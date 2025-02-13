Україна придбає два атомних реактори російського виробництва. Кажуть, що це «зрада» та «корупційна схема». Це правда? Спойлер: це точно не зрада, а корупція — тільки потенційна

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

У вівторок, 11 лютого парламент дозволив «Енергоатому» купити в Болгарії дві енергоустановки (атомні реактори) для того, щоб добудувати два блоки Хмельницької АЕС. Навколо цього рішення одразу ж здійнявся галас. «Токсичною» угода з Болгарією виглядає з двох причин. По-перше, енергоустановки виготовлені російською компанією «Росатом»: депутати від опозиційної партії «ЄС» вже заявили, що Україна буде залежати від Росії, тому що їй доведеться закуповувати паливо і відсутні комплектуючі у країни-агресора. По-друге, до кінця не зрозумілі джерела фінансування і навіть точна сума угоди: вона становитиме чи то 602 мільйони євро, чи то вдвічі більше. Віталій Шабунін і Юрій Ніколов у подкасті ЦПК назвали те, що відбувається, найбільшою корупційною оборудкою в історії України. Що з цього правда? Щоб це зрозуміти, редактор «Бабеля» Гліб Гусєв прочитав болгарську пресу, звіт «Енергоатому» і проспект виробника ядерного палива. Технічні питання щодо добудови ХАЕС він проговорив з інженером Юрієм Малаховим, колишнім головою «Енергопроєкту» — організації, яка проектує українські атомні електростанції (зокрема й ХАЕС) ще з радянських часів.

Недобудована болгарська АЕС, звідки український «Енергоатом» планує викупити обладнання, — проєкт довгий і багатостраждальний. Роками занедбаний будівельний майданчик АЕС біля болгарського містечка Белене, як і його недобудований квартал-«привид», де мали жити інженери-атомники, слугували ілюстраціями до матеріалів про занепад атомної енергетики в Європі.

Підрядником будівництва був «Росатом». Болгарія починала і кидала будівництво тричі. На памʼять від цього проєкту залишилися недобудовані корпуси та обладнання, яке «Росатом» постачав Болгарії. Зараз воно зберігається в законсервованому вигляді. Серед законсервованого обладнання є енергетичні установки (вони ж атомні реактори) ВВЕР-1000. Установки ВВЕР-1000 вироблялися ще за радянських часів, у різних модифікаціях. «Росатом» поставив до Болгарії модифікацію В-466 — із підвищеною безпекою.

Саме ці дві енергоустановки і купуватиме український «Енергоатом». Він планує встановити їх на два недобудовані блоки Хмельницької АЕС — третій і четвертий.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Бурхливі дебати довкола купівлі російських енергоустановок точаться ще з літа 2023 року, коли «Енергоатом» почав домовлятися з болгарською «Національною електричною компанією» (НЕК). Що цікаво, вони йдуть не тільки в українському, а й у болгарському парламенті — і чимось схожі між собою. І там, і там опозиційні депутати звинувачують владу у зраді національних інтересів, хоча і з діаметрально протилежних причин. Болгарські опозиціонери вбачають «зраду» в тому, що енергоустановки продали Україні а не використали у себе, українські — в тому, що купили у Болгарії «замість дронів», та ще і російського виробництва.

Уряд Болгарії давно хоче позбутися енергоустановок. На спеціальному засіданні парламенту влітку 2023 року колишній міністр економіки Болгарії доповідав депутатам, що зберігання обладнання обходиться країні у кілька мільйонів євро на рік. При цьому Україна — єдина країна у світі, якій ці реактори потрібні: тільки у неї є АЕС з недобудованими корпусами під ВВЕР-1000, але без самих енергоустановок.

Болгарські опозиційні депутати виступали проти продажу, звинувачуючи уряд у «зраді». Зрештою болгарський парламент доручив міністру енергетики провести переговори з «Енергоатомом». Депутати встановили дедлайн для переговорів (березень 2025 року) і вказали, що «Енергоатом» має заплатити мінімум 602 мільйони євро — тобто не менше, ніж колись за них заплатила Болгарія.

Одинадцятого лютого Верховна Рада дозволила «Енергоатому» купити в Болгарії російські реактори — і цим одразу обурилися опозиція та антикорупційні активісти. Депутати «Європейської солідарності» присвятили угоді кілька емоційних постів. Голова правління ЦПК Віталій Шабунін і головний редактор видання «Наші гроші» Юрій Ніколов обговорили угоду в подкасті, назвавши реактори «сміттям», а все, що відбувається, — корупцією.

Всі претензії до угоди можна умовно розділити на технічні та політичні. Найпростіше розбирати претензії технічні. Велика кількість даних про будівництво ХАЕС є у відкритих джерелах. Крім того, «Бабель» проконсультувався з Юрієм Малаховим, який у 2000—2023 роках був головою правління конструкторського інституту «Енергопроєкт».

Ось відповіді на наші базові технічні запитання.

