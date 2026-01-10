Що подивитися у вихідні. Шпигунський серіал з Томом Гіддлстоном, продовження «Пітта» й «Тисячі ударів» і атмосферний детектив «Його і її» про вбивство в маленькому містечку

Тексти

Цього тижня на Netflix, Amazon Prime, HBO Max і Hulu вийшло п’ять цікавих релізів. Це другий сезон шпигунського серіалу «Нічний адміністратор» з Томом Гіддлстоном у головній ролі, продовження медичної драми «Пітт», детективний серіал «Його і її» про вбивство в маленькому містечку, другий сезон «Тисячі ударів» від творця «Гострих картузів» і детектив «Утікай». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Шпигунський серіал «Нічний адміністратор» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація однойменного роману 1993 року англійського письменника Джона Ле Карре. Джонатан Пайн — колишній військовий і працює нічним адміністратором у готелі в Каїрі. Він випадково отримує документи, що викривають злочинну схему торгівлі зброєю, якою керує Річард Роупер. Британська розвідка вербує Пайна і наказує йому зблизитися зі злочинцем, щоб зібрати більше доказів проти нього.

Події другого сезону відбуваються через 10 років. Пайн під вигаданим ім’ям Алекс Гудвін керує шпигунським підрозділом «Нічні Сови», який щоночі спостерігає за гостями одного з найрозкішніших готелів Лондону. Однієї ночі він помічає колишнього найманця Роупера, а той виводить його на нового впливового торгівця зброєю — колумбійського бізнесмена Тедді Дос Сантоса.

The Night Manager / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтритрів / шоуранер — Девід Фарр / у головних ролях — Том Гіддлстон, Дієго Кальва, Каміла Морроне / 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Empire пише, що серіал стильний і насичений екшеном, але сюжет продовження поступається оригіналу. The Guardian пише, що серіал кращий за більшість шпигунських релізів, але другому сезону бракує харизматичного лиходія, як-от Роупер, якого в першому сезоні грав Г’ю Лорі.

Детективний серіал «Його і її»

Про що серіал. Екранізація однойменного трилера 2020 року британської письменниці Еліс Фіні. У маленькому містечку Далонега в штаті Джорджія знаходять тіло жінки, на якому понад 40 ножових ран. Справа стає резонансною і журналісти намагаються дізнатися будь-які деталі в окружного шерифа Джека, який веде розслідування. Одна з репортерок Анна — його дружина, з якою вони вже розійшлись, але ще не розірвали шлюбу. Розслідування ускладнять не лише їхні заплутані взаємини, а й те, що вони обоє певним чином пов’язані із жертвою.

His & Hers / Netflix / є український дубляж і субтритри / шоуранер — Вільям Олдройд / у головних ролях — Тесса Томпсон, Джон Бернтал, Пабло Шрайбер / 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що розслідування захопливе і заплутане, а в сюжеті багато несподіваних поворотів. Collider пише, що серіал тримає в напрузі до фіналу, головний дует чудово грає, а сценарій вдало поєднав емоційну історію подружжя із заплутаним розслідуванням.

Медична драма «Пітт» — другий сезон

Про що серіал. Доктор Майкл Робінавіч, якого друзі називають Роббі, — керівник відділення екстреної допомоги в лікарні Піттсбурга. На музичному фестивалі неподалік стається стрілянина і десятки жертв потрапляють до лікарні. Це великий виклик для команди Роббі, яка ледве справляються зі звичним напливом пацієнтів. Усе ускладнюють розгублені інтерни, що намагаються допомогти. Події відбуваються протягом однієї зміни, що триває 15 годин.

У другому сезоні Роббі збирається в тривалу відпустку і готує собі заміну на цей період. Його остання зміна перед поїздкою припадає на День незалежності США, коли лікарня знову переповнена. Головний виклик цього сезону — масштабний збій електронної системи, через який лікарі втратили історії пацієнтів та інші важливі дані.

Творці «Пітта» — шоуранери культового серіалу «Швидка допомога» Джон Веллс і Р. Скотт Джеммілл. Перший сезон серіалу здобув численні нагороди, зокрема переміг одразу в кількох категоріях на кінопремії «Еммі» та Critics Choice Awards.

The Pitt / HBO Max / шоуранери — Р. Скотт Джеммілл, Джон Веллс / у головних ролях — Ноа Вайлі, Трейсі Іфічор, Патрік Болл / тривалість — 15 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,9.

Що кажуть критики. Collider пише, що актори фантастично грають, а сюжет так само динамічний, як і в першому сезоні. Оглядач хвалить, що «Пітт» не перетворився на мелодраму, а фокусується на рутині медиків і цікавих подіях у відділенні. Variety пише, що продовження вдало зрежисоване і сценаристи якісно розвивають лінії головних героїв.

Кримінальний серіал «Тисяча ударів» — другий сезон

Про що серіал. Лондон Вікторіанської доби. Двоє найкращих друзів Єзекія й Алек приїжджають до Іст-Енду з Ямайки. Щоб заробити на життя, вони беруть участь у підпільних боях. Їхній головний противник — Генрі Гудсон на прізвисько «Шугар». Він власник місцевого пабу і кровожерливий боксер, який майже ніколи не програє. Водночас лідерка загону грабіжниць Мері Карр планує масштабне пограбування, щоб нарешті вирватися з нетрів. Шоуранер серіалу — Стівен Найт, автор хітового серіалу «Гострі картузи».

A Thousand Blows / Hulu / немає українського дубляжу і субтритрів / шоуранер — Стівен Найт / у головних ролях — Ерін Догерті, Малакі Кірбі, Стівен Грем / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Оглядачка The Guardian пише, що в серіалі багато екшену, а сценарій став похмурішим, особливо сюжетні лінії головної трійці. Вона додає, що гра харизматичної Ерін Догерті (Мері Карр) — головна родзинка серіалу. The Telegraph також хвалить гру Ерін Догерті і пише, що сюжет насичений подіями.

Детективний серіал «Утікай»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 2019 року американського письменника Харлана Кобена. Саймон Грін живе тихим життям разом з родиною, доки його донька-підлітка Пейдж не втікає з дому. Через пів року безрезультатних пошуків до Саймона звертається приватна детективка Елена Рейвенскрофт, яка нібито знає правду про зникнення Пейдж. З її допомогою Саймон дізнається, що донька може бути причетна до низки справ, які розслідує поліція. Одна з них — жорстоке вбивство її наркозалежного хлопця Аарона.

Run Away / Netflix / є український дубляж і субтритри / шоуранер — Гарлан Кобен / у головних ролях — Джеймс Несбітт, Рут Джонс, Альфред Енох / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 43% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що сюжет цікаво заплутаний, а в кінці кожного епізоду неочікуваний поворот. Collider хвалить акторську гру і також каже, що розвʼязку важко передбачити.