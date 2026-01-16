Ідеальні боти, традиційні дружини, старий новий Трамп і соціальна мобільність — підсумки 2025-го. «Соціологія показала» #13
- Автор:
- Катерина Коберник
- Дата:
-
«Бабель»
Головна редакторка «Бабеля» Катерина Коберник і ректор Київської школи економіки Тимофій Брік підбивають підсумки 2025 року. Катерина говорить про ШІ, традиційних дружин і Трампа. Тимофій роздає «Оскари» в головних номінаціях у світі соціології. І заразом пояснює, навіщо його дружина-науковиця пішла вчитись паяти. Це останній випуск першого сезону. Щоб не пропустити другий — підпишіться.