У Британії на шість тижнів перекрили дорогу, щоб жаби могли спокійно кохатися — і ще півдюжини кращих новин рубрики «Пекельце» з продовженням (ми дізналися, чим вони закінчилися). Підсумки-2025

У 2025 році світ впевнено доводив, що реальність пише найкращі жарти. Тварини потрапляли у кримінальні хроніки, пенсіонерів судили за любов до сусідських котів, людям перекривали дорогу заради кохання жаб, міста зʼясовували походження ковбасок на боксерському рингу, а опосума рятували від шоколадного торта. Кореспондентка «Бабеля» Юлія Гира дослідила всі новини нашої рубрики «Пекельце», обрала найсмішніші та дізналася, що відбувалося з їхніми героями потім.

Китайський коргі-поліцейський спав на роботі, лишився річної премії та вкрав у дитини ковбасу під час патрулювання

У Китаї маленький коргі Фузай почав свою карʼєру поліцейського в січні 2024 року як резервний фахівець з вибухотехніки, а до осені вже став повноцінним «чотирилапим офіцером». За його пригодами слідкують сотні тисяч підписників, адже Фузай відомий не лише службовими досягненнями, але й кумедними проколами. Цього року в нього стався перший проступок — він задрімав на роботі та… надзюрив у власну миску для їжі. Через це Фузая позбавили річної премії. Але за традицією китайського Нового року потім все ж нагородили святковим пакетом з ласощами: оселедцем, пельменями, фрикадельками та іншими стравами.

У травні він вийшов на чергову зміну — і вкрав у дитини ковбасу просто під час патрулювання. На відео, яке опублікували в соціальних мережах, видно, як Фузай відкушує частинку закуски та невимушено йде геть, поки натовп навколо регоче. Після патрулювання дресирувальник Фузая спробував знайти родину, щоб компенсувати закуску. Але мати дитини сказала, що її донька без проблем доїла решту ковбаси. Та тренер песика все ж публічно насварив його і пообіцяв суворіше дресирувати.

Фузай на патрулюванні. Скриншот / YouTube

У Швейцарії пенсіонерку судили за те, що вона занадто добре годувала сусідського кота. Кіт зробив свій вибір — і більше не повернувся додому

Пенсіонерка з Цюриха протягом десяти місяців неодноразово підгодовувала Лео — кота, який жив у тому ж будинку, і впускала його до квартири, дозволяючи залишатися на ніч. Вона навіть зробила спеціальні котячі дверцята, щоб улюбленець міг приходити коли заманеться. Власниця кота письмово заборонила їй так чинити, але Лео більше не захотів повертатися додому.

Через це пенсіонерку звинуватили в незаконному привласненні кота (за швейцарським законодавством домашні тварини вважаються приватною власністю).

Прокуратура Цюриха вимагала умовного штрафу в розмірі 3 600 швейцарських франків (майже 170 тисяч гривень). Також жінці загрожував додатковий штраф у 800 франків (понад 37 тисяч гривень). Справа дійшла до суду, оскільки обвинувачена відмовилася прийняти початкове рішення про накладення штрафу. Справа обіцяла стати унікальним юридичним прецедентом, але… за кілька тижнів кримінальну справу закрили: власниця Лео відкликала скаргу, бо зрозуміла, що в її сусідки з котом особливий звʼязок. І дозволила Лео залишитися з новою господаркою.

У США опосум з’їв цілий шоколадний торт, після чого опинився в лікарні. Там йому дали бандитське прізвисько і заборонили солодке

В американському штаті Небраска агентка з нерухомості Кім Доггетт знайшла вдома опосума, який зʼїв шоколадний мусовий торт і знесилений лежав на дивані. Того вечора Кім Доггетт із сином Хайденом намагалися вигнати опосума, але безуспішно: він тільки лежав і важко дихав. Тоді вони зрозуміли, що шоколад міг бути отрутою для тварини, і зателефонували в Американське товариство гуманності.

До будинку родини прибули фахівці, які госпіталізували опосума до Центру реабілітації дикої природи Небраски. У центрі зазначили: пацієнт задихався, але був притомним і впертим. Його Cake Bandit і посадили на сувору дієту без шоколаду. Опосум, за словами лікарів, активно обурювався «нульовою шоколадною політикою». Після реабілітації та зміни раціону Cake Bandit повернувся до дикої природи.

Кім Доггетт вийшла надвір і побачила на задньому дворику свій шоколадний торт, коричневі відбитки лап на новому бежевому дивані й опосума, що ледве дихав. Kim and Hayden Doggett

У Британії на шість тижнів перекрили дорогу, щоб жаби могли спокійно кохатися. Результат вийшов рекордним

У місті Бат графства Сомерсет щосезону на шість тижнів перекривають автомобільну дорогу для захисту тисяч жаб, ропух і тритонів — аби вони змогли дістатися місцевого озера і розмножуватися. Дорогу перекривають з 2003 року. Усе тому, що вона перетиналася зі шляхами сезонної міграції і під колесами гинули майже дві третини земноводних. У 2024 році цей показник становив 6%.

Дорогу патрулюють волонтери у світловідбивних жилетах і з ліхтарями. За потреби вони підбирають земноводних у рукавичках без латексу, щоб уникнути забруднення, перш ніж безпечно перемістити їх. Цього року це дало рекордний результат: майже 4 000 жаб, ропух і тритонів безпечно перейшли дорогу. Рівень загибелі впав до 3%. Крім того, волонтери вперше зафіксували рідкісного великого гребінчастого тритона.

