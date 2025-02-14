Мрієте про міцні стосунки і вічне кохання? Дванадцять (дуже!) простих порад від біологині Ліат Якір, яка вивчає емоції й людську поведінку. Уривок з її книги «Коротка історія кохання»

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Взимку 2025 року виходить книга Ліат Якір «Коротка історія кохання». Якір — науковиця в галузі біології емоцій та людської поведінки. У новій книзі вона розповідає про те, як ми закохуємось, які гормони, нейрони та гени на це впливають, і як зберегти почуття з плином часу. «Бабель» з дозволу видавництва «#книголав» публікує уривок з книги про простий рецепт довгого кохання.

«Гормон кохання» є критично важливим інгредієнтом для підтримання довготривалих стосунків. Дуже легко поринути в рутину повсякденного життя, занедбати наші стосунки й непомітно для нас самих віддалятися одне від одного далі й далі. Якщо закоханість відбувається в бурхливому та гучному хімічному штормі, то розлука здебільшого протікає повільно і тихо. Протилежністю кохання є не ненависть, а байдужість. Коли вигляд, голос, дотик і запах партнера більше нічого не викликають — ні електричної стимуляції, ні хімічної реакції, — це може бути ознакою того, що кохання згасло. Щоб цього не сталося, ви повинні вкладатися в стосунки та постійне вироблення гормонів кохання.

Окситоцин, «гормон кохання», — це те, що поєднує нас і перетворює з незнайомців на коханих. Наприкінці фази закоханості, яка, як уже згадувалося, може тривати від шести годин до двох років, але в середньому охоплює рік, можуть статися дві речі: спад збудження та збільшення дистанції до моменту розлуки або міцний зв’язок у вигляді дружби й довіри.

Щоб продовжувати підтримувати міцний зв’язок справжньої дружби й довіри в повсякденному житті після того, як метелики в животі вщухли, а турботи й зобов’язання накопичуються, ви ні на мить не повинні припиняти вироблення окситоцину. Окситоцин — це клей, який утворює зв’язок, а без нього зв’язок розірветься, і ви знову перетворитеся на незнайомців. Пам’ятайте, що оскільки між вами немає родинних зв’язків — у вас різні гени, і ви не зростали разом з дитинства, — ваші стосунки ще більше залежать від «гормону кохання», який ви виробляєте впродовж спільного життя.

Оскільки активна дія окситоцину в крові триває лише шість хвилин, ось рецепт, який допоможе його втримати:

Дивіться в очі своєму партнеру, принаймні 30 секунд

Робіть це під час розмови, коли ви оголені, під час сексу й коли хочете дізнатися, що відчуває ваш партнер. Очі — це вікно в емоційний мозок, і погляд в них викликає миттєвий викид окситоцину та активацію блукаючого нерва, системи релаксації. Зоровий контакт важливий для підвищення емпатії, синхронізації мозкових хвиль і відчуття близькості.

Тримайтеся за руки

Коли ви тримаєтеся за руки, вивільняється окситоцин і відбувається координація частоти дихання, серцебиття та мозкової активності, що сприяє зменшенню болю та розслабленню. Тримайтеся за руки, особливо коли хтось із вас напружений або відчуває біль. Я рекомендую триматися за руки, переплівши пальці, — це найкращий жест для демонстрації пристрасті та взаємного потягу. Якщо вам некомфортно триматися за руки, це потужний сигнал невдалих стосунків. Зверніть увагу і спробуйте з’ясувати можливу причину.

Багато дотиків, обіймів і пестощів

Гладьте одне одного по волоссю, обличчю, долонях, руках і лопатках. Ви повинні торкатися одне одного під час розмови, коли зустрічаєтеся, коли їсте разом, коли просто встаєте з-за столу і, звісно, коли лягаєте в ліжко наприкінці дня й коли прокидаєтеся. Не вистачає слів, щоб описати силу теплих обіймів, які знімають напругу, зміцнюють ваші стосунки та підвищують упевненість у них.

