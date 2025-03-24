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11 років тому в Донецьку зіткнулися проукраїнські активісти і прихильники Росії. Як це відбувалося — згадує ультрас «Шахтаря» і нинішний військовий Віталій Овчаренко

Автори:
Валерія Цуба, Гліб Гусєв
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X (Twitter) / «Бабель»

Вже 11 років Донецьк перебуває в окупації. Вона була повзучою і почалася з весни-літа 2014 року, коли вакуум влади на Донбасі поступово заповнювали «народні мери і губернатори», проросійські активісти, дрібний криміналітет і відверто російська агентура. Випускник Донецького національного університету Віталій Овчаренко був одним з тих, хто весною 2014 року виходив у Донецьку на проукраїнські мітинги. На прохання «Бабеля» він розповідає, що одинадцять років тому відбувалося на Донбасі.

Я не корінний донеччанин. Народився і виріс у Лимані, та у 2005 році переїхав до Донецька навчатися в університеті — і прожив там дев’ять років. Мені важко було всидіти на місці, тому я включився в громадське життя. Почав працювати в центрі, який займався просвітою з питань євроінтеграції. Долучився до молодіжної організації, де просували українську ідентичність на Донбасі. Ще я був і залишаюся частиною спільноти ультрас «Шахтаря».

В лютому 2014 року я якраз захистив дисертацію. Це була, здається, остання вчена рада перед усіма подіями «донецької весни». Потім у місто почали масово приїжджати люди з прикордонних регіонів Росії. Вони шукали «бандерівців» і вірили всьому, що їм нав’язала роспропаганда. З обласних містечок під’їхали представники місцевого криміналітету. Тоді стало зрозуміло, що в Донецьку ось-ось має щось статися.

Що відбувалося в Донецьку навесні 2014 року

  1. В центрі Донецька збираються тисячі людей. Частина вигукує проросійські гасла, інші тримають українські прапори.

  2. Проросійські активісти кілька разів захоплюють будівлю ОДА, але їх витісняють. Протести не вщухають.

  3. Вбивають першого проукраїнського активіста.

  4. Бойовики остаточно контролюють ОДА і оголошують про створення «ДНР».

  5. Захоплення міської адміністрації. Місто поступово переходить під контроль проросійських угруповань.

  6. Останній проукраїнський мітинг у Донецьку.

  7. Проходить псевдореферендум під контролем бойовиків «ДНР».

У Донецьку проукраїнські та проросійські активісти добре одне одного знали. Конфлікти між нами траплялися, але ми вміли домовлятися. Могли б і далі домовитися. Та коли в місто почали приїжджати росіяни та їхні куратори, все змінилося. Проросійські активісти відчули свободу.

Новини Донбасу / «Бабель»

Новини Донбасу / «Бабель»

Як учасник патріотичного руху «ультрас», я відчув це на собі. Інформація про всіх фанатів потрапила до донецької міліції, а згодом і до російських бойовиків-найманців. Вони переслідували активістів по місту, шукали нас там, де ми жили. Те саме відбувалося й з іншими організаціями. Більшість тих, хто підтримував Україну, змушені були виїхати з Донецька ще в березні 2014 року. Міський голова [Олександр Лук’янченко] просто спостерігав, як проукраїнських громадян бʼють і залякують.

На мітингу 13 березня я втратив свого друга і колегу Дмитра Чернявського. Ми разом навчались в університеті і ще до 2014 року ходили на проукраїнські мітинги в Донецьку. Того дня я теж був на мітингу. Ми з Дмитром встигли поздоровкатися, поговорити. Коли почалась сутичка, я бачив, як когось вдарили ножем, але не зрозумів, що це був він. Потім я поїхав на проукраїнський мітинг до Харкова, і вже в потязі дізнався, що Діму вбили.

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Я далі ходив на всі мітинги в Донецьку, і на останній теж — він пройшов 28 квітня. Місто жило звичайним життям. Навіть коли проросійські маргінали у квітні захопили будівлю Донецької облради.

