«Оскар» уже за два дні — і великі шанси на перемогу є у американо-української документальної стрічки «Порцелянова війна». А у кого ще?

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У ніч проти понеділка на церемонії в Лос-Анджелесі оголосять переможців 97-го «Оскара». Серед номінантів є американо-українська стрічка: «Порцелянова війна» змагається за звання найкращого документального фільму. Вона розповідає про трьох митців, які живуть у Харкові під час великої війни і чинять спротив зброєю і мистецтвом. «Бабель» розповідає про «Порцелянову війну», її шанси на перемогу, конкурентів і усе найцікавіше про цьогорічний «Оскар».

На «Оскар» номінували американо-український документальний фільм «Порцелянова війна». Його створили харківський і американський режисери Слава Леонтьєв і Брендан Белломо. Це історія про трьох митців з Харкова під час великої війни — режисера Славу, його дружину Аню Стасенко та художника Андрія Стефанова.

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dzygamdb.com

dzygamdb.com

Слава вчить сусідів оборонятись від російських військових, Аня знаходить відраду у розписі порцелянових фігурок, які вона розставляє на зруйнованих будівлях, а Андрій усе це документує і водночас намагається вберегти дружину й дитину. Автори поєднали кадри фігурок, бойових дій та краєвидів українського села, що неподалік від поля бою.

Фільм уже здобув три престижні нагороди і номінований ще на шість. Світові медіа прогнозують, що «Порцелянова війна» візьме «Оскар».

Із «Порцеляновою війною» змагатимуться чотири стрічки. Black Box Diaries створила японська режисерка Шіорі Іто. Фільм розповідає про те, як впливовий японський журналіст зґвалтував Шіорі в 2015 році і як його судять. Справа Шіорі стала знаковою для руху проти сексуального насильства #MeToo в Японії. А її мемуари «Чорна скринька» у 2018 році отримали нагороду за найкращу журналістську роботу від Асоціації вільної преси Японії.

No Other Land створили палестинські й ізраїльські режисери. Фільм про те, як ізраїльські солдати знищують селища на Західному березі річки Йордан та виселяють місцевих з їхніх домівок. Проти цього борються палестинський активіст Базель Азра й ізраїльський журналіст Юваль Абрахам. У документалці автори підкреслюють відчутну різницю у ставленні мешканців і уряду Ізраїлю до Базеля та Юваля.

Soundtrack to a Coup d’Etat. Бельгійський режисер Йохан Грімонпрез розповідає про події після вбивства Патріса Лумумби — першого демократично обраного прем’єра Демократичної Республіки Конго, яка раніше була колонією Бельгії. Лумумба загинув під час військового перевороту, який підтримали ЦРУ та бельгійський уряд. Невдовзі після його смерті два джазові музиканти Еббі Лінкольн та Макс Роуч вриваються на засідання Ради Безпеки ООН і протестують, а згодом випускають альбом, присвячений боротьбі проти колоніалізму.

Sugarcane. Розслідування американської журналістки Емілі Кессі і канадського письменника індіанського походження Джуліана Нойзкета про жорстоке поводження з дітьми в школах-інтернатах США та Канади. Такі інтернати існували з кінця XIX століття до 1970-х років, їхні працівники знищували культуру й мову корінних народів та намагались «переробити» дітей під західні стандарти.

Що буде на «Оскарі»? Головна тема премії — пожежі у Лос-Анджелесі й люди, які від них постраждали. Вестимуть церемонію американський комік Конан ОʼБраєн і актори, які минулого року здобули «Оскар» — Кілліан Мерфі, Емма Стоун, Роберт Дауні — молодший і Давайн Джой Рендольф. На премії також виступатимуть співачки Аріана Гранде, Синтія Еріво, Doja Cat, Lisa, Queen Latifah і Raye.

Світові медіа вже випустили свої прогнози і назвали найбільш імовірних переможців номінацій. Журналісти Variety і The Hollywood Reporter проаналізували нагороди, які номінанти отримали до «Оскара», популярність фільмів і відгуки критиків. Ось перелік номінантів, яких найімовірніше визнають найкращими.

Фільм — «Анора».

Режисер — Шон Бейкер, який зняв «Анору».

Актор — Едріан Броуді, «Бруталіст».

Акторка — Демі Мур, «Субстанція» / Майкі Медісон, «Анора».

Актор другого плану — Кіран Калкін, «Справжній біль».

Акторка другого плану — Ізабелла Росселліні, «Конклав» / Зої Салдана, «Емілія Перес».

Документальний повнометражний фільм — «Порцелянова війна».

Документальна короткометражка — «Я готовий, наглядачу».

Міжнародний фільм — «Я все ще тут», Бразилія / «Емілія Перес», Франція.

Анімаційний фільм — «Дикий робот» від студії DreamWorks Animation.

Анімаційний короткометражний фільм — «Чарівні цукерки».

Ігровий (художній) короткометражний фільм — «Ануя».

Оригінальний сценарій — «Справжній біль» / «Анора».

Адаптований сценарій — «Конклав».

Операторська робота — «Бруталіст».

Монтаж — «Конклав» / «Анора».

Візуальні ефекти — «Дюна: Частина друга».

Постановочний дизайн — «Wicked: Чародійка».

Дизайн костюмів — «Wicked: Чародійка».

Макіяж і зачіски — «Субстанція».

Музика — «Бруталіст».

Звук — «Дюна: Частина друга».

Оригінальна пісня — “The Journey” з фільму «Батальйон 6888» / “El Mal” з фільму «Емілія Перес».

Традиційне спільне фото оскарівських номінантів. Telegram

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