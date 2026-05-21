«Переписав 200 мільйонів доларів на кота». Мова про Карла Лагерфельда, насправді коту він нічого не переписав — і це сумно

Karl Lagerfeld

Карл Лагерфельд керував двома найвпливовішими будинками моди у світі — Chanel і Fendi — і при цьому встигав фотографувати, малювати ескізи та видавати книжки. Forbes і Bloomberg оцінювали його статки у понад $200 мільйонів. Він ніколи не одружувався і не мав дітей. Коли Лагерфельд помер від раку в паризькій лікарні у 2019 році, преса одразу ж почала говорити про його спадщину. І серед імовірних спадкоємців — поряд із принцесою Монако, охоронцем і кількома молодими моделями — незмінно фігурувало одне імʼя: Шупетт. Блакитно-кремова бірманська кішка, яку модельєр називав єдиним великим коханням свого життя і якій, за його словами, належали мільйони, зароблені власними рекламними кампаніями. Минуло сім років. Жінка, яка доглядає Шупетт, підробляє неповний робочий день, щоб утримувати кішку, бо зі спадщини Лагерфельда вона не отримала аж нічого. «Бабель» переказує матеріал The Atlantic про те, як світ моди створив ідеальну історію про кішку-спадкоємицю.

«Вона — центр всесвіту. Якби ви її побачили — зрозуміли б»: як модельєр, якому не потрібна була родина, закохався в кішку

Видатний німецький модельєр Карл Лагерфельд жив у химерній розкоші. Як креативний директор двох найвпливовіших будинків моди у світі — Chanel і Fendi — він володів апартаментами в Парижі, Римі, на Лазурному узбережжі, а також віллами в Біарріці та рідному Гамбурзі. Він тримав у себе вдома бібліотеку з 300 тисяч томів, витрачав до €700 тисяч на рік лише в одній книгарні і замовляв квіти на €1,5 мільйона щороку. А ще зібрав величезні колекції меблів ар-деко, антикварних прикрас і кутюрного одягу. Мав три ролс-ройси, дивну колекцію з 509 айподів та сотні пар його фірмових сонцезахисних окулярів і байкерських рукавичок без пальців.

Карл Лагерфельд у своїх апартаментах в Парижі, 11 квітня 1983 року. Getty Images / «Бабель»

Лагерфельд ніколи не був одружений і не мав дітей. Він мав прихильність до молодих чоловіків, яких обирав своїми музами. Але звичних романтичних стосунків після смерті свого партнера Жака де Башера від СНІДу у 1989 році, в нього не було. У пізні роки він часто говорив про своє життя так, ніби секс у ньому взагалі не відігравав ролі. Одного разу зізнався журналу Vicе, що надає перевагу елітному ескорту і не любить спати з людьми, яких по-справжньому кохає.

Єдина, про кого Лагерфельд говорив із захопленням у всіх своїх інтервʼю, була бірманська кішка Шупетт: «Я ніколи не думав, що можу закохатися в таку тварину». «Вона — центр всесвіту. Якби ви її побачили, ви б зрозуміли. Вона щось на кшталт Грети Гарбо». Модельєр називав її єдиним великим коханням і навіть жалкував, що між людьми і тваринами поки що не існує шлюбу.

Шупетт потрапила до Лагерфельда випадково — у різдвяні канікули 2011 року. Модель Батист Жабіконі, з яким дизайнер товаришував, попросив прихистити своє чотиримісячне кошеня, поки він гостюватиме у родини в Марселі. Лагерфельд погодився без особливого ентузіазму, бо раніше не мав ані часу, ані ніжності до котів. Але коли Жабіконі повернувся по кішку, виявилось, що Лагерфельд не готовий її відпустити. Тож зрештою він умовив приятеля залишити йому Шупетт назавжди.

Невдовзі вона вперше зʼявилася на публіці: хтось із знайомих Лагерфельда опублікував фото Шупетт у його квартирі. На ньому кішка сиділа біля ванни, а над нею вигиналася арка з кількох десятків троянд. Лагерфельд пояснював журналістам, що Шупетт живе «як утриманка»: дві особисті покоївки — одна вдень, одна вночі — ведуть щоденні записи про кожен її рух, щоб він знав, що пропустив. Їжа — від шеф-кухаря, на найкращій порцеляні, за столом поруч із господарем (ніколи на підлозі). До 2012 року таких нотаток накопичилось уже 600 сторінок.