Навесні 2014 року люди почали зникати. Спочатку були попередження, щоб хтось сильно не «світився», а потім людина просто зникала. Я застав лише початок окупації. Тоді вона відчувалась лише для активістів — на нас полювали. Ти мусив ходити, розуміючи, що тебе можуть впізнати, мав якось змінювати зовнішність, уникати скупчення людей. Всюди вже висіла ворожа символіка.

X (Twitter) / «Бабель»

X (Twitter) / «Бабель»

X (Twitter) / «Бабель»

Я залишався в місті до 17 травня. Жив за іншою адресою. А потім просто втік. Сів у потяг, обійшов російські пости й патрулі і доїхав до Покровська. Дорогою трохи нервував, але коли приїхав і побачив український прапор, то просто видихнув. У Києві мене було важко дістати. Єдине, що турбувало, — моя родина, яка залишилася в окупованому Лимані. Та тоді окупація була не такою жорстокою і тривала недовго.

У 2014 році я пішов до війська. Обрав собі псевдо «Донецьк». Хотів потрапити до ЗСУ, але з донецькою пропискою це було не так просто, тому пішов у добробат «Артемівськ». Воював з вересня 2014-го до квітня 2015-го. Через травму спини, яку отримав під час боїв, лікарі порадили залишити службу і відпочити. Найбільше запам’яталися бої за Дебальцеве і ніч виходу з оточення. Було холодно, обстріли силенні, і ми виходили з важкими боями, виносячи поранених побратимів.

Віталій у 2014 та 2025 році.

X (Twitter) / «Бабель»

Після цього я жив у Києві, повернувся на роботу, намагався жити цивільним життям. Але після «донецької школи» це було важко. Всі ці роки я був активістом і не міг відірватися від Сходу. У 2017 році почав боротися з колаборантами, тому що бачив, що на державному рівні не вистачає дієвих механізмів. Я став ініціатором законопроєкту «Про захист української державності від проявів колабораціонізму», але, на жаль, його відкликали.

Найстрашніше зло — це колабораціонізм. Кілька моїх однокласників і знайомих стали колаборантами. Вони відкрито заявляли про це ще у 2014 році й не змінили своїх поглядів навіть у 2022-му. Дехто з них зараз воює на боці ворога. Я й проросійського активіста Павла Губарєва знав особисто, ми разом ходили на бокс. Я багато викривав колаборантів з Лиману і передавав їх до СБУ. Також боровся з представниками Московського патріархату, особливо священниками, які всі ці роки продовжували свою «роботу» на Донеччині. Багато з них пішли в ЗСУ як агенти.

У 2022 році я знову вступив до війська. Спершу виконував завдання на Київщині, а потім на рідному Донецько-Лиманському напрямку. Брав участь у звільненні Лиману в жовтні 2022 року та в Харківському контрнаступі. Долучився до Курської операції — у боях вже на території Росії.

Коли Лиман вдруге окупували у 2022 році, моя родина виїхала. Вони й досі туди не повернулись, бо це прифронтове місто, а я — публічний військовий і активіст.

Мені було ніяково і боляче зайти в деокупований Лиман і побачити рідні місця розбитими. Як той ларьок, що стояв там ще з мого дитинства, чи хата знайомих, якої більше не було. Було жахливо розуміти, що менш ніж добу тому в моєму будинку жили росіяни. Вони були в моїй хаті… а тепер місцеві боялись людей у формі.

Я не сумніваюсь, що Донецьк звільнять. Зараз всі місцеві, які тримаються за свою ідентичність, змушені її приховувати. Ситуація погіршується з кожним днем. За останні роки в місто масово понаїжджали росіяни, змінюючи культуру і населення. Окупація триває. Але там досі багато наших людей, які чекають на повернення України.

X (Twitter) / «Бабель»

Ми теж віримо, що Донецьк і всі українські міста будуть деокуповані. Щоб це сталося швидше, підтримайте «Повернись живим».