Дональд Трамп подарував Ілону Маску необмежену владу в DOGE. Ось як Маск руйнує уряд США

Тексти

Getty Images / «Бабель»

У промові до Конгресу президент США Дональд Трамп похвалив Департамент державної ефективності (DOGE), який виявив «сотні мільярдів доларів шахрайства». За півтора місяця його очільник мільярдер Ілон Маск звільнив понад 30 тисяч федеральних працівників і закрив кілька урядових агентств, як-от USAID. Його команда — молоді (і немолоді) інженери, які щиро захоплюються Маском. У них є кепки MAGA, запас кетаміну і доступ до фінансових даних мільйонів американців. Журналістка «Бабеля» Софія Коротуненко переказує два свіжі розслідування The New York Times і Wired — про те, як з’явився DOGE і як він «бореться з диктатурою бюрократії».

Федеральні агентства та їхні обмеження роками заважали Маску будувати компанії. SpaceX штрафували за порушення норм безпеки й забороняли запускати корабель Starship, допоки працівники не проведуть усі необхідні перевірки. Neuralink довго не давали дозвіл випробувати імпланти для мозку на людях. Tesla змушували змінювати функції автопілота, бо автомобілі порушували правила дорожнього руху і потрапляли в аварії. На Маска подавали в суд, бо він невчасно прозвітував про купівлю акцій Twitter. А ще держслужбовці регулярно розслідують, чи не порушує Маск права працівників. Наприклад, у січні 2024 року вони звинуватили Space X у незаконному звільненні співробітників, які критикували мільярдера.

Ілон Маск давно розмірковував про те, як зробити уряд ефективнішим. Він розповів про це у вересні 2023 року на званій вечері на честь Вівека Рамасвамі — бізнесмена і кандидата на президентських праймеріз Республіканської партії. Найбільше у його програмі Маску подобалась боротьба з бюрократією. Сидячи в розкішному патіо, він скаржився на регулювання, що заважали його компаніям.

«Чи не було б чудово, якби я отримав доступ до комп’ютерів федерального уряду?» — спитав Маск у гостей. Він розповів їм, наскільки кращим став Twitter, коли він отримав доступ до серверів компанії. «Просто дайте мені паролі, і я зроблю уряд струнким і ефективним», — казав він.

Маск вірив, що Адміністрація президента Джо Байдена навмисно шкодить Tesla і SpaceX. На початку 2024 року на вечерях республіканців він постійно повторював, що уряд має бути меншим, але не пропонував конкретних ідей. Маск сподівався на Дональда Трампа, якого публічно підтримав після замаху в липні. Загалом Маск пожертвував на кампанію Трампа майже $288 мільйонів.

Ілон Маск стрибає на передвиборчому мітингу у жовтні 2024 року. Це та ж сама сцена, де у Трампа стріляли в липні. Getty Images / «Бабель»

Влітку 2024 року, задовго до голосування, Маск придумав проєкт, що боротиметься з бюрократією. Він постійно писав у X про комісію з урядової ефективності, яка має стежити, чи «належно» уряд витрачає податки. У серпні в подкасті Лекса Фрідмана він розповів, що вже обговорив цю ідею з Трампом. Наприкінці місяця Маск обрав назву — DOGE. У вересні комісія стала частиною програми Трампа: кандидат у президенти обіцяв «заощадити трильйони доларів».

Маск почав у деталях розробляти DOGE після перемоги Трампа на виборах. Спочатку він пройшов прискорений курс про роботу виконавчої гілки влади у США. Його вчили досвідчені республіканці з команди Трампа — Стівен Міллер і Рассел Вот. Маск зрозумів, що не створюватиме комісію з нуля, як робили попередні «бюджетні яструби». Він хотів одразу отримати прямий доступ до всіх урядових систем. Якщо він не зможе працювати з базами даних і платіжними системами, увесь проєкт — марнування часу.

Після тривалих пошуків Маск зупинився на Службі цифрових технологій США (USDS). Цю організацію Барак Обама створив у 2014 році. Вона працює з усіма федеральними агентствами, щоб вдосконалити державні послуги. Маск зрозумів: якщо його команда обійме у ній керівні посади, то матиме ключі від усіх дверей. Ще одна перевага — USDS не підпадає під закон про свободу інформації, її працівники можуть не відповідати на запити на публічну інформацію. Попри обіцянки про прозору роботу, Маск одержимий конфіденційністю.

