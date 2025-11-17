KFC разом із savED облаштували три шкільні укриття на прифронтових територіях — у Запоріжжі, Миколаєві та Балаклії. Ось як це покращить життя дітей

Тексти

Кожен шостий освітній заклад в Україні постраждав від російських атак, зазначає міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Майже 4 000 з них пошкоджені, 400 зруйновані — найбільше не пощастило школам і дитсадкам. Коли на першому місці безпека, доводиться жертвувати іншими потребами та подекуди освітнім процесом. Проте четвертий рік повномасштабної війни — час шукати компроміс. Тому для освітніх закладів завдання із зірочкою — забезпечити якісне і безперервне навчання для дітей навіть під час повітряних тривог. Особливо це стосується прифронтових регіонів. «Бабель» розповідає, як бізнес KFC і благодійна організація savED обʼєдналися, щоб відремонтувати укриття у школах Запоріжжя, Миколаєва і Балаклії.

Про «Збір із зірочкою»

Мережа ресторанів швидкого харчування KFC підтримала міжнародний фонд savED з його ідеєю повертати дітей до офлайн-навчання. На початку 2024 року партнери запустили благодійну ініціативу «Збір із зірочкою», щоб зібрати гроші на відбудову та переоснащення трьох шкільних укриттів.

«Ми прагнемо, щоб кожна дитина в Україні могла навчатися і розвиватися навіть у складних умовах. Турбота про безпеку дітей — це наш спільний крок до стабільного і впевненого майбутнього», — кажуть у KFC.

Кожен охочий міг допомогти: купити спеціальні благодійні позиції з меню KFC або просто задонатити на банку. В результаті зібрали необхідні кошти на оновлення укриттів в містах Запоріжжя, Миколаїв і Балаклія. Підземні освітні простори обладнали всім необхідним для безперервного навчання. Вони відповідають сучасним стандартам безпеки та ергономіки, що дозволяє дітям і вчителям почуватися спокійно і комфортно.

«У прифронтових областях і громадах допомога потрібна найбільше. Миколаївщина, Харківщина і Запоріжжя — регіони, які зруйнувала та продовжує руйнувати Росія. Для місцевих громад безпека дітей залишається головною проблемою. У багатьох школах цих регіонів немає належно обладнаних шкільних укриттів, що змушує дітей вчитися онлайн вже кілька років поспіль. Водночас місцева влада, освітяни та батьки шукають шляхи, як повернути дітей за шкільні парти», — діляться в savED.

Затишне, дружнє і позитивне середовище, у якому діти можуть перебути повітряну тривогу, навчатися та спілкуватися з однолітками, — це не забаганка, а необхідність. І це три кейси того, як з цією потребою впоралися KFC і savED.

Кейс. Запоріжжя

Витрати: 3 млн грн

Від початку повномасштабного вторгнення Запоріжжя перебуває під постійною загрозою обстрілів — як ракетних, так і дронових. Причиною тому є близькість до лінії фронту — орієнтовно 40 кілометрів. За три роки великої війни в Запорізькій області пролунали 5 500 повітряних тривог (дані на березень 2025 року). «Сумарно це сім з половиною місяців життя під безперервним звуком сирен», — каже голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Через ворожі атаки школи працюють з укриттями та часто за адаптованим графіком.

Тому в Запоріжжі будують цілу мережу підземних шкіл — у межах державної політики Міністерства освіти та науки України, коштом державної субвенції та місцевого бюджету. Такі навчальні заклади розміщені в протирадіаційних укриттях або сховищах на глибині близько 7 метрів із товстим бетонним перекриттям.

KFC і savED облаштували укриття на базі спеціалізованої школи-інтернату «Січовий колегіум», яка розрахована на тисячу учнів. В установі навчаються як діти з інтернату, так і школярі з деокупованих територій та релокованих закладів. Партнери облаштували простір інтерактивними панелями, меблями та спортивним куточком. Тут є навчальна зона з ергономічними меблями, технікою та інтерактивним обладнанням, медичний куточок для огляду і допомоги, комфортна зона харчування з професійним устаткуванням. А також місця для дозвілля та ігор, гардероб і санітарні приміщення з усім необхідним для гігієни та порядку.

Учениця 11-Б класу «Січового колегіуму» Дарʼя Ончева розповідає: «Після відкриття підземної школи уроки почали приносити задоволення. Перебування в компанії друзів — це найкраща мотивація прокидатися рано і поспішати на навчання. Та й самі уроки в очній формі набагато цікавіші».

