренувався, температура коливалася: у прохолодні дні було близько +20 °C, у спекотні — понад +30 °C.

У Києві липень теж був мінливим: середня температура становила +20,8 °C, але в окремі дні повітря прогрівалося до +31 °C. На початку серпня спека посилилася — температура сягала майже +38 °C.

У Загребі, де проходив Чемпіонат Європи, загалом було тепліше: у липні середня температура становила +24,1 °C, а максимальна — +34,6 °C. Дощі були в усіх трьох містах.

Крім того, кажуть у Міністерстві, ні Федерація гімнастики України, ні сам Чепурний не подавали офіційного запиту на фінансування цього тренувального збору. «Бабель» спробував уточнити в Чепурного, чи подавав він такий запит. Спортсмен відмовився уточнювати деталі, ще раніше сказавши, що не хоче «розводити бруд».

Водночас у Міністерстві наголошують, що більшість національних команд продовжують тренуватися в Україні. Спортивні бази працюють і мають необхідне обладнання. Окрім об’єктів у Києві, працює база «Заросляк» у Карпатах, де безпекова ситуація дозволяє проводити тренування майже без переривань через повітряні тривоги. У Міністерстві молоді та спорту також додають, що готові розглядати фінансування підготовки Чепурного за кордоном, якщо Федерація гімнастики України подасть відповідне обґрунтоване звернення.

Спортивно-туристична база «Заросляк» у Карпатах. Facebook / Спортивно-туристична база «Заросляк»

Євген Чепурний залишився в Німеччині. Він тренується перед наступними змаганнями

Після Чемпіонату Європи Чепурний залишився в Німеччині й продовжує тренуватися там. Наступним стартом для нього має стати етап Кубка виклику FIG зі спортивної гімнастики в Парижі 26–27 вересня. А вже 17–25 жовтня Чепурний планує виступити на 54-му Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в нідерландському Роттердамі.

За його словами, надалі він також планує готуватися в Німеччині, навіть якщо доведеться оплачувати це власним коштом. «Я всі ризики прораховую і буду йти на ці ризики, тому що бачу, як це впливає на мою підготовку, — каже Чепурний. — Я бачу, як це впливає на мій моральний стан, на бажання [тренуватися]».

Нині спортсмен продовжує дистанційно працювати зі своїм тренером Геннадієм Сартинським: отримує від нього завдання, надсилає відео зі своїх тренувань, а тренер коригує його підготовку.

Водночас Чепурний залишається спортсменом штатної команди національної збірної України: він отримує передбачену контрактом заробітну плату, а також державну стипендію за бронзову медаль Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.