Що подивитися у вихідні. Пригодницький бойовик від Гая Річі з Наталі Портман, комедійний серіал із зіркою «Білого лотоса» і документалка про американську авіацію від Обам

Цього тижня на Netflix і Apple TV вийшли чотири цікавих релізи. Це документальний фільм про еліту американської авіації «Еліта авіації: Буревісники», який спродюсувало подружжя Обам, пригодницький бойовик з Джоном Красінські та Наталі Портман «Фонтан молодості», комедійний серіал про пригоди двох сестер «Сирени» і фільм жахів «Вулиця страху: Королева краси». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Комедійний серіал «Сирени»

Про що серіал: Головна героїня Девон (Меган Фейгі, зірка другого сезону серіалу «Білий лотос») — саркастична, втомлена від життя жінка, яка доглядає батька з деменцією. Коли її молодша сестра Сімона (Міллі Алкок) віддаляється від родини, захопившись роботою асистентки в загадкової світської левиці Мікаели Келл (Джуліанна Мур), Девон вирушає за нею на острів, щоб повернути сестру до реальності. Вона підозрює, що Мікаела — не просто харизматична багата пані, а лідерка своєрідного культу, який маніпулює Сімоною. Події розгортаються протягом одного вікенду в розкішному маєтку на узбережжі, коли напруга між сестрами, Мікаелою та її оточенням досягає кульмінації. Серіал поєднує елементи чорної комедії, психологічної драми та соціальної сатири.

Sirens / Netflix / українські субтитри та озвучка / шоуранер — Моллі Сміт Метцлер / у головних ролях — Меган Фейгі, Міллі Алкок, Джуліанна Мур / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 74% від критиків, 68% від глядачів / рейтинг IMDb — 7.1

Що кажуть критики. The Guardian пише, що сюжет затягує, розважає, а приблизно на середині може здатися, що, можливо, весь цей час вас вводили в оману. The Variety зазначає, що серіал «Сирени» справді відрізняється від незліченних серіалів про надзвичайне багатство, які виникли після «Великої маленької брехні» та «Білого лотоса».

Документальний фільм «Еліта авіації: Буревісники»

Про що фільм. Стрічка пропонує унікальний погляд на елітну пілотажну групу ВПС США — Thunderbirds. Цей фільм розкриває залаштунки підготовки та виступів пілотів, які вже протягом 40 років виконують складні повітряні маневри на винищувачах F-16 Fighting Falcon. Виконавчими продюсерами фільму стали Барак і Мішель Обами.

Air Force Elite: Thunderbirds / Netflix / українські субтитри та озвучка / режисер — Метт Вілкокс / тривалість — 92 хвилини / рейтингів Rotten Tomatoes та IMDb ще немає

Що кажуть критики. Collider пише, що глядачі можуть стати свідками безпрецедентної підготовки, небезпеки та особистих жертв, які необхідні для того, щоб стати членом однієї з найповажніших у світі авіаційних команд.

Слешер «Вулиця страху: Королева краси»

Про що фільм. Події розгортаються в 1988 році в місті Шейдсайд. Лорі Грейнджер (Індія Фаулер), соціальна вигнанка з темним сімейним минулим, несподівано висувається на королеву випускного. Коли її суперниці починають зникати одна за одною, Лорі розуміє, що бал перетворюється на смертельну гру. Убивця в червоному дощовику полює на кандидаток, і Лорі має зʼясувати, хто стоїть за цими злочинами, перш ніж стане наступною жертвою.

Fear Street: Prom Queen / Netflix / українські субтитри та озвучка / режисер — Метт Палмер / у головних ролях — Індія Фаулер, Сюзанна Сон, Фіна Страцца, Девід Яконо, Елла Рубін, Кріс Кляйн, Лілі Тейлор / тривалість — 90 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 45% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Фільм отримав змішані відгуки. Collider пише, що фільм не боїться бути кривавим і добре справляється з тим, щоб дати глядачам те, чого вони хочуть, не жалкуючи крові чи кумедних ефектів. Decider жартує, що важко по-справжньому пережити почуття серйозної небезпеки у фільмі зі спонтанним танцювальним поєдинком.

Пригодницький бойовик «Фонтан молодості»

Про що фільм. Люк Пардью (Джон Красінскі), харизматичний мисливець за скарбами, отримує завдання від багатого мецената Оуена Карвера (Домналл Глісон) знайти легендарне Джерело вічної молодості. У пошуках він звертається по допомогу до своєї сестри Шарлотти (Наталі Портман), експертки з мистецтва та історії. Разом вони вирушають у всесвітню подорож, розгадуючи підказки, заховані в ренесансних картинах, і стикаються з численними небезпеками на шляху до мети.

Fountain of Youth / AppleTV / режисер — Гай Річі / у головних ролях — Джон Красінські, Наталі Портман, Ейса Гонсалес, Донал Глісон / тривалість — 125 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 36% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The New York Times каже, що це фільм з присмаком «Індіани Джонс». The Variety пише, що в стрічці багато затягнутих сюжетних ліній, а Collider зазначає, що це ідеальна стрічка, яка зможе вас розважити протягом двох годин одного дощового дня.