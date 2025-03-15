Що подивитися у вихідні. Наукова фантастика від братів Руссо, третій сезон «Колеса часу» і документалка про українку Галину Гатчинс, яка загинула на зйомках фільму «Іржа»

Тексти

imdb.com / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Peacock, Amazon Prime, Apple TV і Hulu вийшли шість цікавих релізів. Це науково-фантастичний фільм «Електричний штат» від братів Руссо з Міллі Боббі Браун у головній ролі, третій сезон «Колеса часу», кримінальні серіали «Довга яскрава річка» з Амандою Сайфред і «Наркозлодії», драма «Юнацтво» і документальний фільм «Останній дубль: Іржа й історія Галини» про українку, яка загинула на зйомках фільму Алека Болдвіна «Іржа». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Науково-фантастичний фільм «Електричний штат»

Про що фільм. Адаптація однойменного анімованого роману шведського письменника Саймона Сталенхага. В альтернативних 1990-х розумні роботи борються за рівні права з людьми і починають криваву війну. Дівчина-підліток Мішель втрачає на ній батьків і брата Кристофера. Зрештою перемагають люди, бо вони навчилися переносити свідомість у тіло робота завдяки технології Neurocasting. Уклавши мирну угоду, люди відправляють усіх роботів у заслання — в «електричний штат». Чотири роки потому Мішель дізнається, що її брат вижив і мешкає в «електричному штаті». Вона вирушає на небезпечні пошуки разом з контрабандистом Кітсом і його другом-роботом Германом.

The Electric State / Netflix / режисери — Ентоні й Джо Руссо / у головних ролях — Міллі Боббі Браун, Кріс Пратт, Ке Хью Кван / тривалість — 2 години 8 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 19% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Empire пише, що візуальні ефекти і краєвиди вражають, проте сюжет втратив глибину оригіналу і персонажі погано прописані. Оглядачка The New York Times пише, що це не найкраща адаптація роману й актори грають так, ніби їм нудно. Проте вона хвалить дизайн роботів і «електричного штату».

Кримінальний серіал «Довга яскрава річка»

Про що серіал. Мати-одиначка Міккі працює в патрульній поліції в Кенсінгтоні, штаті Філадельфія. Щодня вона бачить бідняків, що живуть на вулицях. Чимало жінок заробляють на життя секс-послугами, і трьох з них убив маніяк. Водночас зникає Кейсі — наркозалежна сестра Міккі. Місцева поліція не хоче витрачати час і ресурси, щоб знайти вбивцю безпритульної. Тому до розслідування береться Міккі та її напарник Трумен.

Long Bright River / Peacock / шоуранерка — Ніккі Тоскано / у головних ролях — Аманда Сайфред, Ніколас Піннок, Ешлі Каммінгс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 65% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Collider пише, що Сайфред чудово грає головну роль, а шоуранерка якісно висвітлила корупцію в поліції. Variety також хвалить гру Сайфред і сценарій серіалу.

Фентезійний серіал «Колесо часу» — третій сезон

Про що серіал. Екранізація фентезійного циклу романів «Колесо часу» письменника Роберта Джордана. Юнаки Ранд, Перрін і Меті із села Едмондовий Луг опиняються в центрі таємничих подій, до яких причетні темні сили, менестрель Том Меррилін, загадкова леді Морейн та її охоронець Лан Мандрагоран. Загалом Джордан створив великий всесвіт із сотнями персонажів. У третьому сезоні леді Морейн і Ренд намагаються з’ясувати правду про Відродженого Дракона і його здібності.

The Wheel of Time / Amazon Prime / шоуранер — Рейф Джадкінс / у головних ролях — Розамунд Пайк, Джоша Страдовскі, Маркус Ратерфорд, Зої Робінс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Empire пише, що «Колесо часу» — один з найкращих фантастичних серіалів, які зараз виходять. Decider пише, що актори неймовірно грають, сезон чудово знятий, але фінал вийшов невдалий і поспішний.

Кримінальний серіал «Наркозлодії»

Про що серіал. Двоє друзів Менні й Рей видають себе за агентів Управління боротьби з наркотиками (DEA), щоб красти гроші в дрібних наркодилерів у Філадельфії, штаті Пенсильванія. Все йде шкереберть, коли вони грабують метамфетамінову лабораторію, яка належить впливовому картелю. Вони підривають будівлю, через вибух гинуть наркоторговці й справжні агенти DEA під прикриттям. Тепер на хлопців та їхні сім’і полює і уряд, і картель.

Dope Thief / Apple TV / шоуранер — Пітер Крейг / у головних ролях — Браян Тайрі Генрі, Вагнер Моура, Марін Айрленд / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Collider пише, що персонажі чудові, особливо головні герої, проте сюжет занадто заплутаний. Оглядачка The Guardian пише, що серіал захопливий, шалений і кумедний, але має сюжетні діри.

Драматичний серіал «Юнацтво»

Про що серіал. Поліція заарештувала тринадцятирічного підлітка Джеймі. Детектив каже, що він ножем вбив свою однокласницю Кейті. Джеймі заперечує свою провину, аж поки детектив не показує йому відео, де він вбиває дівчинку. Батьки Джеймі, терапевтка і детектив спробують з’ясувати, що стало причиною вбивства і що насправді відбувалося між Джеймі та Кейті.

Adolescence / Netflix / шоуранери — Джек Торн, Стівен Ґрем / у головних ролях — Стівен Ґрем, Ешлі Волтерс, Ерін Догерті / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. Collider пише, що сцени бездоганно зняті, акторська гра захоплива, а шоуранер вдало тримає глядачів у напрузі. The Guardian пише, що серіал добре написаний і вражає.

Документальний фільм «Останній дубль: Іржа й історія Галини»

Про що фільм. У 2021 році українка Галина Гатчинс загинула на зйомках фільму «Іржа». Під час репетиції продюсер і головний актор фільму Алек Болдвін наставив на неї револьвер і вистрілив. Виявилося, що зброярка Ханна Гутьєррес-Рід зарядила його бойовими, а не холостими патронами. Куля пройшла крізь Гатчинс. Її доправили на гвинтокрилі до лікарні, де вона померла через сильну кровотечу. Болдвін і Гутьєррес-Рід не визнали провини. «Бабель» уже розповідав цю історію в деталях. У документалці режисерка поговорила з очевидцями подій і показує архівні карди зі зйомок та з бодікамер поліцейських.

Last Take: Rust and the Story of Halyna / Hulu / режисерка — Рейчел Мейсон / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Оглядачці The New York Times сподобалось, як режисерка висвітлила трагедію і все, що сталося після неї. Але вона вважає, що потрібно більше розповісти про Галину. Variety пише, що документалка якісна і відділяє правду від фейків, які поширювали таблоїди.

Ми не Netflix і не Amazon, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: https://babel.ua/donate.