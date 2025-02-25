«Ніхто не скаже «через пів року додому». Командир підрозділу безпілотників «Рарог» Хасан — про мобілізацію жінок, контракти з 18-річними, «Лінію дронів» і технологічні переваги росіян

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Командира 427 окремого полку безпілотних систем «Рарог» Олега Гуйта мало хто знає за справжнім імʼям. Для всіх він Хасан — ветеран АТО, доброволець з 2022 року. До повномасштабного вторгнення Олег з родиною жив у Чехії. У березні повернувся і разом з батьком пішов на війну. За три роки Хасан був у багатьох гарячих точках — у Попасній, Бахмуті, Часовому Яру. Його підрозділ безпілотників — один з найкращих і один з пʼяти, котрі увійшли в «Лінію дронів». Де пройде ця лінія, кого захистить, чому зараз не на часі говорити про терміни служби, чи потрібні на війні 18-річні та чи варто мобілізувати жінок — про це Хасан розказав «Бабелю» у великому інтервʼю.