Я рекомендую обійматися щонайменше 20 секунд уранці та ввечері. Окситоцин виділяється після довгих обіймів, так само як це відбувається в дитинстві. Обійми викликають позитивні відчуття близькості (хтось підтримує мене), комфорту, безпеки та взаємності. Це корисно для психічного й фізичного здоров’я, активує блукаючий нерв (для релаксації) і зміцнює взаємозв’язки.

Усміхайтеся та смійтеся разом

Під час усмішки працюють м’язи в куточках рота й вух, посилаючи мозку сигнал про виділення серотоніну, який покращує настрій і викликає розслаблення. Усмішка та сміх також активують дзеркальні нейрони й автоматично змусять вашого партнера посміхатися і сміятися, навіть якщо він напружений або злий. Ніщо так не знімає напругу і не припиняє сварки, як усмішка та сміх. Окрім того, ми відчуваємо міцніший зв’язок з тими, хто змушує нас сміятися й усміхатися, оскільки сміх вивільняє окситоцин, а також на 30% підвищує активність у ділянках мозку, що відповідають за пам’ять.

Говоріть п’ять компліментів та похвал на день

Компліменти викликають викид окситоцину. Вони дивовижним чином покращують стосунки, сприяють близькості та щедрості. Ми всі хочемо, щоб нас цінували, особливо наші партнери. Важливо підтримувати співвідношення п’яти компліментів і позитивних висловлювань на кожну критику: наприклад: «Я радий тебе бачити», «Дякую за…», «Ти маєш чудовий вигляд», «Те, що ти зробив / сказав, допомогло мені розслабитися й відчути себе щасливішою». Ми повинні пам’ятати про важливість компліментів і добрих слів саме тому, що маємо природну схильність до негативу, зосереджуючись на поганому, а не на хорошому.

Діліться і слухайте одне одного хоча б раз на день

Ми всі потребуємо, щоб нас помічали та вислуховували зі співчуттям, без осуду й порад. Люди, які нас слухають і з якими ми можемо поділитися своїми переживаннями, — це люди, з якими ми єднаємося завдяки окситоцину, що виділяється під час щирих і чуйних розмов. Якщо ми зможемо регулярно ділитися одне з одним своїми переживаннями, і при цьому слухати одне одного, ми станемо хорошими друзями, і наше лібідо також зростатиме.

Утім, коли ми відчуваємо, що не можемо щиро поділитися своїми переживаннями, і навіть приховуємо їх, це може бути ознакою погіршення стосунків, що, звісно, також може зашкодити близькості та сексу. Неможливо відокремити ці речі, тому так важливо практикувати активне слухання, особливо в нашу епоху неуважності.

Запитайте свого партнера, як він почувається, що він переживає та як пройшов його день. Не забувайте приділяти йому всю свою увагу, встановлювати зоровий контакт, зосереджуватися на тому, що говорить ваш партнер, кивати й висловлювати короткі коментарі. Не судіть, не критикуйте і не давайте порад.

Слухайте музику й танцюйте разом

Музика сприяє вивільненню окситоцину, тому, насолоджуючись нею разом, ми єднаємося і зближуємося, особливо якщо це музика, яку ми обоє любимо і яка викликає приємні спогади. Музика, що вивільняє найбільше окситоцину, — та, яку ми слухали в юності, приблизно у віці 16 років, коли рівень викиду окситоцину є найвищим.

Окрім прослуховування музики з нашого підліткового віку, дуже важливо танцювати. Коли ми танцюємо, дивлячись в очі та торкаючись одне одного, рухаючись у такт, мозок виділяє величезну дозу окситоцину, і наші рухи синхронізуються. Коли пара танцює, між ними встановлюється безсловесний зв’язок, що зменшує напругу та створює контакт, сповнений тепла й кохання. Синхронізація в тілі також вплине на синхронізацію у свідомості. Уроки танців — чудовий подарунок для молодят.