Шупетт спала з Лагерфельдом на одній подушці, літала приватними літаками, з’являлася на обкладинках журналів поруч із моделями та знімалася в рекламних кампаніях. Він називав її найвідомішою кішкою у світі й запевняв, що реклама принесла їй власний статок. «Вона має свої гроші за те, що зробила, — казав він. — Вона багата дівчина». Слава Шупетт справді стрімко зростала. За словами Лагерфельда, лише 2014 року вона заробила понад $3 мільйони на рекламних кампаніях — для автомобілів Opel Corsa та косметичної лінії Shupette від Shu Uemura. Того ж року вийшла книжка «Шупетт: приватне життя кішки високої моди» з фото, біографічними деталями та описом її бʼюті-режиму. У 2018-му — ще одна, де було 53 знімки Шупетт, зроблених самим Лагерфельдом на айфон.

Рекламна кампанія косметичної лінії Shupette від Shu Uemura. Karl Lagerfeld for shu uemura

Поки Лагерфельд говорив про кішку на всіх інтервʼю, незнайома дівчина з Нью-Йорка вела її соцмережі — і всі думали, що це частина офіційного бренду

Коли слава Шупетт почала зростати, більшість читачів вважали, що її твіттер та інстаграм ведуть люди з оточення Лагерфельда. Це було не так. Шостого червня 2012 року Ешлі Чудін — двадцятитрирічна мешканка Нью-Йорка, яка працювала у компанії, що займалась програмним забезпеченням для модельних агентств, прочитала свіже інтервʼю з Лагерфельдом у Womenʼs Wear Daily. Він докладно описував розкішне життя Шупетт і двох її покоївок. У Чудін одразу виник образ: «зухвала, саркастична, висококласна кішка з власними поглядами на людей, моду та красу».

Того ж дня вона відкрила твіттер, зареєструвала акаунт @ChoupettesDiary і склала біографію: «Я відома красуня, яка відмовляється їсти на підлозі, а мої покоївки мене балують і відповідають на кожну мою потребу. Я Шупетт Лагерфельд, і я розпещена кицька» і почала твітити. До вечора акаунт Шупетт привернув стільки уваги, що Чудін дала два анонімних інтервʼю від імені кішки через прямі повідомлення — одне для Womenʼs Wear Daily, чиє інтервʼю з Лагерфельдом надихнуло на все це лише кілька годин тому, і друге для Fashionista.

Перший твіт від імені Шупетт, який написала Ешлі Чудін. X (Twitter) / «Бабель»

Після цього команда Лагерфельда зв’язалася з нею, щоб запитати, хто вона. Чудін сказала їм своє ім’я, і на цьому все закінчилося. «Вони ніколи не втручалися і не казали: “О ні, ви не можете цього говорити”», — каже вона. Жодних обмежень, жодного контролю, жодних схвалень. Вона вільно брала фото, вела інстаграм і блог, а по суті будувала бренд Шупетт безкоштовно. «Навіщо їм було мене зупиняти? Я працювала на них задарма», — каже вона.

Монетизація була скромною, але завдяки Шупетт Чудін увійшла у світ цифрового маркетингу та моди. Вона вела акаунти по кілька годин щодня і щиро любила цю роботу: «Це був мій творчий простір. Мій голос. Я могла говорити речі, які людині казати смішно, але кішці з Парижу вони личили ідеально». У всі ті роки, коли Чудін була голосом Шупетт, вона так і не зустрілася зі своєю «героїнею». Дівчина й не була фанаткою котів. Тоді в неї жив чихуахуа на ім’я Роскo.

Ешлі Чудін, яка вела блог від імені Шупетт, 2015 рік. meowbox.com

Лагерфельд помер від раку в 2019 році — його кремували з аквамариновою прикрасою із зображенням Шупетт

Лагерфельд дізнався про рак за кілька років до смерті, але не говорив про це майже нікому. Він продовжував працювати, давати інтервʼю, зʼявлятись на показах — аж поки не опинився в лікарні. Девʼятнадцятого лютого 2019 року він помер у Парижі.