«Повернення до очного навчання в підземній школі стало справжнім ковтком свіжого повітря для учнів і педагогів прифронтового Запоріжжя. Після тривалих років дистанційки діти знову спілкуються з однолітками, працюють у команді, відчувають себе частиною шкільної родини. Навчання наповнилося емоціями, яких так бракувало під час онлайн-уроків», — розповідає Юлія Клим, вчителька української мови та літератури закладу.

Кейс. Миколаїв

Витрати: 3,8 млн грн

У Миколаєві, від якого до лінії фронту приблизно 60 кілометрів, безпекова ситуація теж залишає бажати кращого. Місто страждає від ракетних і артилерійських ударів, потерпає і цивільна інфраструктура. З лютого 2022 року в області пошкоджені 140 закладів загальної середньої освіти, ще 19 — повністю зруйновані. Як розповіла директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Алла Веліховська, дві третини учнів в регіоні навчаються офлайн або змішано, інші — тільки онлайн.

У Миколаєві KFC і savED облаштували укриття в гімназії № 35. Простір площею 250 квадратних метрів має кімнату для навчання з партами та ергономічними меблями, зону відпочинку з мʼякими пуфами та диванами, простору загальну кімнату з інтерактивною дошкою. В укриття провели світло та інтернет, встановили генератор, облаштували туалетні кімнати та навіть медичний кабінет. У приміщенні є холодна і гаряча вода та вентиляція з функцією підігріву повітря. А за всіма безпековими вимогами зробили три додаткові виходи.

«Усе обладнання підібране так, щоб створити комфортне, безпечне і функціональне середовище для дітей та вчителів», — розповідають у SavED.

Президентка гімназії № 35 та учениця 8 класу Діана Паша каже, що завдяки новому бомбосховищу їй вдалося повернутися до рідної школи після трьох років дистанційного навчання. «Учні всіх класів, від першокласників до старшокласників, тепер можуть навчатися під час тривог, вони спокійні, бо перебувають у безпечному просторі. Особливо важливо це для першокласників — вони тепер можуть адаптуватися до шкільного життя навіть під час воєнного часу», — додає дівчина.

Через війну і дистанційне навчання, за словами директора навчального закладу Андрія Апостолова, страждає один з найголовніших чинників розвитку дитини — соціалізація. Війна та ізоляція від однолітків не найкращим чином впливають на їхнє здоровʼя і навчання. «Без спілкування з однокласниками та вчителями, без фізичної присутності у школі діти не мали підтримки однолітків і почувалися ізольованими від суспільства. За таких умов освіта менш ефективна і навіть стресова», — впевнений він. Укриття, де учні в безпеці, дає йому надію на краще майбутнє.

Кейс. Балаклія

Витрати: 2,8 млн грн

Місто Балаклія Харківської області з березня по вересень 2022 року перебувало під російською окупацією, тому цивільна інфраструктура була сильно пошкоджена. Проте і після деокупації там високий рівень небезпеки: постійні обстріли, руйнування критичних обʼєктів, заміновані території. Так, у 2024 році в Балаклії під час лісових пожеж детонували боєприпаси, які залишили росіяни у 2022-му. А 1 жовтня 2025 року російська ракета влучила в житловий квартал міста.

KFC і savED створили повноцінну підземну школу в Балаклії — зі спортивними куточками, вчительською, бібліотечною зоною та обідньою кімнатою. Простір обладнаний великою кількістю стільців, письмових і обідніх столів, а також регульованими моделями для інклюзивного або гнучкого використання. Приміщення має різні типи освітлення — торшери, настільні лампи, нічники із сенсорним керуванням. Також є необхідна для навчання техніка: ноутбуки, проєктори, екрани, колонки, принтер тощо. Передбачені й настільні ігри, книги, настільний футбол і хокей, а також шахова дошка — для відпочинку, розвитку і командних активностей. Зона фізичної активності укомплектована шведськими стінками з додатковим обладнанням, килимками татамі та мʼякими пуфами.

«В умовах війни безпека — це фундамент. Та наша мета значно ширша — дати дітям можливість залишатися в соціальному середовищі, розвивати навички, які формують сучасну особистість: комунікацію, емпатію, взаємодію. Саме тому ми оснащуємо укриття — це інвестиція в майбутнє, у здорових і соціально адаптованих дітей, які матимуть сили та можливості будувати світле завтра», — зазначила Аліна Кіптик, СЕО франчайзі KFC в Україні.