Волонтери, одягнені у спеціальні світловідбивні куртки, загалом витрачають майже 600 годин на патрулювання дороги. У них із собою ліхтарі та відра, куди вони збирають заблукалих амфібій. Charlcombe Toad Rescue

Німецькі землі десятиліттями сперечалися за звання батьківщини ковбасок Bratwurst. Цього року вирішили, що досить слів — час боксу

У Німеччині спалахнула суперечка між двома федеральними землями — Баварією і Тюрингією — про те, кого з них слід вважати винахідником ковбасок Bratwurst. Довгий час фаворитом у цій суперечці була Баварія. У місті Регенсбург працює заклад Wurstkuchl, який вважають найстарішим місцем у світі, де безперервно готують Bratwurst. Кафе стоїть біля Камʼяного мосту через Дунай, а перші документальні згадки про кухаря або торгову точку на цьому місці датуються 1378 роком. Але цього року в історію втрутилася Тюрингія. Історики в Ерфурті (столиці Тюрингії) знайшли документ від 1269 року. У ньому згадуються люди, що орендували будівлю з мʼясною жаровнею та сковородою для смаження на понад 100 років раніше, ніж у Регенсбурзі.

Щоб розвʼязати «ковбасну» суперечку, влаштували поєдинок. У невеликому тюрингському місті Мюльхаузен двоє боксерів вийшли на ринг. В одному кутку стояв боєць з Баварії, а в іншому — представник Тюрингії. Поєдинок провели в залі Музею братвурсту перед кількома сотнями глядачів, під супровід німецького хеві-метал та з ковбасками, що звисали з дерева біля арени.

Бій тривав кілька раундів. У результаті переміг тюрингський боєць — молодший і фізично сильніший за свого опонента. Йому вручили символічний пояс і трофей, а організатори оголосили, що Тюрингія може вважати себе володаркою найдавнішого рецепта Bratwurst. Утім, остаточної крапки це не поставило. Після бою сторони публічно зійшлися на компромісі: Тюрингія може претендувати на найстарішу традицію приготування, а Баварія — на найстаріший діючий ресторан, де подають ковбаски. Усі залишилися задоволені.

Боксер Даніель Берц, який виборов для Тюрингії право вважатися власницею найдавнішого рецепту Bratwurst. Getty Images / «Бабель»

Зірка «Ейфорії» Сідні Суїні монетизувала обсесію фанів і випустила мило з додаванням води зі своєї ванни

Восени милого року Суїні знялася для бренду чоловічої гігієни Dr. Squatch. У ролику вона лежить у ванні й звертається до глядачів із фразою «привіт, брудні хлопчаки». Інтернет відповів миттєво: частина фанів почали жартувати (і не дуже), що хотіли б «спробувати воду з її ванни».

Акторка пішла назустріч і у співпраці з Dr. Squatch створила лімітовану серію мила, до складу якого додали кілька крапель води з тієї самої ванни зі зйомок реклами. Мило пахне ялицею і мохом, а на вигляд — мармурове із синіми та коричневими відтінками. Запуск нового продукту підігрівали тизерами в Instagram, TikTok та X, а потім оголосили ліміт: 5 тисяч брусків мила по $8. Усе розкупили менш ніж за хвилину. На eBay мило почали перепродавати за сотні доларів — один брусок купили за $1 500.

Раніше інтернет уже пережив схожу історію, тільки з іншим актором «Ейфорії».

На початку 2024 року, після виходу фільму Saltburn, вірусною стала сцена, де герой Баррі Кіогана пʼє воду з ванни персонажа Джейкоба Елорді. Мемів і жартів було стільки, що вони швидко перетворилися на товар. У продажу зʼявилися свічки з назвою «Вода для ванни Джейкоба Елорді».

Рекламна кампанія мила Сідні Суїні. Dr. Squatch

Шведський радник пішов з посади менш ніж за добу — тому що анонім відправив уряду його дікпік

Тобіас Тіберг був надзвичайним і повноважним послом Королівства Швеція, у 2019—2023 роках він очолював шведське посольство в Україні. До цього він працював в Азії, Східній Європі, ЄС і США, був послом у Кабулі. Після початку великої війни Тіберг координував шведські програми підтримки для України: обладнання для оборонки, фінансову допомогу, деякі зовнішньополітичні питання.

У травні цього року уряд Швеції призначив Тіберга радником з національної безпеки. Менш ніж за 24 години він подав у відставку. Причина — анонімний лист, надісланий до урядових структур приблизно за 33 хвилини до оголошення про його призначення. У ньому були скриншоти зі старого профілю Тіберга в застосунку Grindr та інтимне фото, імовірно, з приватного листування. Тіберг підтвердив журналістам, що фото справжні й були зроблені шість-сім років тому, коли він працював послом в Афганістані або в Україні. Він визнав, що «мав повідомити про це, але не зробив цього, тому вирішив не обіймати посаду радника з національної безпеки».

Зараз у відкритих джерелах і шведських медіа немає інформації про повернення Тіберга на державну службу або про його нову посаду. Після відставки він не давав інтервʼю і зник з публічного простору. Іронія в тому, що у Швеції було лише два радники з національної безпеки — й обоє залишили посаду за незвичних обставин. Попередник Тіберга Генрік Ландергольм подав у відставку в січні після того, як прокуратура почала розслідувати його неналежне поводження із секретними документами.