Належно доглядати за Шупетт після його смерті він призначив свою служницю Франсуазу Касот, яка довгий час була головною економкою (і вела щоденники) кішки, її постійною опікункою. В останні дні Лагерфельда вона таємно принесла Шупетт до його лікарняної палати. Якось Шупетт зникла в лікарні, і персонал кинувся шукати її по всіх поверхах. Знайшли завдяки хвосту, що стирчав із ванної кімнати в палаті Лагерфельда.

Модельєр та його улюблениця Шупетт у 2018 році. Karl Lagerfeld

На кремацію разом із Лагерфельдом поклали ювелірний виріб з аквамарину із зображенням Шупетт. Модельєр подбав про те, щоб кішка після його смерті продовжувала своє розкішне життя, й окремо від свого заповіту залишив на це приблизно $1,5 мільйона (за деякими даними — $4 мільйони) своїх статків. Саме з цих обмовок і виріс міф про мільйонну спадщину кішки. The Telegraph написав, що кішка може отримати до $300 мільйонів. Daily Express і The Independent повторили: Шупетт от-от стане мільйонеркою. Ніхто з них не мав жодних підтверджень.

Агент із Парижу, який ніколи не зустрічався з Лагерфельдом, тепер керує карʼєрою його кішки — і пояснює, чому мільйонних гонорарів ніколи не існувало

Люка Берюльє — агент Шупетт. Він ніколи не зустрічався з Лагерфельдом, але знає його історію і повʼязані з нею міфи. Наприклад, коли Шупетт була ще кошеням і в квартирі Лагерфельда все було білим, той так боявся, що хтось або він сам сяде на неї або завдасть їй болю, що наказав пофарбувати всі меблі в чорний колір.

Берюльє заснував компанію My Pet Agency майже десять років тому, побачивши нішу для реклами тварин із великою аудиторією. Шупетт стала його особливою клієнткою, він почав працювати з нею вже після смерті Лагерфельда.

Франсуаза Касот разом із Шупетт (посередині) та її агентом Люкою Берюльє (крайній праворуч), 9 вересня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Зараз Шупетт живе в квартирі зі своєю опікункою Франсуазою Касот у Парижі. За словами агента Берюльє, значна частина його роботи з цією клієнткою полягає у відмовах людям. Бренди з хутром? Відмова. Занадто галасливий майданчик? Відмова. Клієнт, якому не пощастило з настроєм кішки цього дня? Теж відмова — або зустріч переносять. Зйомки відбуваються в перевіреній студії поблизу дому. Правила для клієнтів чіткі: максимум дві години, усе готове до приїзду кішки, жодного шуму, фотографує тільки один фотограф і принципово жодних знімків зверху. «Якщо лягти на підлогу й знімати знизу, кішка виглядає як велетень — і це захоплює погляд», — пояснює Берюльє. На важливих зйомках чергують кілька дублерок: одна добре поводиться на руках у людей, інша — грайлива, третя має такі самі очі або хвіст.

Агент Шупетт також розвінчує кілька усталених міфів. По-перше, багатомільйонні гонорари, які Шупетт отримувала, були за кампанії, де клієнти здебільшого платили за імʼя Лагерфельда. «Чесно кажучи, ми не можемо просити мільйони за пост або зйомку», — каже він. По-друге, власний банківський рахунок Шупетт — просто гарна казка. Кішка не може мати банківського рахунку. Повідомлення про те, що Франсуаза Касот вже отримала понад мільйон євро на утримання кішки, він теж заперечує. Єдине, що він підтверджує: Лагерфельд ще за життя подарував Касот квартиру. Але й тут є нюанс: суттєві французькі податкові зобовʼязання на неї ніхто не скасовував.

Як Шупетт накинулась на Кім Кардашʼян у знаменитому готелі Ritz — і плани на Met Gala довелося скасувати

У 2023 році тему Met Gala присвятили Карлу Лагерфельду, і це зробило Шупетт найбажанішою гостею вечора. Агентство кішки отримало з пів дюжини пропозицій від знаменитостей, готових узяти її своєю супутницею. Найлогічнішою парою здавалась Кім Кардашʼян — «найвідоміша кішка з найвідомішою людиною на планеті», як пояснив Берюльє. Попередні домовленості були укладені.

