Фільм Катерини Горностай «Стрічка часу» — в головному конкурсі «Берлінале». Подивіться його трейлер першими

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Вчора, 13 лютого, в Берліні відкрився 75-й міжнародний кінофестиваль — один з трьох головних у Європі. Наступного тижня, у четвер, у межах головної конкурсної програми на ньому покажуть документальний фільм «Стрічка часу» режисерки Катерини Горностай. Він розповідає про те, як війна впливає на життя учнів українських шкіл та їхніх вчителів. Це помітна і важлива подія для української кіноіндустрії загалом: востаннє український фільм потрапляв до основного конкурсу «Берлінале» майже тридцять років тому. Змагатися Катерина Горностай буде з режисерами зі світовими іменами: серед них, наприклад, Річард Лінклейтер і Хон Сансу. «Бабель» публікує трейлер фільму — одночасно з його прем’єрою в американських виданнях.