Маск у футболці «Технічна підтримка» виступає на першому засіданні Кабінету міністрів, яке проводить Дональд Трамп, лютий 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Команда DOGE проникла в уряд і USDS ще до інавгурації Трампа. Союзники Маска влаштувались у більшість урядових структур як члени команди переходу. Насправді вони збирали дані про комп’ютерні системи, персонал і конфіденційні контракти.

У Службу цифрових технологій на посаду старшого радника влаштувалась її колишня співробітниця Емі Глісон. Офіційно вона готувала USDS до президенства Трампа, насправді ж намагалась найняти людей Маска на ключові посади, щоб DOGE запрацював одразу після інавгурації.

Один з кандидатів — Люк Фаррітор, колишній стажер у SpaceX. Він ідеальний кандидат для Маска — лібертаріанець і програміст, який кинув коледж, щоб отримати грант від колишнього партнера Маска, мільярдера Пітера Тіля. Як і інші протеже Глісон, він узагалі не розумів, як працює уряд. У мотиваційному листі Фаррітор написав лише одне речення: «Супер, у захваті служити моїй країні в USDS!»

Кандидатам від Глісон не вдалося проникнути в USDS, але після інавгурації Трампа вони отримали обіцяні посади. Глісон офіційно очолила новостворений департамент DOGE, хоча фактично ним керує Маск.

Маск дослухався лише до тих, хто пропонував радикальні ідеї. Він скептично ставився до слів адвоката Бреда Сміта, який разом із ним працював над DOGE. Сміт був занадто обережним і наполягав, що команді потрібні юристи, які допомагатимуть з виконавчими указами й нормативними актами.

Мільярдер хотів відтворити свої реформи у Twitter. Наприклад, просто з’ясувати, без кого уряд не може обійтися, а решту працівників змусити звільнитись. Він хотів, щоб усі щодня працювали з офісу, а частину працівників планував перевести на більш пріоритетний напрямок — розробляти жорсткі заходи проти іммігрантів. Маск думав, що за таких умов люди самі покинуть уряд.

Він назвав «халупою» офіс, який йому виділили в західному крилі Білого дому. Натомість обрав позолочені апартаменти військового міністра у будівлі Дуайта Ейзенхауера, що примикає до Білого дому. Там він поставив ігровий комп’ютер з гігантським екраном і світлодіодними лампами. Стіл Маск прикрасив вивіскою DOGE і капелюхом MAGA. На роботу він ходить у футболці з написом «Як би ви описали свою роботу тут?».

Офіс Ілона Маска у будівлі Дуайта Ейзенхауера. Getty Images / «Бабель»

Одним із перших наказів Трамп запустив масові звільнення, яких прагнув Маск. Він підписав накази, які заморозили наймання держслужбовців, і затвердив план, щоб скоротити кількість працівників в уряді. Маск отримав статус «спеціального державного службовця» — він може не заповнювати декларацію про доходи. Нові молоді помічники Маска заполонили цифровий офіс Білого дому. Вони просили у старої команди доступу до систем найму на державні посади та масової розсилки електронних листів держслужбовцям. А ще запитували їхню думку про DOGE, щоб перевірити лояльність.

У лютому DOGE почав ліквідацію USAID, яку Маск спланував заздалегідь. Після того як Трамп переміг на виборах, Маск із радниками проаналізували структуру федеральних агентств, кількість працівників і витрати на них (ці розрахунки є на сайті DOGE). Маск хотів закрити ціле агентство. Він пропонував закрити Департамент освіти, а Вівек Рамасвамі, який мав очолити з ним DOGE, — Бюро з фінансового захисту споживачів. Зрештою вирішили, що спершу треба ліквідувати USAID.

Згодом адміністрація Трампа взялась і за інші агенції. Десятого лютого Бюро з фінансового захисту споживачів наказали припинити майже всю роботу. Тринадцятого лютого Трамп заявив, що Департамент освіти — «великий шахрай», який потрібно «негайно» закрити.

