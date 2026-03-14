Замість церемонії «Оскар»: ми зібрали добірку якісного кіноманського відео з YouTube — про цьогорічних номінантів, занепад Голлівуду та кіно як мистецтво

Анастасія Лисиця / «Бабель»

Хто може витримати три з половиною години жартів Конана ОʼБраєна, промов, у яких одні мільйонери дякують іншим мільйонерам, та естрадних номерів — і все це посеред ночі? Редакція «Бабеля» схиляє голову перед тими, хто готовий заподіяти собі цей досвід, однак має зізнатися: ми не такі витривалі, щоб дивитися оскарівську церемонію. Замість неї редактор «Бабеля» Гліб Гусєв (у далекому минулому головред друкованого журнала про кіно) зібрав добірку якісного кіноманського відео — про занепад Голлівуду, про те, як змінилися голлівудські актори та, окремо, про найкращий фільм минулого року. Ідеальний спосіб провести час у неділю за пізнім сніданком.

1

Те, що Голлівуд переживає кризу, неможливо не помітити. Великі студії вже не вливають гроші у виробництво власних фільмів і серіалів таким водоспадом, як раніше. Кінотеатри так і не оговталися від пандемії COVID-19. Два тривалих страйки профспілок поспіль залишили тисячі людей без роботи. Революція штучного інтелекту теж не полегшила їм життя. Ось короткий і майстерно зроблений сюжет «Блумберга» про те, в якому запустінні нині знімальні павільйони Лос-Анджелесу. (Звукова доріжка — лише англійською, але сервіс генерує пристойні українські субтитри.)

На Голлівуд чекає дуже нещасливий фінал.

2

Американська кіноіндустрія суттєво змінилася. І справа не лише в тому, що десять років назад хороший сценарист у Лос-Анджелесі міг заробити мільйони, а зараз змушений підробляти в супермаркеті, щоб вижити. Змінився вигляд голлівудського кіно, і багато спостерігачів сходяться на тому, що в масі своїй воно стало «неживим» — через засилля павільйонних зйомок, посередніх візуальних ефектів і нещадного гриму. Змінилися й обличчя: здається, що на екрані більше немає «звичайних» облич, і всі популярні актори мають зовнішність, що підходить для реклами люксових брендів. «Чому в кіно більше не знайти потворних акторів?» — запитує Арчер Грін.

Куди поділися всі потворні актори?

3

Звісно, Голлівуд переживає не першу кризу. Криза технологій, криза бізнес-моделі, криза ідентичності — все це вже траплялося в його історії. Кризи перепліталися між собою і впливали одна на одну. Глобальна зміна акторських образів — теж не нова. Колись центральним голлівудським образом був «класичний джентльмен» — солодкавий, чарівний, дотепний, товариський, у пошитому на фігуру костюмі. Цей образ зник, у сімдесятих роках його змінила «людина з народу», з тим самим «звичайним обличчям». Тепер за «класичним джентльменом» можна тільки ностальгувати. Наприклад, ось так.

Таких героїв більше не виховують.

4

І все-таки, попри роки криз в окремій галузі та наростаюче божевілля у світі загалом, щороку виходять великі фільми, які залишаться назавжди. «Битва за битвою» — серед них. У фільмі вистачає «звичайних облич», а його реалізм відчувається, як удар кулаком. Просто віддайте йому всі «Оскари».