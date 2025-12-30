Подивіться найпопулярніші музичні відео українських артистів у цьому році: про любов, ностальгію і (майже) не про війну. Підсумки-2025

Тексти

Анастасія Лисиця / «Бабель»

«Музика, — казав Боб Марлі, — це єдина річ, яка може вдарити так, що не боляче». У цьому році нас вдарило багатьма речами, а не боляче було від Jerry Heil, DOROFEEVA, Віталія Козловського та десятків інших українських виконавців. Ось що в цьому році ми слухали найчастіше — якщо вірити лічильникам ютубу.

«Смарагдове небо» / DREVO

38 мільйонів переглядів на ютубі

24-річний Максим Дерев’янчук з’явився на українській сцені у 2023 році. Того ж року він вперше подав заявку на Нацвідбір «Євробачення», але не потрапив до шортліста. У 2024 році він повторив спробу і в фіналі посів дев’яте місце. У 2025 році його пісня «Смарагдове небо» стала головним хітом літа. Він закликає слухачів: «Давай забудемо, де ми / Забудемо всі проблеми», танцює, цілується зі своєю дівчиною, сонце освітлює кожний кадр — усе це про літо й безтурботність. У тіктоку під трек зняли майже сто тисяч відео — від танців до заходів сонця, що нагадують «смарагдове небо». Під композицію також створили багато каверів. Серед них найпопулярнішим став той, де пісня озвучена голосом Юлії Тимошенко, згенерованим ШІ (хоча слова зовсім інші).

«Мужчина» / Альона Омаргалієва

32 мільйони переглядів

До 2022 року Альона Омаргалієва виступала у дуеті «Тамерлан та Альона» разом зі своїм чоловіком Юрієм Толоконніковим (Тамерлан). Нині він служить у війську, а вона розвиває сольну кар’єру. У 2025 році співачка випустила шість пісень, кілька з них стали вірусними (зокрема «Я не п’яна — закохана»), але найбільшу популярність здобув трек «Мужчина». Пісню швидко впізнають за рядками: «Цей мужчина тільки мій! Обережно, дівчата!». Це щира, без іронії, ода кохання до чоловіка.

У тіктоку під пісню зняли майже 30 тисяч роликів — від романтичних до жартівливих. Чимало з них записували мами зі своїми синами. Водночас вихід пісні був трохи спотворений. Ще до офіційного релізу Омаргалієва виконала її на концерті, а потім на приватній вечірці Олександра Усика. Дружина боксера зняла виступ на відео, і на його основі невідомі за допомогою ШІ створили цілу пісню та кліпи до неї. Лейбл співачки заблокував усі фейкові відео, проте через це Омаргалієвій довелося терміново випустити оригінал треку.

«Додай гучності» / Jerry Heil

18 мільйонів переглядів

Пісня, яку Jerry Heil співає двома мовами, українською та англійською, одразу стала популярною в соцмережах. Ще до виходу повної версії у тіктоку завірусився фрагмент із приспівом — він зібрав мільйони переглядів. За словами артистки, трек — це маніфест внутрішньої сили й віри в себе. Фраза «встала і пішла, пішла» стала для неї мантрою про те, що треба рухатися вперед навіть у складні часи. Крім основної версії, Джері Хейл випустила «кабаре-версію» пісні, з іншим аранжуванням.

«Питань нема» / Victoria Niro

18 мільйонів переглядів

Авторці пісні, львів’янці Вікторії Слобідській, зараз 22 роки. Вона співає з тринадцяти і довго була відома у соцмережах завдяки каверам на популярні треки. Свій перший сингл «Молодий юначе» вона представила у 2022 році, але саме пісня «Питань нема» принесла їй впізнаваність. Сингл вийшов 28 серпня й одразу став трендом у соцмережах, особливо в тіктоку — за перший тиждень він зібрав понад мільйон переглядів і близько 20 тисяч перезйомок. Пісня стала маніфестом самовираження та свободи бути собою: співачка каже «Я така, яка я є, мене це не лякає», та наголошує, що спроби змінити її є марними, а такі стиль і поведінка — це її власний «формат».

«З якого ти поверху неба» / Jerry Heil та Ярмак

17 мільйонів переглядів

Ця пісня стала одою взаємного кохання. Найкраще її сенс передають рядки: «Найбільший скарб в житті — знайти свою людину». За словами Jerry Heil, ідея пісні виникла в неї давно, але для повної історії потрібен був чоловічий голос — тому до треку приєднався репер Ярмак, який служить у 412 бригаді СБС. У своїй партії він співає про те, що завжди готовий бути поруч із коханою й доводити свою любов учинками.

