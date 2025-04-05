Що подивитися у вихідні. Епічний бойовик «Поручитель», серіал за мотивами культової відеогри Dеvil May Cry і документалка про реальний злочин від оскароносної режисерки Ліз Гарбус

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Цього тижня на Netflix і Amazon Prime вийшло чотири цікавих релізи. Це горор-бойовик «Поручитель», анімаційний серіал «Диявол теж плаче» за мотивами культової відеогри Dеvil May Cry, медична драма «Пульс» і документалка про роеальний злочин «Зниклі дівчата: Серійний убивця з Лонг-Айленду» від оскароносної режисерки Ліз Гарбус. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Горор-бойовик «Поручитель»

Про що серіал. Габ Галоран працює у фірмі, яка вносить заставу за людину під арештом. Якщо вона не повертає гроші, Габ забирає їх силою. На одному із завдань його вбиває злочинець. Габ потрапляє в пекло, але ненадовго. Диявол наймає його полювати за демонами, які втекли з пекла у світ живих. Наприклад, один з них — пастор у церкві, до якої ходить мати Габа. Якщо він не впорається з місією, повернеться до пекла.

The Bondsman / Amazon Prime / шоуранер — Грейнджер Девід / у головних ролях — Кевін Бейкон, Дженніфер Нетлс, Бет Грант / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 74% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Collider пише, що боротьба з демонами видовищна, за персонажами цікаво спостерігати, але сюжет занадто схожий на подібні серіали. Оглядач Decider пише, що фільм дуже брутальний і кривавий, але жарти і хороша гра акторів це компенсують.

Анімаційний серіал «Диявол теж плаче»

Про що серіал. Лиходій Білий Кролик планує відкрити ворота в пекло й випустити у світ тисячі демонів. Єдина надія людства — вправний мисливець і напівдемон Данте. Він син Спарди, демона, що повстав проти своїх і запечатав ворота в пекло, щоб захистити людство. Над серіалом працювала анімаційна студія Studio Mir, яка створила «Легенду про Кору» і «Людей Ікс ʼ97».

Devil May Cry / Netflix / шоуранер — Аді Шанкар / озвучують головних героїв — Джонні Йонґ Бош, Скаут Тейлор Комптон, Кевін Конрой / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. IGN пише, що серіал динамічний, бої неймовірні, захопливі й добре поставлені. Оглядач Screen Rant пише, що початок трохи затягнутий, але друга половина епізодів вражає. Він також захоплюється тим, як детально прописана передісторія головного лиходія.

Медична драма «Пульс»

Про що серіал. Команда лікарів працює у відділенні невідкладної допомоги в завжди переповненій пацієнтами лікарні в Маямі. Юна лікарка Денні звинувачує свого керівника Ксандера в домаганнях. Його відсторонюють, поки триває розслідування, а її призначають тимчасовою керівницею відділення. Невдовзі після цих подій на Маямі насувається сильний ураган. Щоб витримати наплив пацієнтів, адміністрація повертає Ксандера в команду. Тепер Денні доведеться не тільки керувати без досвіду, а й залагоджувати конфлікти в колективі.

Pulse / Netflix / шоуранерка — Зої Робін / у головних ролях — Вілла Фіцджеральд, Колін Вуделл, Джастіна Мачадо / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, 52% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,7.

Що кажуть критики. Variety пише, що актори добре грають, але сюжет хаотичний і нічим не відрізняється від сценаріїв інших медичних драм. Оглядачка The Hollywood Reporter вважає, що цікаві персонажі й хімія між ними компенсують усі мінуси серіалу.

Документалка «Зниклі дівчата: Серійний убивця з Лонг-Айленду»

Про що фільм. З 1993 до 2010 року на острові Лонг-Айленд у штаті Нью-Йорк зникло сім секс-працівниць. Щоб змусити поліцейських їх шукати, мати зниклої Шеннон Ґiлберт виходить на демонстрації і дає коментарі в медіа. Зрештою. справа заходить у глухий кут через недбалість поліції. Через понад 10 років у відділок прийшла нова команда, що відновила розслідування і заарештувала Рекса Хоєрмана. Він може бути серійним вбивцею. Оскароносна режисерка Ліз Гарбус поговорила з родичами жертв і слідчими й намагається з’ясувати, скільки насправді жінок вбив маніяк з Лонг-Айленду.

Gone Girls: The Long Island Serial Killer / Netflix / шоуранерка — Ліз Гарбус / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Variety пише, що режисерка якісно висвітлила історію зниклих дівчат і підтримала їхні сім’ї, а не хайпувала на резонансній справі. Оглядачу Decider сподобалося, що шоуранерка розповіла не тільки біографію підозрюваного, а й про жертв маніяка.

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