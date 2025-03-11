Чарівний, теплий, привітний, сильний, щирий і турботливий. Це все — про Дональда Трампа. Якщо вірити передвиборчій книжці Меланії Трамп

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Getty Images / «Бабель»

За місяць до голосування на виборах президента США, в жовтні 2024 року Меланія Трамп випустила книгу, яка одразу ж увійшла до списку бестселерів «Нью-Йорк Таймс». Книга пропонує «зазирнути в життя видатної жінки, яка долала виклики з витонченістю та рішучістю». Очевидно, одним із таких викликів стало написати мемуари, в яких Дональд Трамп предстає взірцем бізнесмена, чоловіка та державного діяча. (Якщо вірити одному з американських розслідувачів, Меланія «ненавиділа кожний день, який провела в Білому домі».) Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко переказує найдивніші й найцікавіші епізоди.

Одного вечора пʼятниці у вересні 1998 року, після бурхливої подорожі до Парижу Меланія відпочивала у своїй нью-йоркській квартирі. Їй зателефонувала подруга й запросила на вечірку в клуб «Кіт Кет» на Бродвеї. Меланія погодилась.

Наступного вечора Меланія сиділа за столиком. «До нас наближалися чоловік і приваблива білявка. “Привіт, я Дональд”, — сказав чоловік, коли наблизився до мого столика. Я знала, що він бізнесмен або знаменитість, але не більше того. Ми потиснули руки. “Привіт, я Меланія”», — згадує перша леді.

Дональд і Меланія під час першого побачення у вересні 1998 року. Melania / «Бабель»

Дональд Трамп розпитував Меланію її життя в Нью-Йорку, про дім у Словенії, про подорожі світом. «Ця коротка зустріч залишила незабутнє враження. Мене захопили його чарівність і легкий характер».

1

Оскільки Трамп був не сам, Меланія не дала йому свій номер, а попросила його написати свій. Він дав два своїх номери. Наступного дня Меланія поїхала на зйомки, повернулася лише за тиждень і набрала його, але почула автовідповідач. Вона надиктувала повідомлення і залишила свій номер. Трамп передзвонив того ж вечора. «Чому не зателефонувала раніше? — запитав він. — Я думав про тебе». Це був той самий голос — теплий, привітний, сильний.

Наступного дня Дональд запросив Меланію на вихідні у свій маєток у Бедфорді. Він забрав її на чорному «мерседесі». «Ми розмовляли про наше життя, наші мрії та наші переживання, — згадує Меланія. — З ним було так легко розмовляти, він щиро цікавився всім. Це була прекрасна поїздка, тільки вдвох. Його любов до кермування була очевидною, і я поділяла цю пристрасть».

Побудований у 1919 році будинок був схожий на французький замок. Трамп приїхав перевірити, чи все йде за планом — він хотів перетворити маєток на гольф-клуб. «Ми пройшлися кімнатами, він проводив мені екскурсію, одночасно оглядаючи місце. Це було дуже «дональдівське» перше побачення — поєднання бізнесу та задоволення», — згадує Меланія.

Коли Меланія познайомилася з Дональдом ближче, то зрозуміла, що люди бачать лише частину. «Наодинці він поводиться як джентльмен, проявляючи ніжність і турботливість. Дональд і досі телефонує моєму особистому лікарю, щоб перевірити стан мого здоровʼя, переконатися, що зі мною все гаразд і що про мене чудово піклуються. Він не крикливий і не драматичний, просто щирий і турботливий».

12 березня 1999 року Дональд Трамп і Меланія, яка тоді мала прізвище Кнаусс, під час гри баскетбольної команди «Нью-Йорк Нікс». Getty Images / «Бабель»

Її обурювали плітки про те, що в Трампі її приваблювали гроші. «Такі безпідставні звинувачення ніколи не могли заплямувати любов і звʼязок, які були між нами», — пише вона. Під час знайомства з Трампом вона вже була «процвітаючою моделлю, насолоджувалася своїм успіхом, заробила свої статки і могла б легко привернути увагу численних знаменитостей, якби захотіла». Вік Трампа ніколи не був для неї проблемою, а його «енергія і жага до життя несли їх на одній хвилі».