Вивчайте свою мову кохання та мову кохання свого партнера

Кожен з нас розмовляє своєю мовою кохання, мовою, сформованою тими, хто нас виховував. Подібно до нашої рідної мови, ця мова кохання, чиї конструкції здаються нам комфортними та природними, сформувалася під впливом подразників, що їх ми отримували від наших батьків. Загальні прояви, завдяки яким ми одержували окситоцин від наших батьків, сформували нашу провідну мову кохання. У кожного з нас є основна мова і другорядна.

За словами автора бестселерів Ґері Чепмена, існує п’ять мов кохання: слова схвалення, фізичний дотик, якісно проведений час, добрі вчинки та вручення подарунків. Для щасливих довготривалих стосунків ми мусимо з’ясувати, якою є наша основна мова кохання та якою є основна мова кохання нашого партнера. Він виріс в іншому середовищі, переживав інші любовні подразники, і його свідомість, найімовірніше, була сформована по-іншому. Те, як ми отримували любов, часто формує те, як ми її проявляємо та очікуємо отримати.

Переживайте захопливі моменти разом

Неважливо, чи це спільна подорож Гімалаями, стрибки з парашутом, відвідування парку розваг або банджі-стрибки, час від часу робіть зі своїм партнером щось, що підвищує рівень адреналіну (гормону гострих відчуттів і виживання). Коли ми налякані або збуджені, наш адреналін підвищується, впливаючи на ділянки мозку, що відповідають за пам’ять, а в поєднанні з окситоцином, який також виділяється, коли ми налякані, створює позитивний спільний спогад про те, що викликає в нас обох приємні відчуття. Захопливий і лячний спільний досвід допомагає зміцнити зв’язок у стосунках.

Романтична вечеря та незабутні спогади

Раз на тиждень влаштовуйте романтичну вечерю з продуктами, які підвищують лібідо, такими як м’ясо (але не надто багато), риба та морепродукти, шоколад, перець чилі, полуниця, мигдаль, гарбузове насіння, кавун і мед. Фаст-фуд із високим вмістом жиру шкодить лібідо.

Щоб зменшити стрес під час і після їжі, намагайтеся уникати розмов про події цього дня або про дітей. Якщо ви проводите час разом, краще поринути в спогади, які стимулюють виділення окситоцину, згадати спільні подорожі та події з перших днів ваших стосунків. Перегляд старих фотографій і відео — ще один хороший спосіб разом поринути в спогади.

Щотижневі щирі бесіди

Здебільшого наші розмови проходять у формі обміну інформацією: хто що зробив, як, коли та чому. Такий тип спілкування не зближує людей і навіть може створювати напругу. Набагато кращим способом зближення є емоційна розмова про почуття, думки й те, що для вас дійсно важливо. Намагайтеся час від часу вести щиру бесіду, глибоке й змістовне обговорення того, через що ви проходите та які у вас пріоритети. Розкажіть про те, що вас цікавить та інтригує.

Відкладайте телефони під час спільного проведення часу

[Смартфони і застосунки] скорочують тривалість нашої уваги, зменшують зоровий контакт із партнером і підвищують рівень стресу — три чинники, які є смертельно небезпечними для будь-яких стосунків. Дослідження засвідчують, що в парах, де один з подружжя не відривається від мобільного телефону, ймовірність розлуки зростає на 30%. Використання мобільних телефонів призводить до зниження рівня окситоцину та розладу в стосунках.

Професорка Шеррі Теркл із Массачусетського технологічного інституту вивчає поширене явище, яке завдає неабиякої шкоди в шлюбі, як між партнерами, так і їхнім стосункам з дітьми. Вона називає це «ефектом деінде», або, інакше кажучи, «самотністю удвох». Ми перебуваємо в одному просторі, у вітальні, ресторані чи в ліжку, але кожен з нас занурений у свій мобільний телефон. Під час такого «часу деінде» Теркл виявила зменшення кількості ендорфінів та окситоцину в обох партнерів.



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