Чи потрібно «Енергоатому» отримувати проєктну документацію або ліцензію з Росії, щоб добудовувати третій і четвертий блоки ХАЕС? Ні. Україна вже добудовувала і вводила в експлуатацію енергоблоки — другий блок ХАЕС і четвертий блок РАЕС — ще в середині нульових років. Вона впоралася без «Росатома».

Ні. Україна вже добудовувала і вводила в експлуатацію енергоблоки — другий блок ХАЕС і четвертий блок РАЕС — ще в середині нульових років. Вона впоралася без «Росатома». Чи потрібно «Енергоатому» купувати в Росії ядерне паливо для реакторів ВВЕР-1000? Ні. Україна почала переводити свої реактори ВВЕР-1000 на паливо американської компанії Westinghouse ще 2000 року. В Україні працюють тринадцять таких реакторів. З весни 2022 року паливо для них закуповують тільки у Westinghouse. Для ХАЕС паливо буде постачати Westinghouse Sweden. Ба більше, «Енергоатом» планує перенести фінальну «збірку» ядерного палива на український завод.

Ні. Україна почала переводити свої реактори ВВЕР-1000 на паливо американської компанії Westinghouse ще 2000 року. В Україні працюють тринадцять таких реакторів. З весни 2022 року паливо для них закуповують тільки у Westinghouse. Для ХАЕС паливо буде постачати Westinghouse Sweden. Ба більше, «Енергоатом» планує перенести фінальну «збірку» ядерного палива на український завод. Чи потрібно докуповувати обладнання в Росії, адже болгарські енергоустановки нам продадуть не «під ключ»? Ні. У болгарській поставці є всі головні унікальні елементи енергоустановок, які ніде виробити, окрім Росії: корпуси реакторів, парогенератори, компенсатори тиску і головні циркуляційні трубопроводи. За словами Юрія Малахова, всі інші елементи може запроєктувати «Енергопроєкт» і замовити їхнє виробництво в Європі.

Ні. У болгарській поставці є всі головні унікальні елементи енергоустановок, які ніде виробити, окрім Росії: корпуси реакторів, парогенератори, компенсатори тиску і головні циркуляційні трубопроводи. За словами Юрія Малахова, всі інші елементи може запроєктувати «Енергопроєкт» і замовити їхнє виробництво в Європі. «Енергопроєкт» впорається? Так. За словами Юрія Малахова, саме київський інститут проєктував реактор ВВЕР-1000 у модифікації В-392 — а це «материнська» модифікація по відношенню до В-466 (тієї, що куплена в Болгарії).

Так. За словами Юрія Малахова, саме київський інститут проєктував реактор ВВЕР-1000 у модифікації В-392 — а це «материнська» модифікація по відношенню до В-466 (тієї, що куплена в Болгарії). Третій і четвертий блоки будували під реактори ВВЕР-1000 у модифікації В-320. Чи вийде встановити в них куплені в Болгарії реактори модифікації В-466? Так, бо вони однакові за компонуванням, а їхні корпуси відрізняються лінійними розмірами незначно, від половини сантиметра до півтора сантиметра.

Так, бо вони однакові за компонуванням, а їхні корпуси відрізняються лінійними розмірами незначно, від половини сантиметра до півтора сантиметра. Наскільки надійні занедбані будівельні конструкції третього і четвертого блоків ХАЕС, куди будуть ставити куплені в Болгарії реактори? За даними офіційного звіту «Енергоатому» за 2021 рік, надійність недобудови у 2019—2020 роках перевіряв усе той самий «Енергопроєкт» і НДІ будівельних конструкцій. Вони встановили, що там потрібен ремонт, і після цього конструкції прослужать ще 65 років.

В. о. голови правління «Енергоатому» Петро Котін, міністр енергетики Герман Галущено, посол США в Україні Бріджет Брінк та генеральний директор компанії Westinghouse Патрік Фрагман на новому будівельному майданчику ХАЕС в квітні 2024 року. Україна планує не тільки добудувати 3 та 4 блоки, а побудувати два повністю нових (5 та 6), вже під реактори … Getty Images / «Бабель»

Основні «політичні» претензії до угоди з Болгарією стосуються грошей на купівлю реакторів і термінів будівництва блоків

До кінця не зрозуміло, як «Енергоатом» фінансуватиме купівлю реакторів. Ще у 2023 році два варіанти фінансування називав Wall Street Journal (на підставі слів анонімних джерел): перший — купівлю фінансують США, другий — в обмін на реактори Болгарський державний енергетичний холдинг отримає міноритарну частку в Хмельницькій АЕС.

Невідома і сума, яку «Енергоатом» заплатить за реактори. За даними анонімних джерел, торік болгарська «Національна електрична компанія» замовила аудит обладнання, яке законсервовано в Белене. Аудитор назвав суму близько 1 мільярда євро — що набагато вище «нижньої» межі, яку встановив болгарський парламент. «Енергоатом» заявляє, що переговори про ціну все ще тривають.

За словами Юрія Малахова, на добудову, налагодження та запуск третього блоку ХАЕС піде два — два з половиною роки. Коштуватиме проєкт загалом від трьох з половиною до чотирьох мільярдів євро — що в кілька разів дешевше, ніж побудувати блок з нуля, під західну енергоустановку.