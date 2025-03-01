Що подивитися у вихідні. Серіал «Токсичне місто» із зірковими британськими акторами, епічний бойовик «Місто демонів» і документалка про останні дні Метью Перрі й суд над його асистентами

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Apple TV і Peacock вийшли чотири цікавих релізи. Це драматичний серіал «Токсичне місто» із зірковими британськими акторами, епічний бойовик «Місто демонів», медичний серіал «Берлінська швидка» та документалка «Метью Перрі: Голлівудська трагедія» про останні дні актора і суд над асистентами, яких звинувачують в його вбивстві. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Драматичний серіал «Токсичне місто»

Про що серіал. Знято за реальними подіями. З 1995 року в британському промисловому місті Корбі десятки дітей народилися з інвалідністю. Не всі з них вижили. У цьому була провина місцевих бізнесменів, які порушили всі можливі норми безпеки, і міської ради, яка це дозволила. Вони розчищають територію занедбаного металургійного заводу, щоб побудувати парк розваг і нові будинки. У ґрунті — кадмій та інші високотоксичні речовини. Коли постраждалі матері про це дізнаються, то об’єднуються, щоб добитися справедливості в суді.

Toxic Town / Netflix / шоуранерка — Мінкі Спіро / у головних ролях — Еймі Лу Вуд, Джоді Віттакер, Рорі Кіннір, Клаудія Джессі / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що акторська гра виняткова, проте деякі образи сильно гіперболізовані, наприклад, адвоката бізнесменів. Decider пише, що деякі моменти історії занадто жорстокі, але це значить, що шоуранери достовірно відтворили реальні події.

Бойовик «Місто демонів»

Про що серіал. Екранізація однойменної манги. Шухей Сакато — першокласний кіллер, один з найкращих у Японії. Одного вечора банда в масках демонів вривається в будинок і вбиває всю його родину. Сакато дивом виживає після пострілу в голову. Тепер його єдина мета — вбити всіх «демонів». Він роками шукає членів банди й жорстоко вбиває. Аж поки не дізнається, що його донька жива і служить очільнику «демонів», який її виростив.

Demon City / Netflix / шоуранерка — Сейдзі Танака / у головних ролях — Тома Ікута, Масагіро Хіґасіде, Міо Танака / тривалість — 1 година 46 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,7.

Що кажуть критики. Оглядачка Heaven of Horror пише, що у фільмі немає нічого, окрім шаленого екшена. Але хореографія бою майстерна і створює напругу, фільм сподобається фанатам бойовиків. IndieWire також пише, що сюжет слабкий, але фільм вийшов непоганий завдяки захопливим бійкам.

Медичний серіал «Берлінська швидка»

Про що серіал. Доктор Сюзанна Паркер переїжджає з Мюнхену до Берліну, щоб почати життя з нового аркуша. На новій роботі вона очолює відділення невідкладної допомоги в найбільш переповненій лікарні Берліну. Головні виклики — шалена перевтома і безвідповідальний персонал, який намагається вижити Сюзанну з лікарні.

Krank: Berlin / Apple TV / шоуранер — Семюел Джефферсон, Віктор Яковлескі / у головних ролях — Гейлі Луїза Джонс, Славко Попадич, Бернгард Шютц / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Wall Street Journal пише, що персонажі вийшли правдоподібними, а серіал — захопливим. Decider пише, що це класична медична драма, яка нічим особливим не вирізняється з-поміж інших серіалів цього жанру. Проте за головною героїнею цікаво спостерігати.

Документалка «Метью Перрі: Голлівудська трагедія»

Про що серіал. Автори документалки розповідають про події напередодні смерті голлівудського актора Метью Перрі й деталі про суд над асистентами, яких звинувачують в його вбивстві. Для цього вони поспілкувалися з адвокатами, правоохоронцями, журналістами й акторкою Морган Фейрчайлд, що грала разом з Перрі у «Друзях».

Matthew Perry: A Hollywood Tragedy / Peacock / шоуранер — Роберт Палумбо / тривалість — 1 година / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. Оглядач Decider критикує документалку через неточності. Наприклад, автори називають асистентів убивцями, хоча суд над ними ще триває. Він вважає, що фільм лише переказує відомі факти й експлуатує славу актора. Оглядач The Sober Curator, навпаки, хвалить фільм, бо він приверне увагу до небезпеки наркотиків, алкоголю і кетаміну, який люди вживають, щоб легше позбавитись від залежності.

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