Держслужбовиця покидає USAID після того, як її звільнили. Перед офісом агентства протестують люди, які засуджують дії Маска і Трампа. Getty Images / «Бабель»

DOGE проник у понад 20 урядових агентств у США. Команда Маска контролює робочі поштові акаунти Управління кадрового менеджменту і тисне на держслужбовців, щоб вони звільнились. Наприклад, змушує два мільйони федеральних працівників у деталях розповісти, «що вони зробили на роботі минулого тижня».

DOGE вже звільнив багатьох важливих працівників у критичних інфраструктурах. Наприклад, тих, хто опікується ядерним арсеналом США, підтримує роботу електромережі або веде програму з профілактики пташиного грипу. Втратили роботу і вчені, які працюють на Південному полюсі.

Зараз DOGE вдосконалює програмне забезпечення AutoRIF, що оброблятиме бази даних і складатиме список працівників, яких слід звільнити. Команда Маска також хоче замінити держслужбовців штучним інтелектом, наприклад створити чат-боти, що виконуватимуть їхню роботу.

За даними The New York Times, DOGE намагався отримати доступ до щонайменше семи закритих баз даних, зокрема соціальної служби та податкової. Це інформація про мільйони американців і підприємств.

У команді DOGE багато юних та недосвідчених інженерів із сумнівною біографією. Вони зайняли керівні посади в держустановах і отримали доступ до конфіденційних урядових даних. Наприклад, 19-річний Едвард Корістін у 2022 році втратив роботу в ІТ-компанії Path Network, бо зливав конфіденційні дані конкурентам. Потрапивши в DOGE, він обійняв керівну посаду в Офісі з управління персоналом. На зустрічах з ним працівники мали довести свою ефективність — розповісти про свої здобутки та головні перешкоди, що заважають їм добре працювати.

Едвард Корістін. WhatsApp

Двадцятипʼятирічний Марко Елез раніше працював у SpaceX і X. У DOGE він отримав доступ до центральної платіжної системи Міністерства фінансів. У лютому Елез звільнився, бо журналісти знайшли його расистські дописи в X. Він закликав ненавидіти індійців. Для Маска і Трампа це не стало проблемою, за кілька тижнів Елеза повернули у штат. «Помилятися — людське, прощати — божественне», — написав Маск у X.

Під час промови до Конгресу в ніч проти 5 березня Трамп вперше розповів про успіхи DOGE. Він каже, що команда Маска виявила десятки мільйонів померлих людей, які досі «отримують» соціальні виплати. «Одній людині 360 років. Вона більш ніж на 100 років старша за нашу країну», — каже Трамп.

Маск опублікував у X таблицю нібито з даними з бази Адміністрації соціального забезпечення. У ній — мільйони людей віком 120—369 років, які нібито отримують виплати від держави. CNN пише, що ця таблиця сумнівна і не доводить жодного шахрайства. Підрахунки Маска у 185 разів перевищують офіційні дані.

Ілон Маск перед виступом Дональда Трампа у Конгресі, 4 березня 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Журналісти-розслідувачі вважають, що DOGE значно завищує суму, яку нібито вже заощадив. Вони моніторять «стіну квитанцій» — звіт департаменту Маска про контракти, які вони розірвали. У ньому чимало бухгалтерських помилок, застарілих даних та інших прорахунків. Наприклад, працівники DOGE кажуть, що зекономили $8 мільярдів, хоча насправді уряд мав виділити на цей проєкт $8 мільйонів. Вони також привласнюють собі контракти, які розірвала адміністрація Джо Байдена.

Маск визнає: DOGE не ідеальний, але його команда швидко виправляє помилки. Наприклад, коли департамент закрив USAID, уряд «випадково» перестав фінансувати програму з профілактики гарячки Ебола. Маск каже, що фінансування відновили «негайно». Але, за словами представника USAID, кошти для боротьби з Еболою так і не виділили.

На сайті DOGE постійно оновлюється сума, яку департамент нібито зекономив. Зараз це $105 мільярдів. До 2026 року Маск планує заощадити $2 трильйони.