2

Трамп запропонував одружитися у квітні 2004 року. Весілля запланували на 22 січня 2005 року. Незадовго до весілля Меланії зателефонувала головна редакторка Vogue Анна Вінтур. Вона запропонувала зробити фото для обкладинки журналу і розповісти про весілля. Меланія погодилась. Зйомка проходила в Парижі. Меланія обрала сукню від Джона Гальяно, головного дизайнера дому Dior. Сукня без бретель, прикрашена пʼятнадцятьма сотнями перлів і стразів, зі шлейфом довжиною майже 10 метрів і пʼятиметровою вуаллю важила 27 кілограмів.

Melania / «Бабель»

Melania / «Бабель»

На весіллі Трампа й Меланії також були Білл і Гілларі Клінтони. Згодом Трамп і Гілларі боротимуться за посаду президента. X (Twitter) / «Бабель»

Весілля святкували в резиденції Трампа «Мар-а-Лаго». На нього запросили 500 гостей, було багато знаменитостей, зокрема й колишній президент Білл Клінтон та його дружина Гілларі Клінтон — майбутня конкурентка Трампа на президентських виборах.

Уже в березні 2006 року Меланія народила сина Беррона. Їй сподобалася вагітність. Тому вона з радістю погодилась на ще одну фотосесію, яку їй знову запропонувала Анна Вінтур.

Melania / «Бабель»

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Melania / «Бабель»

3

Коли Трамп вирішив балотуватись у президенти в 2016 році, Меланія мала виступити на зʼїзді Республіканської партії з промовою. Трамп порадив їй звʼязатися з Мередіт Мак-Айвер, щоб та допомогла скласти текст. Меланія вивчала промови інших перших леді. Особливо їй була близька промова Мішель Обами «про цінність наполегливої праці, чесності та доброти». Меланія каже, що слова Мішель викликали глибокий резонанс, відображаючи основні принципи, які їй прищепили батьки під час виховання в Словенії. Вона поділилася цим з Мередіт.

Кінцева версія промови Меланії сподобалася. Вона виступила на зʼїзді й була дуже задоволена. «У мене було почуття виконаного обовʼязку. Але під час польоту додому воно змінилося на розчарування та шок — мене звинуватили у плагіаті. Тягар усвідомлення вдарив по мені з такою силою, якої я ніколи раніше не відчувала». Мередіт публічно взяла відповідальність за плагіат на себе. Але нікого за цей випадок не звільнили.

Меланія під час своєї першої промови перед зʼїздом Республіканської партії на виборах 2016 року. Getty Images / «Бабель»

4

За два роки після перемоги на виборах, у грудні 2018-го, Трамп вирішив особисто привітати військових в Іраку з Різдвом. Місія мала бути секретною заради безпеки президента. Він також захотів, щоб із ним летіла Меланія, хоча зазвичай в зону бойових дій президент летить без першої леді. «Але Дональд хотів, щоб я була з ним, і для мене було честю поїхати. Звичайно, я трохи боялася», — пише Меланія.

Виїжджали таємно, щоб ніхто не здогадався, що президент у дорозі. Літак Air Force One, замість стояти на аеродромі бази «Ендрюс», був захований в ангарі. А сідали на авіабазі «Аль-Асад» на заході Іраку в повній темряві — злітно-посадкові смуги були повністю без світла, пілоти покладалися на сучасне обладнання та десятиліття спільного досвіду. «Несподіванка була нашим найбільшим союзником, коли ми прибули на базу. Після зустрічі з генералами в імпровізований будівлі ми увійшли до їдальні, де солдати зібралися на різдвяну вечерю, і повітря наповнилося очікуванням. Солдати швидко впізнали нас, здивувалися і, отямившись, почали радісно кричати і аплодувати».

Фото з військовими під час секретної поїздки в Ірак. Getty Images / «Бабель»

5

Жорстка позиція Трампа про імміграцію була добре відома — його передвиборча обіцянка звести стіну між Сполученими Штатами й Мексикою знайшла відгук у багатьох. Меланія розуміла важливість безпеки кордонів. Але ЗМІ повідомляли про те, що дітей мігрантів розлучали з сімʼями і тримали у спеціальних центрах в жахливих умовах. Це приголомшило Меланію.