За шість тижнів до вечірки відбулась зустріч у паризькому готелі Ritz. «Я йду на Met разом із кішкою Карла Лагерфельда як моєю супутницею, я в захваті», — говорила Кардашʼян у камеру свого реаліті-шоу ще до зустрічі. Натяк був очевидний: раз Шупетт не поїде до Нью-Йорка, хтось із зірок навідався до неї заздалегідь.

Опікунка посадила Шупетт поруч із Кардашʼян на плюшевий диван. Кішка спершу терпіла присутність гості, але недовго. Кардашʼян була в чорній куртці зі штучної шкіри, і Берюльє переконаний, що Шупетт налякав звук матеріалу. Кішка зашипіла й кинулась до руки Кардашʼян, та відсмикнулась. «Не хвилюйтесь, вона тільки вдає», — запевнив Берюльє. Потім Шупетт зашипіла ще раз, а коли Кардашʼян спробувала взяти її на руки — та кинулась до її обличчя. Пізніше, коли Кардашʼян зняла куртку, справи пішли краще, їх навіть вдалося сфотографувати разом на ліжку. Але висновок уже був очевидний. «Я дуже швидко зрозуміла, що ми з Шупетт — не пара», — підсумувала Кардашʼян у своєму шоу.

Публіці все подали інакше. В інстаграмі Шупетт написали: «Багато людей запрошували мене на червону доріжку Met Gala, але ми вирішили залишитися вдома, у затишку». Ніби так і планувалось.

Американська реп-співачка Doja Cat прийшла на Met Gala в костюмі, натхненному образом Шупетт, 1 травня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Минуло сім років після смерті Лагерфельда, його спадщину досі не можуть поділити, а доглядачка його улюбленої кішки підробляє, щоб її прогодувати

За французьким законом, деталі заповітів не розголошують. Тому все, що відомо сьогодні про спадщину Лагерфельда, — це сукупність чуток, витоків та обережних зізнань. Заповіт, імовірно, Лагерфельд написав власноруч у квітні 2016 року. Серед імовірних бенефіціарів: тілоохоронець Себастьян Жондо, моделі Батист Жабіконі та Брад Кронінг, виконавча директорка Каролін Лебар. У різних версіях фігурують також колишня креативна директорка Chanel Віржині Віар, письменниця Аманда Гарлех, хрещеник Хадсон Кроніг, принцеса Кароліна Монакська та Франсуаза Касот. Тварини, за французьким законом, успадковувати не можуть.

Головна причина зависання справи — судовий конфлікт із французькою податковою. Виявилось, що будинок Лагерфельда в Монако, де ставки оподаткування значно нижчі, юридично розташований на французькій території. Також є підозри, що використовували мережу міжнародних компаній, щоб ухилятися від сплати податків. Ще за життя дизайнера з’являлися повідомлення про розслідування через можливе ухилення від сплати податків.

Крім того, у 2024 році стало відомо, що Люсьєн Фрідлендер — бухгалтер Лагерфельда впродовж тридцяти років і виконавець заповіту — помер в Ізраїлі. За яких обставин — незрозуміло. Активи Лагерфельда поступово продавали: паризька квартира пішла за $10,8 мільйона, вілла біля міста — ще за $5 мільйонів. Але це навіть близько не відповідає тим сотням мільйонів, про які писала преса. Дехто з близького оточення припускав навіть, що більшу частину грошей можуть забрати податкові служби Франції.

Франсуаза Касот — доглядачка найзнаменитішої кішки у світі — відповіла, що не отримала нічого зі спадщини модельєра. Поки справа вирішується в суді, їй доводиться винаймати дорогих адвокатів. А сама вона підробляє неповний робочий день, щоб забезпечити Шупетт усім необхідним. На запитання, чи важко нести цю відповідальність, вона відповіла: «Так, звісно. Я завжди боюся, що мене засудять. Але я знаю одне: Шупетт вдома щаслива — і це головне».