У першій версії музичного відео знявся актор Костянтин Темляк зі своєю дружиною, акторкою Анастасією Нестеренко. Після виходу відео колишня дівчина Темляка заявила про те, що коли вони були разом, актор вчиняв над нею домашнє насильство. Після цього першу версію видалили з офіційного каналу (хоча її все ще можна знайти). Артисти створили оновлений відеоролик, зібраний з відео з тіктоку.

«Смак печаль» / DOROFEEVA та POSITIFF

14 мільйонів переглядів

Це перша спільна пісня Надії Дорофєєвої та Олексія Завгороднього за пʼять років після того, як розпався гурт «Время и Стекло». Вихід треку супроводжував великий благодійний збір на допомогу українському війську: за добу вдалося зібрати понад три мільйони гривень. На перший погляд, пісня іронічно розповідає про колишніх: «Ми не мали вдосталь часу, щоб побути трохи разом, і вже на твої образи не працює “Пробач…”». На другий погляд її сенс ширший — це ностальгія, що залишає по собі гіркий, але важливий «смак печалі».

«Додайте світла» / DOROFEEVA

12 мільйонів переглядів

Музичне відео до пісні фактично є великим іміджевим роликом PUMA. Ще у 2020 році Надя Дорофєєва стала амбасадоркою бренду, а цьогоріч першою українською артисткою, з якою бренд випустив повноцінну колаборацію. У центрі колаборації — класичні кросівки моделі Speedcat. Їх прикрасили металевим підвісом із гравіюванням, на якому зображений фірмовий символ DOROFEEVA «серце-хартбіт». Танцівники в кросівках, Надя Дорофєєва в фірмовій куртці — усі дуже ошатні.

«Пінаколада» / Віталій Козловський

7,6 мільйона переглядів

Російськомовна версія «Пінаколади» вийшла ще у 2006 році. Хітовішим за сам трек тоді став кліп: довговолосий Козловський, любовна драма, пристрасна хореографія, хмарочоси в кадрі — усе виглядало «закордонно». Як і більшість хітів Козловського, «Пінаколаду» продюсував Ігор Кондратюк. Після завершення співпраці Козловський і Кондратюк судилися за авторські права, судова тяганина тривала 13 років. У 2025-му артист повністю погасив борг перед Кондратюком і отримав назад права на свої старі хіти, включно з «Пінаколадою». За кілька днів після цього він вийшов на сцену благодійного концерту «Нашебачення» й виконав пісню українською, повторивши свій образ із кліпу 2006 року. У соцмережах пронісся флешмоб — і на честь Козловського, і його «Пінаколади». Усе це назвали «пінаколадаманією».

“Bird of Pray” / Ziferblat

Понад мільйон переглядів на ютубі та майже 11 мільйонів прослуховувань на спотіфаї

З цією піснею український гурт посів девʼяте місце на «Євробаченні‑2025». Спочатку артисти хотіли створити своєрідну молитву про життя. Утім, у передконкурсний період Україна зазнавала масованих бомбардувань, а під час підготовки беквокалістка Христина Старикова дізналася, що її дім у Мирнограді на сході України зруйнував черговий російський обстріл. Відтоді гурт змінив подачу пісні — вона стала криком про волю і мир, яких прагне Україна, проходячи через війну.

«Ау Ау» / гурт ADAM (Саша Норова та Михайло Клименко)

5 мільйонів переглядів

Трек став знаковим для гурту, який Михайло Клименко та його дружина Саша Норова заснували у 2014—2015 роках. Їхній тандем — це музикант-пісняр і його муза. Раніше Михайло співав сам, а Саша з’являлася у кліпах як танцівниця. «Ау Ау» стала її дебютною вокальною роботою як співачки.

Пісня швидко привернула увагу слухачів впізнаваними рядками: «Ау ау — ти втечеш, я наздожену / Ау ау — твоє серце я украду». Не менш впізнаваним стало музичне відео. Його пара знімала на два телефони, під керівництвом їхнього 15-річного сина. Образи для відео вони підбирали самостійно, поєднуючи, здавалося б, непоєднуване, і власноруч створили весь реквізит. Частину сцен знімали у себе вдома.

Трек став першим і останнім спільним для подружжя. У листопаді Михайло впав у кому внаслідок хвороби, а 7 грудня помер. Після його смерті в соцмережах запустили флешмоб, щоб підняти його пісні в топчарти, а на спотіфаї з’явився окремий плейліст «Пам’яті ADAM».