Вона вирішила розібратися. Для неї важливо було вирішити цю ситуацію швидко і прозоро, так, щоб політика Адміністрації відповідала національним цінностям країни. Меланія розповідає, що інколи розходилась у поглядах з чоловіком, але завжди вирішувала все приватно й публічно не кидала йому виклик. «Ми могли вести тихий діалог вдома, поза увагою громадськості, — згадує Меланія. — Обговорюючи з ним прикордонну кризу, я ретельно ознайомилася з ситуацією. Те, що відбувалося на кордоні, було просто неприйнятним і йшло врозріз з усім, у що я вірю».

Вона висловила Дональду своє занепокоєння. «Я висловилася дуже чітко: “Це має припинитися”. Дональд запевнив мене, що вивчить це питання, і 20 червня оголосив, що сім’ї не будуть розлучати».

Wikimedia / «Бабель»

Wikimedia / «Бабель»

Melania / «Бабель»

У жовтні 2019 року Трамп запросив Меланію в Ситуаційну кімнату. Він обговорював питання з групою генералів, Меланія сіла поруч. Вони обговорювали ліквідацію Абу Бакра аль Багдаді — іракського бойовика і так званого халіфа ІДІЛ. «“Подивись на це неймовірне дійство в дії”, — прошепотів мені Дональд. Моя увага була прикута до чорно-білих екранів. Над землею завис гелікоптер, з нього спускалися солдати. Кімната наповнилася напруженою тишею. Тут були віцепрезидент, радник з питань безпеки Роберт ОʼБраєн, міністр оборони Марк Еспер, голова Обʼєднаного комітету начальників штабів Марк Міллі та заступник директора зі спеціальних операцій Обʼєднаного штабу бригадний генерал Маркус Еванс. Ліквідувати лідера ІДІЛ було важливо, успішне завершення місії стало б великим досягненням. Цим моментом Дональд хотів поділитися зі мною. Я була вражена хоробрістю спецпризначенців», — згадує Меланія.

Те саме засідання в Ситуаційній кімнаті під час полювання на Абу Бакра аль Багдаді. Але без Меланії на фото. Getty Images / «Бабель»

6

Двадцять шостого травня 2020 року в соціальних мережах зʼявилося відео, на якому зафіксовано, як білий поліцейський убив темношкірого жителя Міннеаполісу. За два дні відео стало вірусним. Усіх чотирьох офіцерів, причетних до його арешту, звільнили, але це не вгамувало суспільний резонанс, люди ще активніше вимагали справедливості, а також реформувати поліцію. Але Меланія не вважала, що це привід демонтувати систему цілком.

Насильницькі демонстрації Black Lives Matter у містах по всій країні завдали шкоди бізнесу і громадам.

З Білого дому Меланія спостерігала за протестувальниками на Північній галявині. Їхній гнів і ворожість були відчутними й наростали. Двадцять девʼятого травня Меланія була в резиденції, протестувальники на вулиці вимагали зустрічі з президентом і були досить агресивні. В якийсь момент агент Секретної служби сказав залишити резиденцію і йти в бункер. Роздратована, Меланія зібрала свій піджак, разом з особистим телефоном і телефоном Білого дому, взула туфлі й попрямувала за Берроном у ліфт. Дональд вже був у бункері. Він залишався спокійним.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

За дві години Секретна служба взяла ситуацію під контроль і дозволила вийти з бункера. «Повернувшись до резиденції, я зрозуміла, що на телефоні досі немає сигналу. Виявилось, що всі телефони назавжди перестають працювати після того, як потрапляють до бункера, — це частина протоколу безпеки».

Меланія пише, що 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій, вона була зайнята. «Як перша леді я була зобовʼязана зафіксувати вміст історичних кімнат Білого дому, в тому числі сфотографувати ремонтні роботи для архіву. Це дуже відповідальна справа, вона потребує уваги до деталей та концентрації — як при плануванні, так і при виконанні. Я не думала, що сьогодні Конгрес затвердить результати виборів. О 14:25 мені написала прессекретарка. Вона запитала мене, чи хочу я «засудити насильство». Це питання спантеличило мене — коли я потурала насильству? Я не знала про події біля Капітолія. Якби я була поінформована про всі деталі, я б негайно засудила насильство».

X (Twitter) / «Бабель»

X (Twitter) / «Бабель»